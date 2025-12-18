ETV Bharat / bharat

NCW 2026 Vision: नए साल के लिए आयोग ने बनाया रोडमैप, जानें क्या है एजेंडे में

सवाल: अगर कोई प्राइवेट कंपनी मैटरनिटी लीव देने से मना कर दे, तो महिला को किससे बात करनी चाहिए?

यह हेल्पलाइन NCW के चौबीसों घंटे मदद, तुरंत गाइडेंस और मिलकर मदद करने के वादे को और मज़बूत करती है, खासकर हिंसा, हैरेसमेंट या अधिकारों से वंचित करने के मामलों में. यह शिकायत करने वालों और लोकल अधिकारियों के बीच की दूरियों को कम करने में भी मदद करती है, जिससे समय पर दखल पक्का होता है.

जवाब: आसान पांच अंकों की हेल्पलाइन (14490) शुरू करने का मकसद आसानी से याद दिलाने, जल्दी पहुंचने और ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना था, खासकर मुश्किल हालात में फंसी महिलाओं के लिए. कई महिलाएं जानकारी की कमी या मुश्किल एक्सेस पॉइंट की वजह से मदद मांगने में हिचकिचाती हैं या देर करती हैं.

सवाल: NCW ने हाल ही में पांच अंकों की हेल्पलाइन शुरू की है. यह कदम उठाने की क्या जरूरत थी?

घर के अंदर हिंसा को नॉर्मल मानने वाले समाज के नजरिए को बदलना भी उतना ही जरूरी है. NCW वन स्टॉप सेंटर, हेल्पलाइन, कानूनी मदद और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के जरिए काम करता है. साथ ही जमीनी स्तर पर इसे और मजबूती से लागू करने की वकालत भी करता है, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के साथ-साथ सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी की भी जरूरत होती है.

जवाब: घरेलू हिंसा एक जटिल और कई लेयर वाला मुद्दा है, जिसे सिर्फ कानून लागू करने वालों के जरिए हल नहीं किया जा सकता. हालांकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट एक मजबूत कानूनी ढांचा देता है, लेकिन असली समाधान कानूनी उपायों, आर्थिक मजबूती, काउंसलिंग, शेल्टर सर्विस और समाज को जागरूक करने के लिए एक होलिस्टिक नजरिए में है.

सवाल: घरेलू हिंसा पूरे देश में एक बड़ी चिंता का विषय रही है. इस समस्या का समाधान क्या है?

यह पहल 51 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 9 पार्टनर NGOs की मदद से लागू की जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल सोसाइटी के मजबूत सहयोग को दिखाता है. अब तक 700 से ज़्यादा काउंसलिंग सेशन हो चुके हैं. प्रोग्राम का फोकस झगड़े को जल्दी रोकना, शादी में कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता, और स्ट्रक्चर्ड बातचीत और गाइडेंस के जरिए परिवार की नींव को मजबूत करना है.

इसके अलावा, 39 और सेंटर प्लानिंग फेज में हैं, जिनके लिए काउंसलिंग के तरीकों में एक जैसापन, क्वॉलिटी और सेंसिटिविटी पक्का करने के लिए रेगुलर तौर पर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दी जाती है.

जवाब: “तेरे मेरे सपने” प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर (PMCCs) का मकसद शादी से पहले होने वाले जोड़ों के बीच सोच-समझकर फैसले लेने, आपसी सम्मान और असरदार बातचीत को बढ़ावा देना है. अभी, 11 राज्यों, यानी बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 60 PMCCs चल रहे हैं.

सवाल: “तेरे मेरे सपने” प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर का क्या स्टेटस है? अभी, कितने राज्यों में ऐसी सुविधा है?

ईटीवी भारत से खास इंटरव्यू में, NCW चेयरपर्सन ने “तेरे मेरे सपने” प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर (PMCCs), घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों और इस समस्या के समाधान जैसे कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की. इसके साथ ही उन्होंने कमीशन द्वारा शुरू की गई नई 5 अंकों की हेल्पलाइन के बारे में भी बताया, जिसका मकसद पूरे देश में मुश्किल में फंसी महिलाओं, मैटरनिटी लीव से जुड़े मुद्दों और महिलाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों को तेजी से और आसानी से मदद देना है.

उन्होंने कहा कि मुख्य प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी, डिजिटल और साइबर से जुड़े अपराध, काम की जगह पर सम्मान और जमीनी स्तर पर आखिरी छोर तक पहुंच शामिल होगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा है कि 2026 के लिए आयोग का रोडमैप न्याय तक पहुंच, निवारक हस्तक्षेप और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने पर केंद्रित है.

जवाब: मैटरनिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के तहत एक कानूनी अधिकार है, और इस अधिकार से कोई भी इनकार करना कानून का गंभीर उल्लंघन है. नेशनल कमीशन फॉर विमेन ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से देखता है, क्योंकि मैटरनिटी प्रोटेक्शन महिलाओं की इज्ज़त, हेल्थ और वर्कफोर्स में हिस्सेदारी के लिए बहुत जरूरी है.

