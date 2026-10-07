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पराली जलाना: सिर्फ निगरानी से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर समाधान की जरूरत- पर्यावरणविद

नई दिल्ली: आने वाले सर्दियों के मौसम से पहले पंजाब के तरनतारन में पराली जलाने की घटना के बाद, पर्यावरणविदों ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की निगरानी से पराली जलाना खत्म नहीं होगा और इस बात पर जोर दिया कि किसानों को अगली बुआई से पहले खेत साफ करने का यह सबसे सस्ता और तेज तरीका क्यों लगता है.

उन्होंने इस मामले में किसानों के लिए प्रशासनिक दंड की जगह असली जमीनी आर्थिक मदद देने की भी बात कही. खास बात यह है कि हर साल कटाई के मौसम में पराली जलाने की घटनाओं से उत्तर भारत में हवा का प्रदूषण बढ़ जाता है. केंद्र ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के जरिए पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं.

धान की कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए, सीएक्यूएम ने हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी क्षेत्र-स्तरीय निगरानी तेज कर दी है. इसने दोनों राज्यों में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात कर दिए हैं. पराली जलाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए, पर्यावरणविद सारिका पांडा भट्ट ने कहा कि निगरानी से यह समस्या खत्म नहीं हो सकती.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "पराली जलाने की घटना से यह बात और गहराई से देखने की जरूरत है कि किसान अगली बुआई से पहले खेत साफ करने के लिए इसे सबसे सस्ता और तेज तरीका क्यों मानते हैं. इसका मतलब है कि दूसरे तरीकों पर सब्सिडी देना और छोटे किसानों की पहुंच में अवशेष प्रबंधन टेक्नोलॉजी लाना, साथ ही धान की पराली के आस-पास एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) बनाना ताकि उन्हें ईंधन, चारे या कच्चे माल के तौर पर आय हो सके."

भट्ट, जो राहगिरी फाउंडेशन की सह-संस्थापक हैं, ने कहा कि किसानों को भी साफ-साफ सुनने की जरूरत है कि वे और उनके परिवार इस धुएं में सबसे पहले सांस लेते हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन पर और भी मजबूती से लागू करने की जरूरत है.

एक और पर्यावरणविद और भारतीय वन सेवा (IFoS) की रिटायर्ड ऑफिसर प्रकृति श्रीवास्तव ने अपने विचार बताते हुए ईटीवी भारत को बताया, "अगर हम पराली जलाना बंद करना चाहते हैं, तो हमें वित्तीय संकट को आपराधिक संकट की तरह देखना बंद करना होगा. उन किसानों पर जुर्माना लगाना जो पहले से ही सर्दियों में बुआई के लिए बहुत कम समय का सामना कर रहे हैं, नाकाम रहा है; असली हल सिर्फ यही है कि वहनीयता को जलाने से अधिक फायदेमंद बनाया जाए. हमें प्रशासनिक दंड से हटकर असली जमीनी आर्थिक मदद की तरफ तेजी से बदलाव की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि सबसे पहले, किसानों को डीजल और श्रम की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए सीधे कैश मदद की जरूरत है, जिससे मैकेनिकल सफाई असल में सस्ती हो सके. दूसरा, पहले बांटी गई पुरानी मशीनरी को अपग्रेड करने की जरूरत है.