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वीडियो में देखिए किस तरह पुलिसवालों को पटना में छात्रों ने पीटा

पटना में एक्शन में पुलिस ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया. बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुटे और जमकर हंगामा किया. पटना में छात्रों को जबरदस्त हंगामा : प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई. इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार के सिर और पैर में गंभीर चोट लगने की जानकारी सामने आई है. उनका इलाज कराया जा रहा है. पुलिस को बनाया निशाना : इस हंगामे का वीडियो भी सामने आया है. इसमें भी साफ दिख रहा है कि कैसे उग्र छात्र पुलिस वालों को पीट रहे हैं. विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस वाले के साथ मारपीट की जाती है. हालांकि एक प्रदर्शनकारी छोड़ देने की बात भी कर रहा है, लेकिन उग्र छात्र लगातार पिटाई करते दिखाई पड़ रहे हैं. देखें वीडियो (ETV Bharat) क्या है पूरा मामला? : छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर वे विश्वविद्यालय पहुंचे थे. छात्रों की मांग थी कि परिणाम से जुड़ी उनकी शिकायतों और आशंकाओं को सुना जाए तथा मामले की जांच कराई जाए. इसी मांग को लेकर छात्र काफी देर तक विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे. देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तोड़फोड़ : हंगामे के दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी छात्रों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है. वहां मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने की भी बात सामने आई है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.