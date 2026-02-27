ETV Bharat / bharat

पंजाब में आवारा कुत्तों ने UP के आठ वर्षीय बच्चे की ले ली जान, पिता को खाना देने गया था खेत पर

सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला): पंजाब में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला सुल्तानपुर लोधी से सामने आया है, जहां 6 से 7 आवारा कुत्तों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह नोच डाला. गंभीर हालत में माता-पिता ने बच्चे को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले मृतक बच्चे के पिता, मुनेजर ने बताया कि वे खेतों में काम कर रहे थे. दोपहर के समय उनका बेटा उन्हें खाना देने आया था. इसके बाद बेटा दूसरे खेत में चला गया, जहां 6 से 7 कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. इस दौरान कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया. बेटे की चीखें सुनकर वह भागे और उसे कुत्तों से छुड़ाया.

गंभीर हालत में माता-पिता ने बच्चे को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे जालंधर रेफर कर दिया. डॉ. आकाशदीप शर्मा ने बताया कि यह आवारा कुत्तों द्वारा बच्चे को बुरी तरह काट लेने और घायल करने का मामला था. कुत्तों के काटने से बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी. उसकी जांघों, पैरों और हाथों पर कुत्तों के काटने के गहरे निशान थे.