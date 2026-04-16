ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जोजिला टनल का काम मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद
कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल में खुदाई का काम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है.
Published : April 16, 2026 at 3:18 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करने वाली जोजिला सुरंग परियोजना अगले महीने यानी कि, मई के अंत तक एक बड़ी सफलता हासिल करने की ओर अग्रसर है. जोजिला सुरंग देश के सबसे बड़े और अधिक ऊंचाई पर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है.
खबर के मुताबिक, जोजिला टनल में खुदाई का काम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा ऑल-वेदर रोड लिंक का सपना साकार हो जाएगा.
हिमालय में 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी 13.153 किलोमीटर लंबी यह टनल, अहम श्रीनगर-कारगिल-लेह नेशनल हाईवे पर साल भर कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन की गई है. यह बर्फ से ढके और हिमस्खलन की संभावना वाले जोजिला दर्रे को बायपास करता है, जो हर सर्दियों में महीनों तक लद्दाख को काट देता है. प्रोजेक्ट डेवलपर हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ने कहा कि टनल में लगभग 325 मीटर खुदाई का काम बाकी है.
MEIL के जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी हरपाल सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट टीम टारगेट को पूरा करने के लिए, दुर्गम पहाड़ी पर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. हरपाल सिंह ने कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि खुदाई का काम मई के आखिर तक पूरा हो जाएगा. अब बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है, और एक बार जब दोनों किनारे मिल जाएंगे, तो यह ब्रेकथ्रू स्टेज होगा, जिसे इंजीनियर अक्सर 'हैंडशेक' मोमेंट कहते हैं.
उन्होंने कहा कि बालटाल और मीनामार्ग के किनारों का सिंबॉलिक जुड़ाव सिर्फ इंजीनियरिंग की सफलता से कहीं ज्यादा होगा. उन्होंने कहा, "इससे लद्दाख तक भरोसेमंद, हर मौसम में सड़क पहुंचने का दशकों पुराना सपना लगभग पूरा होगा. हमारी टीमें जमा देने वाले तापमान, मुश्किल जियोलॉजी और एवलांच के लगातार खतरे के बावजूद चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि यह माइलस्टोन तय समय पर हासिल हो सके."
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस परियोजना की कुल लागत, जिसमें 17.03 किलोमीटर की अप्रोच रोड शामिल हैं, 6,809.69 करोड़ रुपये आंकी है. पूरा प्रोजेक्ट सितंबर 2026 के बीच तक पूरा होने वाला है, जिसके बाद द्रास और कारगिल के रास्ते श्रीनगर और लेह के बीच यात्रा काफी सुरक्षित और तेज होने की उम्मीद है.
इस टनल की रणनीतिक अहमियत सिर्फ आम लोगों के आने-जाने से कहीं ज्यादा है. जोजिला टनल को लद्दाख के लिए एक गेम-चेंजिंग लिंक माना जाता है, यह एक ऐसा इलाका है जो जमीन तक पहुंचने के लिए मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है. हर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, जिससे कारगिल और लेह कश्मीर से अलग हो जाते हैं और नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा पहुंच, पर्यटन और सैन्य आवाजाही बाधित होती है.
एक बार चालू हो जाने पर, सुरंग आवश्यक वस्तुओं, ईंधन टैंकरों, आपातकालीन सेवाओं और सैन्य काफिलों की सीमा क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ संवेदनशील सीमाएं साझा करता है. रणनीतिक दृष्टि से, यह सभी मौसमों में कारगिल-द्रास क्षेत्र के माध्यम से भारी रक्षा उपकरणों और कर्मियों को ले जाने की भारत की क्षमता में तेजी से सुधार करेगा.
कारगिल संघर्ष और लद्दाख में जारी सुरक्षा संवेदनशीलताओं के बीच इस कारक को महत्वपूर्ण माना जाता है. परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सुरंग स्थानीय समुदायों के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा भी बन रही है, वर्तमान में 1,000 से अधिक स्थानीय निवासियों को ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मिला हुआ है सोनमर्ग, द्रास, कारगिल और लेह में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, होटल मालिकों और टूरिज्म से जुड़े लोगों को साल भर सड़क मिलने की उम्मीद है, जिसकी गारंटी मौजूदा ज़ोजिला एक्सिस कभी नहीं दे पाया.
इस प्रोजेक्ट की जरूरत पिछले महीने एक बार फिर तब सामने आई जब जोजिला दर्रे पर बर्फबारी से सात लोगों की मौत हो गई और पांच दूसरे घायल हो गए, जिससे मौजूदा पहाड़ी रास्ते के लगातार खतरे सामने आ गए. इस घटना के बाद लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने इसे 'मौजूदा रास्ते पर आने-जाने वालों के सामने आने वाले खतरों की एक कड़ी याद दिलाने वाला' बताया.
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