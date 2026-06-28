पंजाब : मोगा में कुत्तों ने नोच-नोच कर किसान को मार डाला
मोगा के कपूरे गांव में खेत से लौट रहे एक किसान को कुत्तों ने नोचकर मार डाला.
Published : June 28, 2026 at 4:19 PM IST
मोगा (पंजाब): पंजाब के मोगा जिले के कपूरे गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां खेतों में काम करके घर लौट रहे एक किसान की कथित तौर पर आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
बताया जाता है कि आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक किसान सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया. गांववालों का दावा है कि कुत्तों ने सरबजीत सिंह को बुरी तरह नोच लिया, जिससे उनकी मौत हो गई. वह कल रात खेतों में काम करने के बाद वापस घर लौट रहे थे.
घटना से गांव में दहशत
इस घटना से गांव वालों में डर के साथ ही दहशत का माहौल व्याप्त है. गांववालों का कहना है कि जब आवारा कुत्ते किसी बड़े की जान ले सकते हैं, तो छोटे बच्चे कितने सुरक्षित होंगे, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है.
उनका आरोप है कि गांव में आवारा कुत्तों के हमले की आठ से दस घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं. गांव के महिंदरपाल सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर समय रहते आवारा कुत्तों की समस्या का हल हो गया होता, तो आज एक परिवार का कमाने वाला सदस्य जिंदा होता."
उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और प्रभावित परिवार को पर्याप्त आर्थिक मदद दे.
इस बीच, पंचायत सदस्य जसविंदर सिंह ने भी इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा, "आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए असरदार कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "अगर समय पर नसबंदी और दूसरे इंतजाम किए गए होते तो शायद आज यह दर्दनाक घटना नहीं होती."
फिलहाल इस घटना के बाद गांव में मातम और डर का माहौल है. गांववालों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
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