बिहार में 'डॉग बाइट' से कोहराम, 3 लाख लोग शिकार, सिर्फ बोधगया में 82 हजार से ज्यादा लहूलुहान

6 महीने में 6026 डोज: बोधगया स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी मनोज कुमार बताते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया में इलाज के लिए औसतन प्रतिदिन 15 से 20 लोग आते हैं. पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो 6026 एंटी रेबीज वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं.

आवारा कुत्तों के लिए नहीं व्यवस्था: यहां बोधगया नगर परिषद में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. बोधगया एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है. ऐसे में बोधगया के साथ पूरे राज्य और देश की छवि धूमिल हो रही है. यहां किसी पर्यटक या श्रद्धालु का पैर अंजाने में कुत्ते पर पड़ जाए तो वो उसे काटे बिना नहीं रहते. कभी तो इतने गंभीर रूप से नोचते हैं कि घायल को एंटी रेबीज का 5 से कम इंजेक्शन नहीं लगते हैं.

चौंकाने वाले आंकड़े : गया जिला विश्व प्रसिद्ध स्थल है. यहां कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, लेकिन यहां स्ट्रीट डॉग के काटने के मामले चौंकाने वाले हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जिला भर में 82484 एंटी रेबीज डोज लगे हैं. ये आंकड़ा जिले के सभी 24 प्रखंडों के सरकारी अस्पतालों के हैं. इन में निजी अस्पतालों के आंकड़े या जो पहली डोज लगवा कर दूसरा डोज किसी और जगहों से लगवाए हैं, वो शामिल नहीं हैं. ऐसे में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है.

बोधगया में कुत्ते कर रहे शिकार: पर्यटन नगरी बोधगया में कुत्ते पर्यटकों को रोज जख्मी कर रहे हैं. यहां देश- विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं. गया शहर के स्ट्रीट डॉग के काटने के मामले चौंकाने वाले हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जिले भर में 82484 एंटी रेबीज डोज लगे हैं. यह आंकड़ा जिले के सभी 24 प्रखंडों के सरकारी अस्पतालों के हैं.

"घायलों का इलाज बोधगया स्वास्थ्य केंद्र में होता है. हालांकि ये दो तीन नाम तो उदाहरण के रूप में हैं. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मंदिर परिसर या नगर परिषद के क्षेत्रों में ही स्ट्रीट डॉग अपना शिकार बना रहे हैं, बल्कि बोधगया प्रखंड के कई गांव हैं, जहां स्ट्रीट डॉग आक्रमक हो कर इंसानों और दूसरे पशुओं को काट रहे हैं." - मनोज कुमार, प्रभारी चिकित्सक, बोधगया स्वास्थ्य केंद्र

सड़कों के साथ ही मंदिर में भी स्ट्रीट डॉग: ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तीन ही विदेशी पर्यटकों या श्रद्धालुओं को डॉग ने काटा है. बोधगया स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक मनोज कुमार के अनुसार मंदिर परिसर में कुत्तों के काटने के मामले आए दिनों उनके यहां आते हैं, जिन्हें स्ट्रीट डॉग अपना शिकार बनाते हैं.

बोधगया स्वस्थ केंद्र के अनुसार 17 दिसंबर 2025 को ही स्वस्थ केंद्र में पसंग किट लिपचा और आंडे युग्नस विदेशी नागरिक को भी एंटी रेबीज का डोज लगाया गया था. ऐसे कई और विदेशी पर्यटकों के नाम बोधगया एंटी रेबीज वैक्सीन डोज रजिस्टर में दर्ज हैं.

कई विदेशी पर्यटकों को कुत्तों ने काटा: ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी नागरिक निगमा बांगदूज ही आवारा कुत्तों के काटने के शिकार हुए थे, बल्कि ऐसे कई विदेशी पर्यटक हैं जिन्हें मंदिर दर्शन करने जाने के दौरान या दर्शन करके लौटने के समय मंदिर क्षेत्र में ही कुत्तों ने काटा है.

बोधगया में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक: बोधगया स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार निगमा बांगदूज एक विदेशी नागरिक हैं, जो 19 दिसंबर 2025 को मंदिर का दर्शन करने पहुंचे थे. तब उन्हें मंदिर परिसर में ही एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था. एंटी रेबीज की पहली इंजेक्शन 19 दिसंबर 2025 को ही बोधगया स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें लगाई गई थी.

