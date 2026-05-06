ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में महंगे सिलेंडर ने स्ट्रीट फूड का बिगाड़ा स्वाद, रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय भी ठप

उत्तराखंड में सिलेंडर महंगे होने से स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है. इससे व्यापारी भी परेशान हैं. रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट.

Food becomes expensive in Dehradun
उत्तराखंड में महंगे सिलेंडर ने स्ट्रीट फूड का बिगाड़ा स्वाद (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 6:13 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: इजरायल और अमेरिका के ईरान के साथ अभी भी बने हुए तनाव के कारण गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है. जिस कारण एक तरफ व्यावसायिक खाद्य प्रतिष्ठानों को गैस मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं, दूसरी ओर कमर्शियल गैस और छोटू (5 KG) गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की वजह से खाद्य प्रतिष्ठानों की दिक्कतें और अधिक बढ़ गई हैं. इस कारण जहां एक ओर कुछ छोटे-छोटे खाद्य व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर तमाम प्रतिष्ठानों ने खाद्य पदार्थ के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है. इसका खामियाजा आम जनता और गरीब तबके के लोगों पर पड़ रहा है. आइए इस रिपोर्ट से विस्तार से समझते हैं.

मिडिल ईस्ट में बने हुए तनाव और कच्चे तेल के दामों में वृद्धि होने के बाद भारत सरकार ने भी एक मई 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 993 रुपए और छोटू सिलेंडर के दाम में 261 रुपए बढ़ा दिए हैं. जिससे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 3100 रुपए और छोटू सिलेंडर का दाम करीब 820 रुपए हो गया है. इसका सीधा असर खाद्य प्रतिष्ठानों और फिर आम जनता पर पड़ रहा है. क्योंकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद तमाम खाद्य प्रतिष्ठानों ने खाद्य पदार्थों के रेट में वृद्धि कर दी है. ऐसे में अब फास्ट फूड के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना खाना महंगा हो गया है.

उत्तराखंड में महंगे सिलेंडर ने फास्ट फूड से लेकर चाट तक का बिगाड़ा स्वाद (VIDEO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देहरादून की फेमस चाट वाली गली में चाट की दुकान चलाने वाले रमेश कुमार बताते हैं कि,

गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने के बावजूद अभी तक उन्होंने खाद्य पदार्थों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. अभी भी वह पुराने रेट पर ही टिक्की, चाट और पानी पूरी की बिक्री कर रहे हैं. वर्तमान समय में अब प्रॉफिट नहीं रह गया है. लेकिन लंबे समय से व्यवसाय से जुड़े होने के कारण व्यवसाय को कर रहे हैं. लेकिन अब चाट गली में आने वाले कस्टमर की संख्या काफी कम हो गई है.
-रमेश कुमार, चाट दुकानदार-देहरादून

Food becomes expensive in Dehradun
देहरादून में कमर्शियल सिलेंडर 3100 रुपए का हुआ (PHOTO-ETV Bharat)

अन्य चाट दुकानदार गोपाल ने बताया कि, गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में न मिलने और महंगे दाम पर मिलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें खाद्य पदार्थों के रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी है. क्योंकि हर महीने लगभग 10 से 12 हजार रुपए गैस के लिए अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं. ऐसे में व्यवसाय चलाने के लिए कमर्शियल गैस जिस भी दाम पर मिल रही है, उनको लेना पड़ रहा है. वर्तमान स्थिति यह है कि अधिक पैसा देने के बावजूद भी आसानी से कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में गैस सिलेंडर की कमी और गैस के दाम बढ़ाने की वजह से उन्होंने खाने पीने की चीजों में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

Food becomes expensive in Dehradun
कमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए भी दुकानदारों को मशक्कत करनी पड़ रही है. (PHOTO-ETV Bharat)

खाद्य व्यापारी सोनाली गुप्ता ने बताया कि,

उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत गैस सिलेंडर का अरेंजमेंट है. हालांकि, पिछले कुछ महीने की भीतर गैस सिलेंडर के दाम में 1500 रुपए की वृद्धि हुई. लेकिन अब उन्हें दुकान चलाना है जिसके चलते महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है. ऐसे में जब महंगा सिलेंडर खरीदेंगे तो फिर खाद्य पदार्थों के दामों में भी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है. जिस कारण खाद्य पदार्थों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी, चाट, टिक्की और बन टिक्की की हुई है. जबकि गोलगप्पे (पानी पूरी) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. खाद्य पदार्थों के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर ग्राहक उनका सामान नहीं खरीदते हैं.
-सोनाली गुप्ता, चाट दुकानदार, देहरादून

