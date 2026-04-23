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बच्चों में मोबाइल फोन, टैबलेट के इस्तेमाल पर सख्त नियम, सरकार को कानून बनाने का निर्देश

आयोग ने आदेश दिया है कि बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन या टैबलेट लाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए.

Strict Regulation on Screen Use Among Children: Government Directed to Enact Law
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 6:47 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल में राज्य बाल अधिकार आयोग ने आदेश दिया है कि 18 साल तक के बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया जाए. आयोग ने सरकार को कानून का मसौदा बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने और दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने का भी निर्देश दिया है.

आयोग आगे आदेश दिया है कि बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन या टैबलेट लाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. ये निर्देश नए एकेडमिक ईयर से लागू किए जाने हैं. आयोग ने देखा कि बच्चों का इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सेफ लिमिट से ज्यादा हो गया है.

कानून बनाने के लिए हाई-लेवल कमेटी
राज्य बाल अधिकार आयोग ने निर्देश दिया है कि स्क्रीन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाले कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाए. कमेटी में महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कानून विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के प्रधान सचिव के साथ-साथ राज्य के पुलिस चीफ भी शामिल होने चाहिए.

सामान्य शिक्षा विभाग को 2026-27 एकेडमिक ईयर से इन सुझावों को लागू करना होगा. विभाग प्रमुखों को आयोग के रेगुलेशन के नियम 45 के मुताबिक 30 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है.

सख्त नियंत्रण लागू किए जाएंगे
आयोग ने कहा कि COVID-19 के बाद, बच्चों में स्क्रीन की लत एक बड़ी समस्या बन गई है. इंटरनेट, मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनकी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और शैक्षणिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है. मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के नतीजे इस आकलन को समर्थन करते हैं. क्योंकि मोबाइल फोन पर पूरी तरह बैन लगाना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए आयोग ने डिजिटल जागरूकता के महत्व पर जोर दिया.

इस उम्र के बच्चे इतने समय तक स्क्रीन, मोबाइल का करेंगे इस्तेमाल

  • 2 साल से कम उम्र के बच्चे: वीडियो कॉल के अलावा स्क्रीन का इस्तेमाल न करें
  • 5 साल तक के बच्चे: माता-पिता की देखरेख में 1 घंटे तक सीमित
  • 12 साल तक के बच्चे: हर दिन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे
  • 18 साल तक के बच्चे: शैक्षणिक मकसद के अलावा हर दिन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें.

स्कूलों में नियम
छात्रों को स्कूलों में मोबाइल फोन या टैबलेट लाने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई छात्र फोन लाता है, तो उसे क्लास टीचर को देना होगा और साथ में माता-पिता की लिखी हुई रिक्वेस्ट भी देनी होगी और उसे कंट्रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर छात्र नियम तोड़ते हैं तो पहली बार उन्हें चेतावनी दी जाएगी. वहीं, बार-बार गलती करने पर डिवाइस जब्त कर लिया जाएगा और 7 दिन बाद ही माता-पिता को लौटाया जाएगा.

नियम लागू करने के दौरान गाइडलाइंस
मोबाइल फोन की चेकिंग, बैग की जांच और फिजिकल चेकिंग करते समय बच्चों की इज्जात का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. टीचरों को बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए.

एकेडमिक ईयर की शुरुआत में, स्कूलों को पैरेंट्स टीचर मीटिंग के जरिए पेरेंट्स को प्रिंटेड गाइडलाइंस देनी चाहिए. स्कूलों को एक्सपर्ट्स द्वारा डिजिटल अवेयरनेस पर हर एकेडमिक साल में चार दो घंटे का सत्र भी आयोजित की जानी चाहिए.

छात्रों को इनमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए

  • स्पोर्ट्स एक्टिविटीज
  • योगा और एरोबिक्स
  • लैंग्वेज क्लासेज
  • लिटरेरी और साइंस क्लब
  • रीडिंग, क्राफ्ट्स, और वोकेशनल एक्टिविटीज
  • ऑर्डर का बैकग्राउंड

आयोग ने पलक्कड़ के कुमारनल्लूर के एक स्कूल में हुई एक घटना के बाद खुद से कार्रवाई की, जहां एक छात्र ने फोन जब्त होने पर प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दी थी. आयोग ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है.

बढ़ती शिकायतें: नियंत्रण जरूरी
राज्य बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन केवी मनोज कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि बच्चों में ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने की कई शिकायतें मिल रही हैं. अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से सलाह-मशविरा करने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से 3 से 6 साल के बच्चों के दिमाग के विकास पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में स्कूलों में सख्त नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने कहा कि बैग चेक करते समय शिक्षकों को बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए.

कई शोध से पता चला है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होती हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जायटी, ध्यान की कमी और व्यवहार से जुड़ी परेशानियां शामिल हैं.

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