"स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाया तो मैं जय प्रकाश उद्यान में घुस गया. वहां से सीधे अस्पताल पहुंचा और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया. जिस जगह पर मंदिर में प्रवेश के लिए पुलिस चेकिंग होती है, वहां पर भी स्ट्रीट डॉग का जमावड़ा है. वहां पर भी कई लोग कुत्ते की आक्रामकता के शिकार हुए हैं." - बिहारी पासवान, मजदूर

मंदिर में फल पहुंचाने वाला मजदूर भी बना शिकार: मंदिर में पानी फल फूल पहुंचने वाले एक मजदूर बिहारी पासवान को भी मंदिर के सामने वाले रास्ते पर स्ट्रीट डॉग ने 18 जनवरी 2026 को काटा था. बिहारी पासवान बोधगया के मोरा टाल मोहल्ले में रहते हैं. उन्होंने बताया कि एक भिक्षु का फल लेकर मंदिर के सामने वाले रास्ते पर जा रहे थे, तभी मुख्य द्वार से कुछ कदम की दूरी पर स्थित बाबा रेस्टोरेंट के पास पीछे से एक कुत्ते ने हमला कर दिया.

मोर्चारिम मोहल्ले में कईयों को कुत्तों ने काटा: बोधगया के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति बहुत खराब है. आशीष कुमार बताते हैं कि वो जिस स्थान मोर्चारिम मोहल्ले में रहते हैं वो भी नगर परिषद का क्षेत्र है. दो तीन दिन बीच करके कुत्ता किसी ना किसी को काट लेता है. यहां जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पीछे से उनपर हमला कर देता है. कई बार नगर परिषद के अधिकारियों और स्थानीय वार्ड सदस्यों से शिकायत की गई है, लेकिन कभी कुत्तों को लेकर कोई अभियान नहीं चलाया गया.

"कुत्ते इतनी जोर से अपने दांतों से मुझे जकड़े हुए था कि पहले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे. जब उसने पीछे से मुझ पर हमला किया तो पहले झटके में मैं गिर गया था. मुझे इतने गंभीर रूप से घायल किया कि मुझे 5 इंजेक्शन लगा है." - आशीष कुमार, मोर्चारिम गांव निवासी

मंदिर जा रहे थे, रास्ते में ही काट लिया: बोधगया के मोर्चारिम गांव के आशीष कुमार को जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में ही स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है. आशीष ने बताया कि वो गांव से मंदिर जा रहे थे, तभी सड़क पर ही पीछे से एक डॉग ने उनके पैर को जकड़ लिया.

गया: आवारा कुत्तों के आतंक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है. आए दिन लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं. ऐसे में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और उन्हें सुरक्षित स्थानों में रखने को लेकर विचार हो रहा है. राज्य सरकारों को आवारा कुत्तों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन बिहार के बोधगया की बात करें तो यहां पिछले एक साल में 82 हजार से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटकर लहूलुहान कर दिया है. वहीं पूरे बिहार में अबतक तीन लाख लोग शिकार हुए हैं.

8000 एंटी रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति: हालांकि इनमें सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि बोधगया प्रखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी मामला है, जिन्हें बोधगया स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज का डोज दिया गया है. 6026 एंटी रेबीज डोज लेने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. डॉ मनोज कुमार के अनुसार अप्रैल 2025 से अब तक करीब 8000 एंटी रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति हुई है.

"इसमें कुत्ते के काटने के आकार के अनुसार या कुत्ते की स्थिति के अनुसार डोज लगाए जाते हैं. अगर कुत्ता पागल है या फिर ज्यादा जख्मी कर दिया है तो उस परिस्थिति में 5 डोज भी लगाए जाते हैं. मगर आम तौर पर 3 ही डोज दिया जाता है."- डॉक्टर मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, बोधगया स्वास्थ्य केंद्र

सड़क पर आराम फरमाते कुत्तों (ETV Bharat)

कुत्तों की नसबंदी के लिए नहीं व्यवस्था: बोधगया नगर परिषद के पास ही नहीं बल्कि गयाजी नगर निगम और जिले भर में सरकारी स्तर पर कुत्तों की नसबंदी या कुत्तों को पकड़ कर रखने की व्यवस्था नहीं है. अलबत्ता गयाजी के राजकीय पशु चिकित्सालय में पालतू डॉग की नसबंदी की जाती है, लेकिन यहां ऑपरेशन किट या दवा उपलब्ध नहीं है.

