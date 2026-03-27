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तेलंगाना : आवारा कुत्तों का चार साल के मासूम पर हमला, आंख निकाली

आवारा कुत्तों ने चार साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Child in critical condition after being attacked by stray dogs
आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे की हालत गंभीर (प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 1:12 PM IST

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भुवनगिरी (तेलंगाना): तेलंगाना में भुवनगिरी में आवारा कुत्तों ने हमला करके एक चार साल के बच्चे को घायल कर दिया और उसकी आंख निकाल ली. बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है.

बताया जाता है कि यह घटना गुरुवार शाम को तारक राम नगर में हुई. इस घटना से बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं.

संडेला के राहुल कुमार और श्रावणी का छोटा बेटा प्रियांश अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक दो आवारा कुत्ते उस पर हमला बोल दिया. इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कुत्तों में से एक ने उसके चेहरे पर बुरी तरह काट लिया, और उसकी आंख निकाल ली.

बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले और आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने जो देखा, उससे वे हिल गए: कुत्तों के हमले में घायल लड़के का खून बह रहा था, और उसकी आंख ज़मीन पर पड़ी थी.

घबराहट में, स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया और प्रियांश को तुरंत भुवनगिरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसे एडवांस इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया.

घटना से इलाके में डर का माहौल और बढ़ गया, क्यों कि उसी दिन एक अन्य घटना में आरबी नगर कॉलोनी में एक 10 साल के लड़के को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया. लोगों का कहना है कि ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं, जिससे रिहायशी इलाके के लोग चिंतित हो गए हैं, खासकर बच्चों को लेकर.

स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से तुरंत दखल देने और आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि ऐसी और कितनी घटनाएं होंगी, तब जाकर कोई एक्शन लेगा? इस दुखद घटना ने एक बार फिर जानवरों को कंट्रोल करने के असरदार तरीकों की बहुत ज़्यादा जरूरत को सामने ला दिया है, क्योंकि लापरवाही से मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है.

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