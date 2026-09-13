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नोएडा: मुराद पूरी नहीं हुई तो पुरोहित का कर लिया अपहरण, मामले में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: भगवान से मन्नत मांगना आस्था है. लेकिन मन्नत पूरी न होने पर पूजा कराने वाले पंडित जी को ही बंधक बना लेना? जी हां, अंधविश्वास और दुस्साहस का एक ऐसा सनसनीखेज मामला थाना सेक्टर 113 पर सामने आया है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. उत्तर प्रदेश के नोएडा और जौनपुर के बीच बुनी गई इस हैरान करने वाली साजिश में पुलिस ने दो आरोपियों को आज रविवार को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है.

नोएडा में कुछ समय पहले जौनपुर के रहने वाले आशीष और प्रवेश यादव नामक व्यक्तियों ने उनसे धार्मिक अनुष्ठान करवाया था. मामला जुड़ा है नोएडा के रहने वाले पुरोहित अनिल तिवारी से. एक खास मकसद था कोई खास मनोकामना पूरी होना लेकिन जब वक्त बीतने के बाद भी मुराद पूरी नहीं हुई, तो आरोपियों ने भगवान से शिकायत करने के बजाय पुरोहित को ही निशाने पर ले लिया.

पुरोहित को एक और पूजा के बहाने झांसा देकर जौनपुर बुलाया गया. पुरोहित जब वहां पहुंचे, तो उन्हें एक कमरे में बंधक बना लिया गया. आरोपियों का तर्क था पूजा में जो पैसा खर्च हुआ, वो वापस चाहिए. इसके बाद पुरोहित को छोड़ने की एवज में परिजनों से 1 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई. इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने टीम बना कर मामले की जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.



एडिसीपी मनीषा सिंह ने मामले को दी जानकारी



"पीड़ित परिवार ने जब नोएडा के सेक्टर-113 थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और जब आरोपी फिरौती की रकम लेने पहुंचे, तो पुलिस ने सर्फाबाद के पास से दोनों को धर दबोचा और मामले का भंडाफोड़ किया. यह मामला केवल एक अपहरण या रंगदारी का नहीं है. यह सवाल खड़ा करता है कि समाज में आस्था और अंधविश्वास की सीमाएं कहां जाकर खत्म होती हैं? "