डॉग कैचर भी नहीं: कुत्तों के मालिक नसबंदी के लिए दवा और ऑपरेशन किट निजी दुकानों से खरीद कर लाते हैं, जिसमें लगभग 1500 से 1800 रुपए खर्च होते हैं. हालांकि अस्पताल में नसबंदी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि जो 5 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वही पैसा लगता है. एक तरह से देखा जाए तो आवारा कुत्तों की नसबंदी की व्यवस्था पूरे जिले में नहीं है. यहां जिले में कैचर 'कुत्तों को पकड़ने वाला' या उपकरण भी नहीं है.

2017 में नसबंदी के लिए लगा था शिविर: बोधगया में साल 2017 में जब कुत्तों का आतंक बढ़ा तो आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए शिविर लगी थी. हालांकि ये शिविर स्थानीय प्रशासन या बिहार सरकार के द्वारा नहीं लगी थी बल्कि सिक्किम सरकार ने कुत्तों की आबादी को सीमित करने के लिए नसबंदी शिविर लगवाया था. ये यहां की स्थानीय संस्थाओं के आग्रह पर सिक्किम सरकार के एंटी रेबीज एमल हेल्थ डिवीजन ने किया था.

9 सालों से नसबंदी के लिए नहीं लगा शिविर: उस समय लगभग 500 कुत्तों की नसबंदी किए जाने की बात कही गई थी. 2017 में भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में सिक्किम एंटी रेबीज एनिमल हेल्थ डिवीजन और सिक्किम सरकार के द्वारा पशुओं के नसबंदी के लिए सिक्किम के कुछ पशु चिकित्सक तथा विदेशों के भी पशु चिकित्सक आए थे, जिन्होंने पशुओं की नसबंदी की थी. तेरगर बौद्ध मठ के समीप नसबंदी ऑपरेशन शिविर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद अबतक ऐसी शिविर नहीं लगी है.

बोधगया नगर परिषद की सभापति ललिता देवी ने कहा कि हम लोगों ने बोधगया में डॉग के लिए व्यवस्था करने को सुनिश्चित किया है , सभी तरह की व्यवस्था होगी. उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर वैक्सीनेट भी किया जाएगा. डॉग कैचर भी ट्रेंड एजेंसियों से लिए जाएंगे और इसके लिए गाड़ी भी खरीदी जा रही है. सुरक्षित स्थान को जल्द ही चिन्हित कर लिया जाएगा.

"यहां कुत्तों को पकड़ने या उन्हें रखने, उनके खाने-पीने के लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं है. हालांकि नगर परिषद में पशुओं की देखभाल के लिए फंड का प्रावधान है."- ललिता देवी,सभापति,बोधगया नगर परिषद

बोधगया नगर परिषद की सभापति ललिता देवी (ETV Bharat)

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का बयान: वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि पशुओं के लिए नगर परिषद में आंतरिक फंड का प्रावधान है, जो बोर्ड से पारित करके उपयोग किया जा सकता है. लेकिन कभी फंड की स्वीकृति अलग से नहीं हुई है. बोधगया मंदिर के पास से कुछ महीने पहले कुत्तों को हटाया गया था लेकिन फिर से वो आ गए हैं.

"एक पागल कुत्ते को 30 किमी दूरी पर ले जाकर छोड़ा गया था जो दोबारा नहीं आया है. मगर फिर से मंदिर क्षेत्र में कुत्तों की संख्या बढ़ी है. नगर परिषद की ओर से कुत्तों की फीडिंग और अन्य व्यवस्था का प्रबंध जल्द ही किया जाएगा."- राजीव कुमार गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बोधगया

एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर नहीं है कोई प्रोग्राम: डॉ कैश मुर्तजा राजकीय पशु चिकित्सालय पदाधिकारी गया जी ने कहा कि स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की कोई व्यवस्था नहीं है. एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत नगर निकायों के द्वारा कार्य को कराया जाता है, लेकिन गया में अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है. हालांकि बोधगया में एक संस्था के द्वारा इस तरह के कार्य कराए जाते थे.

