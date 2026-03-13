ETV Bharat / bharat

इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला पर किया अटैक, मौत के बाद भड़के लोग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

त्रिशूर: केरल में त्रिशूर जिले के एरुमापेट्टी में आवारा कुत्ते ने बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला. इस घटना ने इलाके में बढ़ते कुत्तों के आतंक को उजागर किया है. खबर के मुताबिक, लोगों ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने वाले कुत्ते का पीछा किया और उसे मार डाला. आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर स्थानीय समुदाय ने गहरी चिंता और भय व्यक्त किया है. स्थानीय निवासी राधिका ने बताया कि, इस इलाके में ज्यादातर लोग चमड़े का काम करते हैं. चमड़े के टुकड़ों को खाने के लिए कई कुत्ते यहां आते हैं. उन्होंने बताया कि, रात में अकेले बाहर निकलना मुश्किल है. राधिका ने बताया कि, आवारा कुत्तों के कारण माता-पिता इतने डरे हुए हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाना पड़ता है और उनके बस में चढ़ने तक इंतजार करना पड़ता है. ये कुत्ते आमतौर पर इस इलाके के खाली पड़े घरों में शरण लेते हैं. राधिका ने बताया कि, जिस कुत्ते को लोगों ने मारा है, वह यहां कल ही आया था. इससे पहले उस कुत्ते को ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा था. दोपहर के आसपास, स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इसे सड़क किनारे एक बिल्ली पर हमला करते देखा. बाद में, इसने अगली गली में एक और कुत्ते को काट लिया.