Food becomes expensive in Dehradun
चाट के दामों में भी बढ़ोतरी हुई. (PHOTO-ETV Bharat)

पलटन बाजार में राजमा- चावल और छोले- चावल की दुकान चला रहीं ललिता ने बताया कि, गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि होने के बावजूद अभी तक अपने खाद्य पदार्थों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. जबकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें करीब 3100 रुपए में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने रेट बढ़ाने का विचार किया था. लेकिन कस्टमर ने ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया. वर्तमान स्थिति यह है कि दुकान चलने के बावजूद भी उन्हें घाटा हो रहा है. वर्तमान समय में समाज सेवा के रूप में ही काम चल रहा है.

फास्ट फूड दुकान संचालित कर रहीं रेखा राजपूत ने बताया कि,

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद उन्होंने फास्ट फूड के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है. गैस सिलेंडर महंगा होने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. उनके पास कमर्शियल गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी है. बावजूद इसके उन्हें गैस मिलने में काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिस कारण वो अधिक से अधिक कोयले का इस्तेमाल कर रही हैं. अलग-अलग खाद्य पदार्थों में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है.
-रेखा राजपूत, फास्ट फूड दुकान संचालिका-

Food becomes expensive in Dehradun
महंगाई के कारण मिठाई दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित (PHOTO-ETV Bharat)

देहरादून के प्रिंस चौक के समीप होटल ढाबा संचालक नवीन कुमार ने कहा कि, वर्तमान समय में उनका काम ठीक नहीं चल रहा है. जिसके चलते उन्होंने खाने के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है. क्योंकि वर्तमान समय में वो 120 रुपए की थाली दे रहे हैं, लेकिन लोग उससे भी सस्ता खाना मांग रहे हैं. ऐसे में उन्हें रोजाना 500 से 700 रुपए तक का नुकसान हो रहा है.

रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे जीत सिंह बिष्ट ने कहा कि,

वर्तमान में गैस सिलेंडर के लिए ही उनकी कमाई हो रही है. क्योंकि वो जितनी भी कमाई कर रहे हैं, वह सारा पैसा गैस सिलेंडर लेने में चला जा रहा है और उनके पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं बच रहा है. कमर्शियल गैस कनेक्शन पर उनको एक गैस सिलेंडर 3100 रुपए का मिल रहा है. पिछले 5 साल से उन्होंने अपने खाने के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. उनकी स्थिति यह है कि पिछले 3 महीने से ना ही दुकान का किराया दिया है और ना ही दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाए हैं.
-जीत सिंह बिष्ट, रेस्टोरेंट संचालक-

Food becomes expensive in Dehradun
महंगे गैस सिलेंडर के कारण दुकानदारों को मिठाई के रेट भी बढ़ाने पडे़ (PHOTO-ETV Bharat)

मिठाई और समोसे का कारोबार करने वाले अनिल मित्तल ने कहा कि,

वर्तमान समय में उन्होंने सिर्फ समोसे के दाम में ही बढ़ोतरी की है. पहले समोसा 20 रुपए का था, अब उसके दाम को बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया है. बाकी अन्य चीजों पर अभी उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं. मिठाई बनाने में काफी अधिक गैस का इस्तेमाल होता है. ऐसे में वो मिठाई के दामों में बढ़ोतरी करने पर फिलहाल विचार कर रहे हैं. ऐसे में अगले दो-चार दिन में वो मिठाई के दामों में वृद्धि कर देंगे.
अनिल मित्तल, मिठाई दुकानदार-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

देहरादून में खाना महंगा हुआ
देहरादून में फास्ट फूड महंगा
FAST FOOD IS EXPENSIVE IN DEHRADUN
CYLINDER PRICES IN UTTARAKHAND
FOOD BECOMES EXPENSIVE IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.