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UAE समेत 7 देशों के CBSE स्कूलों के लिए सख्त निर्देश, 12वीं के अंक 8 से 17 अप्रैल तक होंगे अपलोड

निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन: सीबीएसई ने अंकों के अपलोड के लिए समय-सीमा तय की है. स्कूल केवल 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ही पोर्टल पर डेटा अपलोड कर सकेंगे. बोर्ड ने सभी संबद्ध संस्थानों को निर्देश दिया है कि वह इस समय के अंदर ही पूरी प्रक्रिया पूरी करें. समय सीमा के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त समय की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी. बोर्ड ने कहा कि समय पर डेटा अपलोड करना परिणामों की समयबद्ध घोषणा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा.

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने पश्चिम एशिया के सात देशों संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान में स्थित अपने संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा 12वीं के अंकों के अपलोड को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बोर्ड ने कहा कि इन देशों के स्कूलों को 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच ही छात्रों के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. तय समय सीमा के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा और गलती होने पर सुधार की भी अनुमति नहीं होगी.

गलत एंट्री पर नहीं मिलेगा दूसरा मौका: इस बार सीबीएसई ने विशेष सख्ती बरतते हुए कहा कि अगर अंकों की एंट्री में कोई गलती होती है तो उसे बाद में सुधारने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा. यानी एक बार डेटा अपलोड होने के बाद वह अंतिम माना जाएगा. इसी कारण स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह अंकों को अपलोड करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल कर लें. छोटी सी चूक भी छात्रों के परिणाम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए स्कूल प्रशासन और शिक्षकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

CBSE ने पश्चिम एशिया के सात देशों को दिए सख्त निर्देश (ETV Bharat)

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी प्रक्रिया: सीबीएसई की ओर से अंकों की एंट्री के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. यह प्लेटफॉर्म 8 अप्रैल 2026 से सक्रिय होगा और इसका लिंक स्कूलों के लॉगिन अकाउंट में दिया जाएगा. स्कूलों को इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रों के अंक अपलोड करने होंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके.



किन देशों के स्कूलों पर लागू होंगे नियम: यह निर्देश पश्चिम एशिया के सात देशों में स्थित सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा. इनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान शामिल हैं. इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय स्कूल संचालित होते हैं, जहां हर साल हजारों छात्र सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देते हैं. ऐसे में यह दिशा-निर्देश बड़ी संख्या में छात्रों और स्कूलों को प्रभावित करेगा.

पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर: सीबीएसई का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अंकों की अपलोड प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित बनाना है. ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सीधे डेटा अपलोड करने से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और परिणामों को समय पर घोषित करने में भी मदद मिलेगी. बोर्ड ने सभी स्कूलों से अपील की है कि वह नियमों का सख्ती से पालन करें और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी गलती के प्रक्रिया पूरी करें.



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