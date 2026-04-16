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ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जोजिला टनल का काम मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद

श्रीनगर: कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करने वाली जोजिला सुरंग परियोजना अगले महीने यानी कि, मई के अंत तक एक बड़ी सफलता हासिल करने की ओर अग्रसर है. जोजिला सुरंग देश के सबसे बड़े और अधिक ऊंचाई पर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है.

खबर के मुताबिक, जोजिला टनल में खुदाई का काम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा ऑल-वेदर रोड लिंक का सपना साकार हो जाएगा.

हिमालय में 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी 13.153 किलोमीटर लंबी यह टनल, अहम श्रीनगर-कारगिल-लेह नेशनल हाईवे पर साल भर कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन की गई है. यह बर्फ से ढके और हिमस्खलन की संभावना वाले जोजिला दर्रे को बायपास करता है, जो हर सर्दियों में महीनों तक लद्दाख को काट देता है. प्रोजेक्ट डेवलपर हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ने कहा कि टनल में लगभग 325 मीटर खुदाई का काम बाकी है.

MEIL के जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी हरपाल सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट टीम टारगेट को पूरा करने के लिए, दुर्गम पहाड़ी पर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. हरपाल सिंह ने कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि खुदाई का काम मई के आखिर तक पूरा हो जाएगा. अब बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है, और एक बार जब दोनों किनारे मिल जाएंगे, तो यह ब्रेकथ्रू स्टेज होगा, जिसे इंजीनियर अक्सर 'हैंडशेक' मोमेंट कहते हैं.

उन्होंने कहा कि बालटाल और मीनामार्ग के किनारों का सिंबॉलिक जुड़ाव सिर्फ इंजीनियरिंग की सफलता से कहीं ज्यादा होगा. उन्होंने कहा, "इससे लद्दाख तक भरोसेमंद, हर मौसम में सड़क पहुंचने का दशकों पुराना सपना लगभग पूरा होगा. हमारी टीमें जमा देने वाले तापमान, मुश्किल जियोलॉजी और एवलांच के लगातार खतरे के बावजूद चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि यह माइलस्टोन तय समय पर हासिल हो सके."

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस परियोजना की कुल लागत, जिसमें 17.03 किलोमीटर की अप्रोच रोड शामिल हैं, 6,809.69 करोड़ रुपये आंकी है. पूरा प्रोजेक्ट सितंबर 2026 के बीच तक पूरा होने वाला है, जिसके बाद द्रास और कारगिल के रास्ते श्रीनगर और लेह के बीच यात्रा काफी सुरक्षित और तेज होने की उम्मीद है.