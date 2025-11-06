ETV Bharat / bharat

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 6 राज्यों से आई अच्छी खबर, पराली जलाने के मामलों में आई 50% की बड़ी गिरावट

हरियाणा: पराली जलाने के मामलों में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है. लेकिन यहां सबसे तेज सुधार हो रहा है. हरियाणा में 2024 में 15 सितंबर से 5 नवंबर के बीच पराली जलाने के कुल मामले 879 के मुकाबले 2025 में केवल 171 मामले दर्ज किए गए, यानी 80.5 प्रतिशत की गिरावट है.

पंजाब: यहां सबसे ज्यादा मामले पराली जलाने के आते हैं, लेकिन इस बार उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. साल वर्ष 2024 में पंजाब में 15 सितंबर से पांच नवंबर तक 4,755 पराली जलाने की घटनाएं हुई थीं, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 2,933 रह गई है. यानी पराली जलाने के मामलों में 38.3 प्रतिशत तक की कमी आई है.

15 सितंबर से 5 नवंबर तक की गई निगरानी के अनुसार वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में पराली जलाने के मामलों में कुल मिलाकर 50.2 प्रतिशत तक की कमी आई है.

“पराली जलाने के मामलों में इस वर्ष आई गिरावट सीधे तौर पर केंद्र सरकार की उन योजनाओं का परिणाम है, जिनके तहत फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया. पराली का उपयोग बायोमास पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स में को-फायरिंग, एथनॉल व कम्प्रेस्ड बायो-गैस उत्पादन, पैलेट निर्माण, पैकेजिंग सामग्री, इंडस्ट्रियल बॉयलर और बायो-डिकंपोजर जैसी तकनीकों में किया जा रहा है. इन विकल्पों ने किसानों को जलाने की बजाय आर्थिक लाभ का अवसर दिया है. यह बहुआयामी रणनीति आने वाले वर्षों में प्रदूषण कम करने में और बड़ी भूमिका निभाएगी.”

साल 2024 में वर्ष छह राज्यों—पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल 11,777 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह संख्या घटकर 5,863 हो गई. ये पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जाने वाले पराली जलाने के मामलों में इस बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा 15 सितंबर से छह राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट से मानीटरिंग की जाती है.

नई दिल्ली: प्रदूषित हवा दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे अन्य कई राज्यों के लिए चुनौती बनी हुई है. दिल्ली से सटे यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के लिए भी दूषित हवा में सांस लेना मजबूरी बन चुका है. ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हालिया एक रिपोर्ट एक सुखद बदलाव की ओर इशारा कर रही है. दरअसल ICAR यानि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है कि साल 2024 की तुलना में साल 2025 में पराली जलाने के मामलों में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है. ICAR ने इससे जुड़ा डेटा पेश किया है.

उत्तर प्रदेश: भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है. यूपी में 2024 में 15 सितंबर से 5 नवंबर तक 1,494 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए थे. इन मामलों की तुलना में 2025 में 1,121 मामले दर्ज हुए है. यानी कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 24.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

दिल्ली: पराली जलाने में लगातार नियंत्रण में हैं. दिल्ली में 2024 में 12 और 2025 में 3 मामले सामने आए है. यानी कि 75 प्रतिशत की गिरावट. दिल्ली क्षेत्रफल के अनुसार छोटा है और खेती कम होती है. एसे में पराली जलाने के मामले भी कम होते हैं. यहां निगरानी भी सख्त होती है.

राजस्थान: राजस्थान में 2024 में 15 सितंबर से 5 नवंबर तक पराली जलाने के कुल 1,260 मामलों की तुलना में वर्ष 2025 में 882 मामले दर्ज किए गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में पराली जलाने के मामलों में 30 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है.

2024 की तुलना में 2025 में कम जलााया गया पराली (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में 15 सिंतबर से 5 नवंबर तक वर्ष 2024 में पराली जलाने के कुल 3,377 मामले सामने आए थे. वर्ष 2024 के मुकाबले समान अवधि में वर्ष 2025 में केवल 753 मामले दर्ज किए गए. यानी कि पराली जलाने के मामलों में 77.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

5 नवंबर को 2024 व 2025 में पराली जलाने के मामलों की तुलना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे अधिक पराली जलाने के मामले 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच देखे गए हैं. 5 नवंबर 2024 को पंजाब में 361, यूपी में 112, राजस्थान में 90 और एमपी में 502 पराली जलाने के मामले मिले थे. जबकि 5 नवंबर 2025 को पंजाब में सिर्फ 94, यूपी में 74, राजस्थान में 70 व एमपी में 131 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, राजधानी दिल्ली में दोनों वर्षों में 5 नवंबर को पराली जलाने के मामले नहीं दर्ज किए गए हैं.

2024 में छह राज्यों में किस दिन सबसे अधिक पराली जली

पंजाब: 1 नवंबर – 587 मामले

हरियाणा: 12 अक्टूबर – 98 मामले

उत्तर प्रदेश: 5 नवंबर – 122 मामले

राजस्थान: 16 अक्टूबर – 100 मामले

मध्य प्रदेश: 4 नवंबर – 506 मामले

दिल्ली: 18 अक्टूबर – 3 मामले



2025 में किस दिन छह राज्यों में सबसे अधिक पराली जलाई गईः

पंजाब: 1 नवंबर - 442 मामले

हरियाणा: 3 नवंबर – 23 मामले

मध्य प्रदेश: 5 नवंबर – 131 मामले

दिल्ली: 15 अक्टूबर – 1 मामला

उत्तर प्रदेश: 26 अक्टूबर – 186 मामले

राजस्थान: 25 अक्टूबर – 115 मामले

“पराली जलाने के मामलों में इस वर्ष आई 50 प्रतिशत से अधिक की कमी गिरावट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है. राज्यों की संयुक्त निगरानी, किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराना, धान कटाई के बाद बायो-डिकंपोजर तकनीक का व्यापक उपयोग व सख्त प्रवर्तन—इन सभी ने मिलकर असर दिखाया है. पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश में आई बड़ी कमी साफ बताती है कि जमीनी स्तर पर प्रयास मजबूत हुए हैं. लेकिन चुनौती अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, यह प्रगति दर्शाती है कि सही रणनीति व सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.” - डा. अनिल कुमार गुप्ता, बोर्ड मेंबर, सीपीसीबी

वर्ष 2025 में पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट ये संकेत देती है कि सरकारी एजेंसियों व कृषि विभागों के प्रयास असर दिखा रहे हैं. हालांकि अभी भी पंजाब, यूपी व राजस्थान में काफी मामलों की संख्या है, लेकिन 2024 की तुलना में यह गिरावट दिल्ली–एनसीआर की वायु गुणवत्ता के लिए राहत भरी खबर है.

