छठ पर घर पहुंचने की जद्दोजहद: ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं, जनरल कोच और बसों में सफर करने को मजबूर यात्री
छठ से ठीक पहले स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दिख रही. लोग कन्फर्म टिकट न होने के बावजूद जनरल कोच में सफर करने पहुंचे.
Published : November 12, 2026 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था के छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है. चार दिवसीय इस पर्व को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव व घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. दीपावली से पहले ही शुरू हुआ रोजाना लाखों यात्रियों के पलायन का सिलसिला अब भी जारी है. इनमें बड़ी संख्या बिहार व पूर्वांचल जाने वाले लोगों की है. ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में कई लोग बसों का सहारा ले रहे हैं तो बड़ी संख्या में यात्री जनरल यानी अनारक्षित डिब्बों में सफर करने को मजबूर हैं.
छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की परेशानी व रेलवे व परिवहन निगम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन व इसके नजदीक स्थित कौशांबी बस डिपो पर ग्राउंड रिपोर्ट की गई. दोनों जगह यात्रियों की भीड़ नजर आई. किसी के सिर पर सामान से भरी बोरी थी तो कोई बच्चों व परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में था. यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि किसी तरह समय पर घर पहुंचकर छठ पर्व मना सकें.
कंफर्म टिकट नहीं मिला तो गोरखपुर की बस पकड़ ली
कौशांबी बस डिपो से गोरखपुर जा रही बस में बैठी सरिता और गुड़िया देवी को बिहार के छपरा जाना था. दोनों छठ पर्व मनाने के लिए अपने गांव जा रही हैं. उन्होंने बताया कि छपरा के लिए सीधी बस नहीं मिली, इसलिए गोरखपुर जाने वाली बस में बैठ गईं. वहां पहुंचने के बाद आगे गांव जाने के लिए जो भी साधन मिलेगा, उससे सफर पूरा करेंगी. उनका कहना था कि ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया और जनरल डिब्बों में भी काफी भीड़ है, इसलिए बस से जाने का फैसला किया.
इसी बस में सफर करने जा रहे राकेश्वर सिंह ने बताया कि वह कई महीनों से ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया. ऐसे में अब बस से सफर करना उनकी मजबूरी बन गया है. यात्रियों का कहना है कि छठ पर घर पहुंचना जरूरी है, इसलिए लंबा व मुश्किल सफर होने के बावजूद वे उपलब्ध साधनों से यात्रा कर रहे हैं.
जनरल डिब्बे में सफर करने को तैयार, बस घर पहुंचने की चिंता
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दी. यहां पटना, बक्सर, दरभंगा, मधेपुरा व बिहार के दूसरे जिलों की ओर जाने वाले यात्री ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे. फूल कुमारी ने बताया कि उन्हें छठ मनाने के लिए पटना जाना है. उनके साथ कुल तीन लोग हैं, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं है. ऐसे में सभी को जनरल क्लास में सफर करना पड़ेगा.
बक्सर बिहार जाने वाले गोलू भी अपने परिवार के साथ स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि परिवार के साथ छठ मनाने के लिए घर जा रहे हैं. वहीं सरस्वती देवी चार लोगों के साथ यात्रा कर रही थीं. उनके पास काफी सामान भी था. उन्होंने कहा कि अब छठी मैया के आशीर्वाद से किसी तरह घर पहुंच जाएंगे.
स्टेशन पर सिर पर बोरी में सामान रखकर प्लेटफार्म की ओर जा रहे जवाहर ने बताया कि उन्हें बिहार के मधेपुरा जाना है. उनके साथ कुल 16 लोग हैं. सभी के पास काफी सामान है. उन्होंने बताया कि कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण अब जनरल कोच में सफर करके घर जाएंगे. इतने लोगों के एक साथ यात्रा करने b सामान अधिक होने के बावजूद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है.
