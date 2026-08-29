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दिल्ली में भवनों की सुरक्षा के लिए कड़े अग्निशमन नियम अधिसूचित, फॉर्म 'जे' में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आग की अप्रत्याशित दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा मानकों को अभेद्य बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना के तहत 'दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026' को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है. यह संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकीकृत भवन उप-विधि (UBBL) के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शहर में निर्मित होने वाले भवनों की संरचनात्मक और अग्रिम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाना है.

नए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 में व्यापक फेरबदल किए गए हैं. नए नियमों के तहत अब भवनों की ऊंचाई और उनके ऑक्यूपेंसी की श्रेणियों के आधार पर अग्नि-निवारण के न्यूनतम मानकों को सीधे तौर पर संशोधित 'भवन उप-विधि' से जोड़ दिया गया है.

दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद का कहना है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी में खड़े होने वाले हर कमर्शियल और रिहायशी परिसर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के पुख्ता इंतजाम हों. नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पहले लंबित पड़े सभी आवेदनों का निस्तारण आवेदन के समय लागू पुराने प्रावधानों के तहत ही किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों और बिल्डरों को किसी प्रकार की असमंजस का सामना न करना पड़े.

न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का दायरा बढ़ा

नियम 33 के तहत अब भवनों में अग्नि रोकथाम के लिए 18 सूत्रीय कड़े मानक तय किए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से अग्निशमन वाहनों के परिसर के अंदर तक सुगम आवागमन के लिए कम से कम 6 मीटर चौड़ा मार्गाधिकार अनिवार्य किया गया है. निकास द्वारों को आग के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए फायर चेक डोर्स और प्रेशराइज़ेशन सिस्टम का होना जरूरी है. परिसरों में आटोमेटिक फायर डिटेक्शन, अलार्म प्रणाली, एमओईएफए (MOEFA), स्वचालित स्प्रिंकलर और उन्नत जल भंडारण की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है. फायर पंप, स्मोक वेंटिंग, फायरमैन लिफ्ट, इमरजेंसी लाइटिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए निर्बाध वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी.