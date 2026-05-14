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लखीमपुर खीरी: NEET पेपर रद्द होने के तनाव में छात्र ने की खुदकुशी, घर में फंदे से लटका मिला शव

मृतक ने तीसरी बार NEET की परीक्षा दी थी, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा

छात्र ने की आत्महत्या
छात्र ने की आत्महत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:31 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी: NEET पेपर लीक होने चर्चाओं और परीक्षा रद्द होने के तनाव में 22 वर्षीय छात्र रितिक मिश्रा ने बृहस्पतिवार को फांसी लगा ली. रितिक ने तीसरी बार NEET की परीक्षा दी थी और इस बार सलेक्शन की पूरी उम्मीद थी. इस बीच परीक्षा रद्द हो गई. जिसके तनाव में उसने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के अनुसार, रितिक हाल ही में नीट की परीक्षा देकर घर लौटा था और पेपर लीक होने की चर्चा से मानसिक तनाव में था. रितिक का परिवार पहले शहर के नौरंगाबाद स्थित मकान में रहता था, लेकिन बड़ी बहन की शादी के बाद से पैतृक गांव कटौली में रहने लगा था. इसके बावजूद रितिक पढ़ाई और अन्य कार्यों के चलते अक्सर शहर वाले मकान पर आकर रुकता था. बुधवार को भी वह गांव से शहर के मकान पर आया था. मकान में दो किराएदार भी रहते हैं.

मृतक के पिता अनूप कुमार मिश्रा (Video Credit: ETV Bharat)

बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे तक जब रितिक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो किराएदारों को शक हुआ. काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद किरायेदारों ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. सूचना मिलते ही पिता अनूप मिश्रा मौके पर पहुंचे और कमरे का ताला तोड़ा.

दरवाजा खुलते ही उनके होश उड़ गए. कमरे के अंदर रितिक का शव फंदे से लटका मिला. बेटे की हालत देखकर मां-बाप बदहवास हो गए और घर में चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.


मृतक के पिता अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि रितिक ने 3 मई को कानपुर में तीसरी बार नीट की परीक्षा दी थी. इससे पहले वह दो बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था. पिता के अनुसार रितिक ने इस बार परीक्षा को लेकर काफी मेहनत की थी. हालांकि, पेपर लीक होने की चर्चाओं से वह बेहद परेशान और तनाव में था. परिवार का दावा है कि इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठा लिया.

परिजनों के मुताबिक, रितिक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी बड़ी बहन की शादी दो वर्ष पहले हो चुकी है. परिवार और आसपास के लोगों का कहना है कि वह पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर और मेहनती छात्र था तथा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था. उसकी मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

इस संबंध में सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगा. उसके बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.


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Last Updated : May 14, 2026 at 8:30 PM IST

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