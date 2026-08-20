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जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक, एमएमडीआर संशोधन विधेयक-2026 के खिलाफ व्यापक आंदोलन की रणनीति बनी

सीएम हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )