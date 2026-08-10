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महाराष्ट्र : कल्याण में आवारा कुत्ते ने 6 घंटे में करीब 150 लोगों को काटा, 25 लोग अस्पताल में भर्ती

आवारा कुत्ते ने 150 लोगों को काटा. ( IANS )

ठाणे (महाराष्ट्र) : कल्याण पश्चिम में रविवार को उस समय दहशत फैल गई जब एक आवारा कुत्ते ने बिरला कॉलेज के पास संदीप होटल इलाके में सिर्फ छह घंटे में लगभग 130-150 लोगों पर हमला कर काट लिया. सूत्रों ने बताया कि कुत्ते ने न सिर्फ पैदल चलने वालों पर हमला किया, बल्कि दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा पर सवार लोगों पर भी कूदा, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कम से कम 25 पीड़ितों का नगर निगम के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि एक 11 साल की लड़की को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे मुंबई के सायन में लोकमान्य तिलक अस्पताल में रेफर किया गया है. बताया जाता है कि कुत्ता सड़कों, तंग गलियों और हाउसिंग सोसाइटियों में घूमता रहा, लोगों का पीछा करता रहा और उन्हें काटने की कोशिश करता रहा. इतना ही नहीं कुत्ते ने दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा का भी पीछा किया और उनमें यात्रा कर रहे लोगों पर हमला करने की कोशिश की. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "कई लोग तब हैरान रह गए जब कुत्ता उनके पीछे से आया और उन्हें काट लिया. बिरला कॉलेज, पुराने आरटीओ ऑफिस और भोइरवाड़ी के आस-पास के इलाकों में ऐसी हालत थी कि रविवार होने के बावजूद कई लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे, जबकि माता-पिता ने अपने बच्चों को खुले मैदानों और हाउसिंग सोसाइटी की जगह पर खेलने से रोक दिया था. 25 पीड़ितों का अस्पताल में चल रहा इलाज

म्युनिसिपल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. संदीप पगारे ने कहा कि रविवार दोपहर से म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मरीज़ आने लगे और मामलों की संख्या बढ़ती रही. डॉक्टर ने कहा, "अब तक कुत्ते के काटने के करीब 110-130 मामले दर्ज किए गए हैं. पच्चीस मरीज़ों को भर्ती किया गया, जबकि कुछ का इलाज करके उन्हें छुट्टी दे दी गई. कुछ मरीज़ों को आगे के इलाज के लिए सोमवार को फिर से आने के लिए कहा गया है."