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पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक पेश, उम्रकैद और भारी जुर्माने का प्रस्ताव

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए उम्रकैद समेत सख्त सज़ा का प्रस्ताव करने वाला एक बिल सोमवार को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेश किया.

मान ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून बेअदबी के कामों के खिलाफ एक मजबूत रोकथाम का काम करेगा. बदले हुए बिल में बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों के लिए उम्रकैद जैसी सख्त सजा का प्रस्ताव है. बहस खत्म होने के बाद जैसे ही स्पीकर ने बिल पास होने की घोषणा की, पूरा सदन 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के नारे से गूंज उठा.

पंजाब सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ की बेअदबी के खिलाफ सख्त सजा का प्रस्ताव देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. नए बिल के नियमों के तहत, बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों के लिए उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है.

मान ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह नया कानून मजबूत कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर बहुत ध्यान से तैयार किया गया है. उन्होंने दावा किया, "हमने बिल में कोई कानूनी कमी नहीं छोड़ी है, जिससे बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों को सजा मिल सके."

मान ने आगे कहा कि नए कानून के अनुसार, "कोई भी मानसिक रूप से बीमार होने का दावा करके बच नहीं पाएगा. आरोपी का मेडिकल टेस्ट होगा और अगर वह मानसिक रूप से बीमार पाया जाता है, तो उसकी देखभाल करने वाले को सजा दी जाएगी.

यह जुर्म गैर जमानती और कोई समझौता नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्रकैद होगी, जिसका मतलब है मौत तक जेल. उन्होंने कहा कि विधेयक को राज्य अधिनियम में जोड़ दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, "बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी. बिल को राज्यपाल से पास करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी."