मालदीव में रह रहे 6000 भारतीयों पर संकट गहराया, बैन के चलते परिवार को नहीं भेज पा रहे रुपया, बाहर ATM से भी निकल रहे नहीं पैसे

एर्नाकुलम: मालदीव में मलयाली प्रवासी भारत में धन भेजने की सीमा में भारी कटौती को लेकर बेहद चिंतित हैं. हाल ही तक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मालदीव शाखा बिना किसी बड़े प्रतिबंध के धन हस्तांतरण की अनुमति देती थी. हालांकि, अब बैंक ने प्रति माह 150 अमेरिकी डॉलर की सीमा तय करने का फैसला किया है. मालदीव में काम कर रहे भारतीयों ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. लगभग 2,000 मलयाली समेत लगभग 6,000 भारतीय वर्तमान में मालदीव में कार्यरत हैं.

मालदीव के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक दशक से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे शिक्षक विपिन के अनुसार, एसबीआई का यह कदम मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी के कारण उठाया गया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "एसबीआई का कहना है कि यह फ़ैसला डॉलर की कम उपलब्धता के कारण लिया गया है, लेकिन इस तरह का प्रतिबंध अस्वीकार्य है."

विपिन ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की पाबंदियों के कारण प्रवासी अवैध धन हस्तांतरण एजेंटों पर निर्भर हो सकते हैं. इससे उनका शोषण हो सकता है. उन्होंने कहा, "भारत में ₹10,000 भेजने के लिए, एजेंट अब ₹12,000 तक की मांग कर रहे हैं." "शिक्षक पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इन अतिरिक्त प्रतिबंधों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है."

प्रवासियों ने भारत सरकार से मालदीव के अधिकारियों पर दबाव बनाने और एसबीआई को सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने की अनुमति देने की अपील की है. मलयाली प्रवासी पहले ही केरल के सांसदों को याचिकाएं दे चुके हैं, उम्मीद है कि केंद्र इस मुद्दे पर अनुकूल रुख अपनाएगा.

मालदीव में चल रहे आर्थिक संकट के कारण विदेशी मुद्रा की उपलब्धता कम हो गई है. इससे बैंकों की अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति करने की क्षमता प्रभावित हो रही है.