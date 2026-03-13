इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला पर किया अटैक, मौत के बाद भड़के लोग
आवारा कुत्ते के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई. इससे नाराज लोगों ने कुत्ते का पीछा किया और उसे मार डाला.
Published : March 13, 2026 at 4:04 PM IST
त्रिशूर: केरल में त्रिशूर जिले के एरुमापेट्टी में आवारा कुत्ते ने बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला. इस घटना ने इलाके में बढ़ते कुत्तों के आतंक को उजागर किया है. खबर के मुताबिक, लोगों ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने वाले कुत्ते का पीछा किया और उसे मार डाला.
आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर स्थानीय समुदाय ने गहरी चिंता और भय व्यक्त किया है. स्थानीय निवासी राधिका ने बताया कि, इस इलाके में ज्यादातर लोग चमड़े का काम करते हैं. चमड़े के टुकड़ों को खाने के लिए कई कुत्ते यहां आते हैं. उन्होंने बताया कि, रात में अकेले बाहर निकलना मुश्किल है.
राधिका ने बताया कि, आवारा कुत्तों के कारण माता-पिता इतने डरे हुए हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाना पड़ता है और उनके बस में चढ़ने तक इंतजार करना पड़ता है. ये कुत्ते आमतौर पर इस इलाके के खाली पड़े घरों में शरण लेते हैं.
राधिका ने बताया कि, जिस कुत्ते को लोगों ने मारा है, वह यहां कल ही आया था. इससे पहले उस कुत्ते को ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा था. दोपहर के आसपास, स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इसे सड़क किनारे एक बिल्ली पर हमला करते देखा. बाद में, इसने अगली गली में एक और कुत्ते को काट लिया.
इन घटनाओं के बाद ही वह कुत्ता एक घर में घुस गया और बिस्तर पर पड़ी महिला पर हमला कर दिया. स्थानीय कुत्ते पकड़ने वाले बैजू ने उस आक्रामक जानवर को पकड़ने में मदद की. यहां पहले भी कुत्तों ने हमले किए हैं.लेकिन अब आवारा कुत्तों का आतंक और ज्यादा गंभीर हो गया है.
स्थानीय निवासियों का विरोध
पीड़िता की पहचान 84 साल की कार्थ्यानी के रूप में हुई है, जो वेल्लारक्कड़ के कोल्लनप्पड़ी की निवासी थीं और पिछले दो सालों से हड्डी टूटने के कारण बिस्तर पर थीं. कल शाम एक आवारा कुत्ता उनके घर में घुस गया और बिस्तर पर लेटी हुई उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. उनके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.
कुत्ते ने उनके 60 वर्षीय बेटे देवदास को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं. इस भयावह घटना का पता कल शाम लगभग 6:30 बजे चला जब उनका दूसरा बेटा मणि उन्हें खाना देने आया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई.
