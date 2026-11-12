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छठ पर घर पहुंचने की जद्दोजहद: ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं, जनरल कोच और बसों में सफर करने को मजबूर यात्री

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नई दिल्ली: लोक आस्था के छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है. चार दिवसीय इस पर्व को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव व घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. दीपावली से पहले ही शुरू हुआ रोजाना लाखों यात्रियों के पलायन का सिलसिला अब भी जारी है. इनमें बड़ी संख्या बिहार व पूर्वांचल जाने वाले लोगों की है. ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में कई लोग बसों का सहारा ले रहे हैं तो बड़ी संख्या में यात्री जनरल यानी अनारक्षित डिब्बों में सफर करने को मजबूर हैं.

छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की परेशानी व रेलवे व परिवहन निगम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन व इसके नजदीक स्थित कौशांबी बस डिपो पर ग्राउंड रिपोर्ट की गई. दोनों जगह यात्रियों की भीड़ नजर आई. किसी के सिर पर सामान से भरी बोरी थी तो कोई बच्चों व परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में था. यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि किसी तरह समय पर घर पहुंचकर छठ पर्व मना सकें.