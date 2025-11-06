ETV Bharat / bharat

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

पंजाब के लुधियाना के देतवाल गांव में बीते 6 सालों से पराली जलाने की कोई घटना नहीं हुई है. कृषि विभाग गांव को सम्मानित करेगा.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लुधियाना: शहर से सटा देतवाल गांव पंजाब का एक ऐसा गांव है, जहां पिछले 6-7 सालों से पराली नहीं जलाई गई है. गांव में पराली जलाने की प्रथा वर्ष 2018 से बंद कर दी गई थी और पिछले 4 सालों से लगातार यह गांव शून्य प्रतिशत पराली जलाने वाले गांवों में शामिल है. इस संबंध में लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने भी गांव को बधाई दी है और जल्द ही ग्राम पंचायत को सम्मानित करने की बात कही है.

गांव के पूर्व सरपंच और अन्य किसानों ने बताया कि गांव में लगभग 250 से 300 एकड़ जमीन है. हालांकि पहले यह ज़्यादा थी, क्योंकि कॉलोनियां कटने से गांव में जमीन कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद, गांव के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं. साथ ही उन्होंने यह प्रण भी लिया है कि पराली को आग नहीं लगाएंगे.

stubble burning
लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

पूर्व सरपंच और गांव के किसानों ने बताया कि वे पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं. इससे गेहूं की बुवाई करते समय पराली को खेत में ही मिला दिया जाता है. इसके साथ ही गेहूं की बुवाई भी हो जाती है और पराली प्रबंधन भी खेत में ही हो जाता है.

stubble burning
लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

6-7 साल हो गए हैं जब से हमने पराली नहीं जलाई है. इस बार भी सुपर सीडर की मदद से पराली का प्रबंधन किया गया है. कुछ पराली की गांठें बनाकर और कुछ को जमीन में मिला दिया जाता है. राजिंदर सिंह, ग्रामीण/किसान एक बुज़ुर्ग किसान ने बताया, 'पहले तकनीकें नहीं थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से हाईटेक मशीनें आई हैं, तब से काफी फायदा हुआ है. ज़्यादा जमीन वाले किसान या जो सक्षम हैं, वो मशीनें खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी किसानों को ज़्यादा ख़र्च करना पड़ता है, क्योंकि इस तकनीक से गेहूं बोने का खर्च लगभग 6,000 रुपये प्रति एकड़ आता है, क्योंकि एसएम मशीनों से पहले धान की कटाई होती है, उसके बाद जो पराली बचती है उसे फिर खेत में ही मिला दिया जाता है.'

stubble burning
लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

पहले इतनी मशीनें नहीं थीं. अब बहुत फर्क़ पड़ा है. कुछ पराली पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी. फिर कुछ पराली के ढेर में आग लगानी पड़ती थी. जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था, लेकिन अब मशीनों से पराली का प्रबंधन आसान हो गया है. बुज़ुर्ग किसान/ग्रामीण पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया, 'इस साल भी हमारे गांव में शून्य प्रतिशत पराली जलाई गई है. इससे पर्यावरण के साथ-साथ जमीन को भी फायदा होता है. इससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी कम होती है.

stubble burning
लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

जो खाद डालते हैं, वो भी कम डालनी पड़ती है. लगभग 70% ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है. 25 से 30 प्रतिशत खाद बच जाती है. इससे खर्चा कम हो जाता है. हम सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, लेकिन फिर भी यह आम किसानों की जेब से बाहर है, क्योंकि इसके लिए ट्रैक्टर बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार एक भी किसान ने पराली में आग नहीं लगाई.

stubble burning
लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

कमलजीत सिंह, पूर्व सरपंच गांव के किसानों ने बताया कि जब से पराली जलाना बंद हुआ है, पर्यावरण बेहतर हुआ है. पहले किसानों के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन मशीनों के आने के बाद से पराली जलाने के मामले काफी कम हो गए हैं. कुछ किसान अब पराली की झोपड़ियाँ भी बना रहे हैं.

वे ऐसा सिर्फ़ पर्यावरण के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. गांव के पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया, 'पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में काफ़ी कमी आई है. साल 2018-2022 तक पंजाब में सालाना लगभग 50 हजार पराली जलाने के मामले आते थे. अब साल 2024 में ये घटकर लगभग 11,000 रह गए हैं.

मैंने पिछले 6 सालों से कभी पराली में आग नहीं लगाई. हम आसपास के गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे भी पराली में आग न लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखें. पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह मौजूदा हालात की बात करते हुए कहते हैं कि 3 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने के लगभग 2500 से 3000 मामले ही आए थे. जबकि 80 प्रतिशत से ज़्यादा धान की कटाई होकर मंडियों में पहुंच चुकी है. इसके साथ ही किसानों ने गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें - पराली से निपटने का फॉमूला आया सामने, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बताया नुस्खा

TAGGED:

DETWAL VILLAGE OF LUDHIANA
PUNJAB
FARMERS
LUDHIANA
STUBBLE BURNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.