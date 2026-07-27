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आवारा कुत्तों का आतंक: गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगमों से मांगा एक्शन प्लान

अहमदाबाद: राज्य भर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, कुत्तों के काटने की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं को जनहित का गंभीर मामला मानते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य के सभी नगर निगमों को नोटिस जारी किए हैं.

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों और नेशनल हाईवे पर भी लोगों की जान और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. कोर्ट ने कुत्ते के काटने, बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों और सड़क पर अचानक कुत्तों के दौड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लिया है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों के नियंत्रण, नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और आबादी को नियंत्रित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने राज्य स्तर पर एक समान नीति के तहत भविष्य में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए एक रोडमैप और कार्यान्वयन योजना (एक्शन प्लान) भी मांगी है.

नेशनल हाईवे पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से भी जवाब मांगा है कि हाईवे पर ऐसे जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.