"डॉग की नसबंदी होने से आक्रामकता कम हो जाती है. वह फ्रेंडली भी हो जाता है, इसलिए नसबंदी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसके साथ वैक्सीनेशन हो तो बहुत अच्छा होता है. समय समय पर एलबेंडाजोल की दवा भी खिलाई जाए. नसबंदी जहां होती है वहां पर उसे छोड़ने से पहले एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी जाती है."- डॉक्टर कैश मुर्तजा, प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय पदाधिकारी गयाजी

बाहर से लाना पड़ता है मेडिसिन: पशु चिकित्सक डॉ कृष्ण कांत शर्मा ने कहा कि गया जिला में अभी सरकारी माध्यम से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी स्केल से नसबंदी कर देते हैं. जो डॉग के ओनर इच्छुक होते हैं उनके डॉग का ही हम लोग नसबंदी करते हैं. उसके दवा वगैरा बाहर से लाई जाती है क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है.

"उन्हीं डॉग की नसबंदी होती है जिनकी ओनरशिप होती है. स्ट्रीट डॉग या लावारिस डॉग के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है. हालांकि अब उम्मीद है कि नगर निगम के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा. डॉग को वैक्सीनेट करने के लिए साल में एक बार वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर कैंप लगाया जाता है. अस्पताल में कैंप लगाकर डॉग को एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है. इसमें भी ओनरशिप वाले डॉग को ही टीका लगाया जाता है."- डॉ कृष्ण कांत शर्मा, पुश चिकित्सक

पशु चिकित्सक डॉ कृष्ण कांत शर्मा (ETV Bharat)

बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि हाल के दिनों में डॉग बाइट के कितने मामले बड़े हैं, लेकिन इतना मालूम है कि यहां स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ी है. स्ट्रीट डॉग के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए.

"बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनस्थल है और यहां सभी तरह की व्यवस्था जरूरी है. जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग में भी स्ट्रीट डॉग की मंदिर क्षेत्र में संख्या बढ़ने का मामला उठा था. नगर परिषद को इस मामले में उचित बंदोबस्त करने को जिला पदाधिकारी ने कहा है."-जय सिंह,अध्यक्ष, बोधगया होटल एसोसिएशन

बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह (ETV Bharat)

जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश: जिला पदाधिकारी व बीटीएमसी के अध्यक्ष शशांक शुभंकर इस संबंध में कहते हैं कि उनके संज्ञान में भी मामला आया है. पहले भी नगर परिषद को आदेश दिया गया था. गुरुवार को ही एक मीटिंग में उन्होंने नगर परिषद को महाबोधि मंदिर के परिसर से स्ट्रीट डॉग को हटा कर उन्हें चिन्हित स्थान पर पूरी व्यवस्था के साथ रखने, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा है.

"नगर परिषद की ओर से बताया गया कि पहले स्थानीय एजेंसी के द्वारा व्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं है. नगर परिषद ने कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर उनके खाने पीने , वैक्सीनेट करने व्यवस्था के लिए टेंडर निकाला है. माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के आलोक में ही सारी व्यवस्था कराने को सुनिश्चित किया जा रहा है."- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी व बीटीएमसी के अध्यक्ष

2025 में पूरे बिहार में 3 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा: असल में बिहार में कुत्ते पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और लगातार लोगों पर हमला भी करते रहते हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगभग 22% बढ़ी हैं. 2025 में लगभग तीन लाख लोगों को काटने की संख्या बताई जाती है. बिहार के गया जी जिला का बोधगया भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी कुत्ते काटने की संख्या बढ़ रही है.

दूसरे पशुओं को काट रहे कुत्ते: जिला पशु विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले कुछ महीने में आवारा कुत्तों ने 191 गाय भैंस को भी काटा है. ये आंकड़े पशु मालिकों के देखने के बाद एंटी रेबीज का डोज लगवाने का है, हालांकि संख्या हजारों में हो सकती है क्योंकि ज्यादातर पशु खेतों में अकेले चरते रहते हैं और उन्हें डॉग बाइट कर लेता है. पशु मालिकों को मालूम भी नहीं चलता है और फिर धीरे-धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है.

3000 में 1500 डोज लगा: डॉ राम प्रवेश राम भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 2025 में जिला को डॉग एंटी रेबीज का टीका लगाने के लिए 3000 डोज मिला था. प्रखंड स्तरीय सभी पशु चिकित्सालय में वितरित किया गया था. उन्होंने कहा कि उनके यहां जिले में नसबंदी की व्यवस्था नहीं है, नगर निकाय इसके लिए व्यवस्था करते हैं.

