मालदीव में रह रहे 6000 भारतीयों पर संकट गहराया, बैन के चलते परिवार को नहीं भेज पा रहे रुपया, बाहर ATM से भी निकल रहे नहीं पैसे

मालदीव से भारत में धन हस्तांतरण पर कड़े प्रतिबंध को लेकर प्रवासी भारतीय चिंतित हैं. केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.

मालदीव में जॉब कर रहे 6000 भारतीयों पर संकट गहराया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 5:33 PM IST

एर्नाकुलम: मालदीव में मलयाली प्रवासी भारत में धन भेजने की सीमा में भारी कटौती को लेकर बेहद चिंतित हैं. हाल ही तक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मालदीव शाखा बिना किसी बड़े प्रतिबंध के धन हस्तांतरण की अनुमति देती थी. हालांकि, अब बैंक ने प्रति माह 150 अमेरिकी डॉलर की सीमा तय करने का फैसला किया है. मालदीव में काम कर रहे भारतीयों ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. लगभग 2,000 मलयाली समेत लगभग 6,000 भारतीय वर्तमान में मालदीव में कार्यरत हैं.

मालदीव के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक दशक से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे शिक्षक विपिन के अनुसार, एसबीआई का यह कदम मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी के कारण उठाया गया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "एसबीआई का कहना है कि यह फ़ैसला डॉलर की कम उपलब्धता के कारण लिया गया है, लेकिन इस तरह का प्रतिबंध अस्वीकार्य है."

विपिन ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की पाबंदियों के कारण प्रवासी अवैध धन हस्तांतरण एजेंटों पर निर्भर हो सकते हैं. इससे उनका शोषण हो सकता है. उन्होंने कहा, "भारत में ₹10,000 भेजने के लिए, एजेंट अब ₹12,000 तक की मांग कर रहे हैं." "शिक्षक पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इन अतिरिक्त प्रतिबंधों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है."

प्रवासियों ने भारत सरकार से मालदीव के अधिकारियों पर दबाव बनाने और एसबीआई को सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने की अनुमति देने की अपील की है. मलयाली प्रवासी पहले ही केरल के सांसदों को याचिकाएं दे चुके हैं, उम्मीद है कि केंद्र इस मुद्दे पर अनुकूल रुख अपनाएगा.

मालदीव में चल रहे आर्थिक संकट के कारण विदेशी मुद्रा की उपलब्धता कम हो गई है. इससे बैंकों की अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति करने की क्षमता प्रभावित हो रही है.

मालदीव में ज़्यादातर भारतीय प्रवासी शिक्षक, डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं. मालदीवियन रुफिया में मिलने वाला उनका वेतन आमतौर पर एसबीआई मालदीव के जरिए भारत भेजा जाता है, जो एकमात्र आधिकारिक माध्यम है.

2023 में, एसबीआई मालदीव ने प्रेषण की सीमा 500 अमेरिकी डॉलर प्रति माह तय की थी, जिसे 2024 में घटाकर 400 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया. अब, 25 अक्टूबर, 2025 से यह सीमा घटकर 150 अमेरिकी डॉलर प्रति माह हो जाएगी, जैसा कि एसबीआई मालदीव शाखा ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है.

नए नियम के तहत, प्रवासी हर महीने भारत में केवल 2,294.98 मालदीवियन रुफिया, जो लगभग ₹13,211 के बराबर है, भेज सकते हैं. इस कदम से प्रवासियों और उनके घर वापस आने वाले परिवारों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि 25 अक्टूबर से, मालदीव के बाहर एटीएम से पैसे निकालने या लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा.

हालांकि, एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और समय-समय पर सीमाओं की समीक्षा करेगा. बैंक ने आश्वासन दिया है कि विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार होने पर सामान्य सीमाएं बहाल कर दी जाएंगी. प्रवासी एसबीआई से यह सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई बिना किसी रुकावट के भारत में उनके परिवारों तक पहुंचती रहे.

