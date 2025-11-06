ETV Bharat / bharat

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

पूर्व सरपंच और गांव के किसानों ने बताया कि वे पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं. इससे गेहूं की बुवाई करते समय पराली को खेत में ही मिला दिया जाता है. इसके साथ ही गेहूं की बुवाई भी हो जाती है और पराली प्रबंधन भी खेत में ही हो जाता है.

गांव के पूर्व सरपंच और अन्य किसानों ने बताया कि गांव में लगभग 250 से 300 एकड़ जमीन है. हालांकि पहले यह ज़्यादा थी, क्योंकि कॉलोनियां कटने से गांव में जमीन कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद, गांव के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं. साथ ही उन्होंने यह प्रण भी लिया है कि पराली को आग नहीं लगाएंगे.

लुधियाना: शहर से सटा देतवाल गांव पंजाब का एक ऐसा गांव है, जहां पिछले 6-7 सालों से पराली नहीं जलाई गई है. गांव में पराली जलाने की प्रथा वर्ष 2018 से बंद कर दी गई थी और पिछले 4 सालों से लगातार यह गांव शून्य प्रतिशत पराली जलाने वाले गांवों में शामिल है. इस संबंध में लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने भी गांव को बधाई दी है और जल्द ही ग्राम पंचायत को सम्मानित करने की बात कही है.

6-7 साल हो गए हैं जब से हमने पराली नहीं जलाई है. इस बार भी सुपर सीडर की मदद से पराली का प्रबंधन किया गया है. कुछ पराली की गांठें बनाकर और कुछ को जमीन में मिला दिया जाता है. राजिंदर सिंह, ग्रामीण/किसान एक बुज़ुर्ग किसान ने बताया, 'पहले तकनीकें नहीं थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से हाईटेक मशीनें आई हैं, तब से काफी फायदा हुआ है. ज़्यादा जमीन वाले किसान या जो सक्षम हैं, वो मशीनें खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी किसानों को ज़्यादा ख़र्च करना पड़ता है, क्योंकि इस तकनीक से गेहूं बोने का खर्च लगभग 6,000 रुपये प्रति एकड़ आता है, क्योंकि एसएम मशीनों से पहले धान की कटाई होती है, उसके बाद जो पराली बचती है उसे फिर खेत में ही मिला दिया जाता है.'

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

पहले इतनी मशीनें नहीं थीं. अब बहुत फर्क़ पड़ा है. कुछ पराली पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी. फिर कुछ पराली के ढेर में आग लगानी पड़ती थी. जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था, लेकिन अब मशीनों से पराली का प्रबंधन आसान हो गया है. बुज़ुर्ग किसान/ग्रामीण पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया, 'इस साल भी हमारे गांव में शून्य प्रतिशत पराली जलाई गई है. इससे पर्यावरण के साथ-साथ जमीन को भी फायदा होता है. इससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी कम होती है.

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

जो खाद डालते हैं, वो भी कम डालनी पड़ती है. लगभग 70% ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है. 25 से 30 प्रतिशत खाद बच जाती है. इससे खर्चा कम हो जाता है. हम सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, लेकिन फिर भी यह आम किसानों की जेब से बाहर है, क्योंकि इसके लिए ट्रैक्टर बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार एक भी किसान ने पराली में आग नहीं लगाई.

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो. (ETV Bharat)

कमलजीत सिंह, पूर्व सरपंच गांव के किसानों ने बताया कि जब से पराली जलाना बंद हुआ है, पर्यावरण बेहतर हुआ है. पहले किसानों के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन मशीनों के आने के बाद से पराली जलाने के मामले काफी कम हो गए हैं. कुछ किसान अब पराली की झोपड़ियाँ भी बना रहे हैं.

वे ऐसा सिर्फ़ पर्यावरण के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. गांव के पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया, 'पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में काफ़ी कमी आई है. साल 2018-2022 तक पंजाब में सालाना लगभग 50 हजार पराली जलाने के मामले आते थे. अब साल 2024 में ये घटकर लगभग 11,000 रह गए हैं.

मैंने पिछले 6 सालों से कभी पराली में आग नहीं लगाई. हम आसपास के गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे भी पराली में आग न लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखें. पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह मौजूदा हालात की बात करते हुए कहते हैं कि 3 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने के लगभग 2500 से 3000 मामले ही आए थे. जबकि 80 प्रतिशत से ज़्यादा धान की कटाई होकर मंडियों में पहुंच चुकी है. इसके साथ ही किसानों ने गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी है.