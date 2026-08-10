महाराष्ट्र : कल्याण में आवारा कुत्ते ने 6 घंटे में करीब 150 लोगों को काटा, 25 लोग अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र के कल्याण में एक आवारा कुत्ते ने करीब 150 लोगों पर हमला किया, जिसमें 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं.
Published : August 10, 2026 at 7:19 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र) : कल्याण पश्चिम में रविवार को उस समय दहशत फैल गई जब एक आवारा कुत्ते ने बिरला कॉलेज के पास संदीप होटल इलाके में सिर्फ छह घंटे में लगभग 130-150 लोगों पर हमला कर काट लिया.
सूत्रों ने बताया कि कुत्ते ने न सिर्फ पैदल चलने वालों पर हमला किया, बल्कि दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा पर सवार लोगों पर भी कूदा, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
कम से कम 25 पीड़ितों का नगर निगम के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि एक 11 साल की लड़की को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे मुंबई के सायन में लोकमान्य तिलक अस्पताल में रेफर किया गया है.
बताया जाता है कि कुत्ता सड़कों, तंग गलियों और हाउसिंग सोसाइटियों में घूमता रहा, लोगों का पीछा करता रहा और उन्हें काटने की कोशिश करता रहा. इतना ही नहीं कुत्ते ने दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा का भी पीछा किया और उनमें यात्रा कर रहे लोगों पर हमला करने की कोशिश की. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "कई लोग तब हैरान रह गए जब कुत्ता उनके पीछे से आया और उन्हें काट लिया.
#WATCH | Kalyan, Maharashtra: A stray dog allegedly injuring around 125–130 people in seven hours across the stretch from Sandeep Hotel to Khadakpada.— ANI (@ANI) August 9, 2026
Dr. Mohammad Anees, Rukminibai Hospital, says, "A total of 48 dog bite cases were reported to us on August 9th... The remaining… pic.twitter.com/kGNC6nqJN5
बिरला कॉलेज, पुराने आरटीओ ऑफिस और भोइरवाड़ी के आस-पास के इलाकों में ऐसी हालत थी कि रविवार होने के बावजूद कई लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे, जबकि माता-पिता ने अपने बच्चों को खुले मैदानों और हाउसिंग सोसाइटी की जगह पर खेलने से रोक दिया था.
25 पीड़ितों का अस्पताल में चल रहा इलाज
म्युनिसिपल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. संदीप पगारे ने कहा कि रविवार दोपहर से म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मरीज़ आने लगे और मामलों की संख्या बढ़ती रही.
डॉक्टर ने कहा, "अब तक कुत्ते के काटने के करीब 110-130 मामले दर्ज किए गए हैं. पच्चीस मरीज़ों को भर्ती किया गया, जबकि कुछ का इलाज करके उन्हें छुट्टी दे दी गई. कुछ मरीज़ों को आगे के इलाज के लिए सोमवार को फिर से आने के लिए कहा गया है."
इस बीच, कुत्ते के काटने से गंभीर रूप से घायल हुई 11 साल की लड़की को आगे के इलाज के लिए लोकमान्य तिलक अस्पताल रेफर कर दिया गया.
रिपोर्ट्स की मानें तो रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल में 48 लोगों का इलाज हुआ. हॉस्पिटल के डॉ. मोहम्मद अनीस ने कहा, "9 अगस्त को हमारे पास कुत्ते के काटने के कुल 48 मामले आए.
बाकी केस शायद प्राइवेट फैसिलिटी में गए होंगे. जहां तक इन मरीज़ों के इलाकों की बात है, तो ज़्यादातर कल्याण वेस्ट के चिकनघर, गोदरेज हिल, अधरवाड़ी और रेती बंदर से हैं. उन्होंने बताया, "कुछ की हालत गंभीर है; खासकर, गहरे काटने के घाव वाले छोटे बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा इलाज के लिए सायन हॉस्पिटल भेजा गया है."
इस घटना के बाद कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रतिक्रिया पर सवाल उठे हैं. लोगों ने बताया कि जब कुत्ते ने लोगों पर हमला करना शुरू किया तो उन्होंने नागरिक प्रशासन से संपर्क किया. लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, शायद इसलिए क्योंकि वह रविवार था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब कुत्ते के काटने के मामले बढ़ने लगे, तो स्थानीय पार्षदों ने तुरंत नगर आयुक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका कुत्ता नसबंदी केंद्र से संपर्क क्यों नहीं किया.
लोगों का कहना है कि जैसे ही कई हमलों की पहली रिपोर्ट मिली, कुत्ते को पकड़ लेना चाहिए था. स्थानीय निवासी राम तिवारी ने कहा कि आवारा कुत्ते ने संदीप होटल इलाके में आतंक मचा रखा था और नगर निगम को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया, "कार्रवाई में देरी से निवासियों को बेवजह परेशानी हुई."
कुत्ता नसबंदी केंद्र पर सवाल
इस घटना ने नगर निगम के कुत्ते की नसबंदी केंद्र को भी जांच के दायरे में ला दिया है, क्योंकि पिछले साल नगर निगम कमिश्नर ने सेंटर के एक कर्मचारी को कथित गड़बड़ियों के कारण सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद लोगों ने पिछले दस सालों में सेंटर के कामकाज की विस्तृत जांच की मांग की थी.
शिवसेना यूबीटी नेता सर्च में शामिल हुए
जैसे ही दहशत फैली, कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना (UBT) के कॉर्पोरेटर, उमेश बोरगांवकर, पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ, आवारा कुत्ते को पकड़ने की तलाश में शामिल हो गए. खड़कपाड़ा और महात्मा फुले पुलिस स्टेशनों की पुलिस टीमों ने भी कुत्ते की तलाश में रात भर इलाके में गश्त की.
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