दरभंगा जाने वाले प्रदीप शाह भी अपने परिवार के साथ आनंद विहार स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि परिवार के पांच लोगों को छठ पूजा के लिए घर जाना है. सभी जन साधारण ट्रेन में जनरल क्लास से सफर करेंगे. उन्होंने कहा कि जब घर जाना है तो परेशानी नहीं देखते हैं. किसी तरह पहुंचना ही प्राथमिकता है.
दिव्यांग यात्रियों के लिए व्यवस्था पर उठाए सवाल
आनंद विहार स्टेशन पर परिवार के दिव्यांग सदस्य के साथ पहुंचीं रिंकू ने भीड़ व व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी बताई. उन्होंने कहा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है और दिव्यांग यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. रिंकू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली हैं. उनके गांव में परिवार के लोग छठ मना रहे हैं, इसलिए उन्हें भी घर जाना पड़ रहा है. उनका कहना था कि भीड़ के बीच दिव्यांग सदस्य को लेकर सफर करना काफी मुश्किल हो रहा है.
दिल्ली के स्टेशनों से 34 स्पेशल ट्रेनों का संचालन
त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जंसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 12 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 34 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया. इनमें 31 निर्धारित व तीन अनिर्धारित ट्रेनें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 12, आनंद विहार टर्मिनल से 9, शकूरबस्ती से 7, हजरत निजामुद्दीन से 4 व दिल्ली जंक्शन व रोहतक से एक-एक विशेष ट्रेन चलाई गई.
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 13 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इनमें नई दिल्ली से 9, आनंद विहार से 7, शकूरबस्ती से 5, हजरत निजामुद्दीन से 1, दिल्ली जंक्शन से 1 व रोहतक से 1 विशेष ट्रेन शामिल है. भीड़ व मांग के अनुसार अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं.
यूपी रोडवेज ने 300 अतिरिक्त बसों का किया इंतजाम
ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण बसों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने दिल्ली-एनसीआर से पूर्वांचल व प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है.
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कौशांबी बस डिपो में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एआरएम अंशु भटनागर ने बताया कि दीपावली, भाई दूज व छठ को देखते हुए परिवहन निगम की ओर से सामान्य संचालन के अतिरिक्त 300 बसों का इंतजाम किया गया है. उन्होने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार, सराय काले खां, कश्मीरी गेट व गाजियाबाद के कौशांबी डिपो से रोजाना दो हजार से अधिक बसें यात्रियों को लेकर निकल रही हैं. इन बसों को अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए लगाया गया है, जिससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो.
उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या व वाराणसी सहित कई प्रमुख शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अतिरिक्त सीतापुर, धामपुर, चंदौसी और दूसरे स्थानीय रूटों पर भी यात्रियों की मांग के अनुसार बसें उपलब्ध रखने की योजना है. बिहार के यात्रियों को भी बसों के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जा रही है. इसके लिए वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज तक बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां से यात्री आगे अपने गंतव्य तक जा सकते हैं.
भारत की पहली 'अमृत भारत' ट्रेन नई दिल्ली से पटना रवाना
यात्रियों की सुविधा व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने एक ऐतिहासिक पहल की है. भारत की पहली अत्याधुनिक अमृत भारत 3.0 ट्रेन को 11 नवंबर की मध्य रात्रि छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना के लिए रवाना किया. ट्रेन के प्रस्थान के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूरा परिसर छठ के पारंपरिक लोकगीतों से गूंज उठा. इससे यात्रियों में भारी उत्साह व भक्तिमय माहौल देखने को मिला.
बता दें कि अमृत भारत 3.0 ट्रेन को आम व मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर पूरी तरह आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया गया है. इसमें आरामदायक सीटें, बेहतर सस्पेंशन, आधुनिक शौचालय व मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जैसी सुविधाएं हैं. पुश-पुल तकनीक से लैस ये ट्रेन तेज रफ्तार के साथ-साथ झटकारहित व सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करती है.
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