अपने कानूनी अधिकार के तहत, कमीशन मैटरनिटी बेनिफिट्स न मिलने के मामलों में एम्प्लॉयर्स के साथ शिकायतें लेकर, लेबर अथॉरिटीज से बात करके और सुधार के लिए कार्रवाई करके दखल देता है. प्रभावित महिलाएं लेबर कमिश्नर, संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट से या सीधे नेशनल कमीशन फॉर विमेन से मदद के लिए संपर्क कर सकती हैं.

NCW संबंधित संस्थाओं के साथ रेफरल और कोऑर्डिनेशन के जरिए कानूनी गाइडेंस और सही कानूनी उपायों तक पहुंच भी आसान बनाता है. कमीशन महिलाओं को उनके कानूनी हकों को लागू करने के लिए एक्टिव रूप से बढ़ावा देता है और यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि कानूनी सुरक्षा उपाय असल में वर्कप्लेस प्रोटेक्शन और कम्प्लायंस में बदलें.

सवाल: 2026 के लिए NCW का रोडमैप क्या है? वे कौन से एरिया हैं जिन पर यह फोकस करेगा?

जवाब: 2026 के लिए कमीशन का रोडमैप न्याय तक पहुंच को मजबूत करने, रोकथाम के दखल और इंस्टीट्यूशनल जवाबदेही पर फोकस करता है. मुख्य प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी, डिजिटल और साइबर से जुड़े अपराध, काम की जगह पर सम्मान और आखिरी मील तक जमीनी स्तर पर पहुंच शामिल हैं.

2026 में, NCW का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल हैरेसमेंट से जुड़े मौजूदा कानूनों का रिव्यू करके कानूनी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का रिव्यू करना है. NCW का मकसद समय पर समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के आसान कानूनी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए भी काम करना है.

आर्थिक आत्मनिर्भरता एक मुख्य पिलर बनी हुई है, जिसमें फाइनेंशियल इन्क्लूजन, महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइज, तेजी से बढ़ते सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, SHG और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप के जरिए इनफॉर्मल इकोनॉमी में महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस है.

रोडमैप में 'पंचायत से पार्लियामेंट' जैसी पहलों को बढ़ाकर, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देकर, साइबर कानूनों को मजबूत करके, और डिजिटल लिटरेसी और सेफ्टी टूल्स को बढ़ाकर पूरी हेल्थ और भलाई, पॉलिटिकल भागीदारी और लीडरशिप, और डिजिटल सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है.

इंस्टीट्यूशनल तौर पर, NCW टेक्नोलॉजी से चलने वाले शिकायत निवारण, रिसर्च और नॉलेज हब, मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम, और नेशनल और इंटरनेशनल सहयोग के जरिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे कमीशन 'विकसित भारत 2047' के साथ जुड़ा हुआ एक डेटा-ड्रिवन, रिस्पॉन्सिव और ग्लोबली बेंचमार्क्ड इंस्टीट्यूशन बन जाएगा.

सवाल: चुनावों के दौरान, कानूनी रोक के बावजूद महिलाओं के खिलाफ़ अपमानजनक बातें होती रहती हैं. आप क्या कहना चाहेंगे?

जवाब: खासकर चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें मंजूर नहीं हैं और ये लोकतांत्रिक बातचीत की गरिमा को कम करती हैं. ऐसे बयान न सिर्फ़ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि बराबरी और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन करते हैं.

सार्वजनिक व्यवहार के स्टैंडर्ड तय करना राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है. NCW किसी भी तरह की महिलाओं से नफ़रत करने वाली भाषा की कड़ी निंदा करता है और सभी हितधारकों, राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और संस्थानों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह करता है. लोकतंत्र तब मज़बूत होता है जब बहस मुद्दों पर आधारित हो, न कि बेइज़्जती करने वाली.

सवाल: ऐसी खबरें आई हैं कि दूल्हों ने दहेज लेने से मना कर दिया है. आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं?

जवाब: यह एक पॉजिटिव और अच्छा सोशल सिग्नल है। जब लोग जान-बूझकर दहेज लेने से मना करते हैं, तो यह सोच में बदलाव और महिलाओं को लेन-देन वाली चीज के बजाय बराबर के पार्टनर के तौर पर बढ़ती पहचान दिखाता है.

हालांकि दहेज रोक एक्ट जैसे कानूनी नियम जरूरी हैं, लेकिन पक्का बदलाव अपनी मर्जी से किए गए सामाजिक सुधार से आता है. NCW ऐसे डेवलपमेंट का ज़ोरदार स्वागत करता है और मानता है कि इन्हें एजुकेशन, मीडिया और कम्युनिटी लीडरशिप के जरिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में बड़े बदलाव को बढ़ावा मिल सके.