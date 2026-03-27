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तेलंगाना : आवारा कुत्तों का चार साल के मासूम पर हमला, आंख निकाली

आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे की हालत गंभीर ( प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS )

भुवनगिरी (तेलंगाना): तेलंगाना में भुवनगिरी में आवारा कुत्तों ने हमला करके एक चार साल के बच्चे को घायल कर दिया और उसकी आंख निकाल ली. बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है.

बताया जाता है कि यह घटना गुरुवार शाम को तारक राम नगर में हुई. इस घटना से बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं.

संडेला के राहुल कुमार और श्रावणी का छोटा बेटा प्रियांश अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक दो आवारा कुत्ते उस पर हमला बोल दिया. इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कुत्तों में से एक ने उसके चेहरे पर बुरी तरह काट लिया, और उसकी आंख निकाल ली.

बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले और आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने जो देखा, उससे वे हिल गए: कुत्तों के हमले में घायल लड़के का खून बह रहा था, और उसकी आंख ज़मीन पर पड़ी थी.

घबराहट में, स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया और प्रियांश को तुरंत भुवनगिरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसे एडवांस इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया.