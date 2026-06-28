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पंजाब : मोगा में कुत्तों ने नोच-नोच कर किसान को मार डाला

किसान की मौत के बाद उसके घर पर बैठे लोग. ( ETV Bharat )

मोगा (पंजाब): पंजाब के मोगा जिले के कपूरे गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां खेतों में काम करके घर लौट रहे एक किसान की कथित तौर पर आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. बताया जाता है कि आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक किसान सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया. गांववालों का दावा है कि कुत्तों ने सरबजीत सिंह को बुरी तरह नोच लिया, जिससे उनकी मौत हो गई. वह कल रात खेतों में काम करने के बाद वापस घर लौट रहे थे. घटना से गांव में दहशत

इस घटना से गांव वालों में डर के साथ ही दहशत का माहौल व्याप्त है. गांववालों का कहना है कि जब आवारा कुत्ते किसी बड़े की जान ले सकते हैं, तो छोटे बच्चे कितने सुरक्षित होंगे, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है. किसान सरबजीत सिंह (file photo-ETV bharat)