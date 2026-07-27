आवारा कुत्तों का आतंक: गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगमों से मांगा एक्शन प्लान
गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
Published : July 27, 2026 at 8:09 PM IST
अहमदाबाद: राज्य भर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, कुत्तों के काटने की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं को जनहित का गंभीर मामला मानते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य के सभी नगर निगमों को नोटिस जारी किए हैं.
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों और नेशनल हाईवे पर भी लोगों की जान और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. कोर्ट ने कुत्ते के काटने, बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों और सड़क पर अचानक कुत्तों के दौड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लिया है.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों के नियंत्रण, नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और आबादी को नियंत्रित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने राज्य स्तर पर एक समान नीति के तहत भविष्य में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए एक रोडमैप और कार्यान्वयन योजना (एक्शन प्लान) भी मांगी है.
नेशनल हाईवे पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से भी जवाब मांगा है कि हाईवे पर ऐसे जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
सुनवाई के दौरान, मुख्य लोक अभियोजक जी. एच. विर्क ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार सभी संबंधित जानकारी और कार्यों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सौंपेगी.
इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. उस दिन, हाई कोर्ट राज्य सरकार, सभी नगर निगमों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और NHAI द्वारा दाखिल जवाबों और कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की कार्रवाई तय करेगा.
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