कोच्चि मेट्रो पिलर से फंसी बिल्ली सुभाष को देर रात के अनोखे ऑपरेशन में बचाया गया
इस अनोखे रेस्क्यू से राहगीरों और लोकल ऑटोरिक्शा ड्राइवरों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने दमकलकर्मियों और एनिमल एक्टिविस्ट की तारीफ की.
Published : February 22, 2026 at 1:26 PM IST
कोच्चि: एक दिल को छू लेने वाले बचाव अभियान में केरल के कोच्चि के कलूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास एक मेट्रो पिलर के ऊपर लगभग दो हफ्ते से फंसी एक बिल्ली को सुरक्षित नीचे उतारा गया. फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज और एक एनिमल रेस्क्यू टीम ने शनिवार देर रात मिलकर यह ऑपरेशन किया, जिससे स्थानीय लोगों ने खुशी मनाई.
पास के एक स्टैंड पर ऑटोरिक्शा ड्राइवर प्यार से बिल्ली का नाम 'सुभाष' रख दिया. यह बिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास पिलर नंबर 556 पर फंस गई थी और उसकी चीख सुनकर बड़ी भीड़ जमा हो गई. गांधी नगर फायर स्टेशन के लोगों ने एक एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर शनिवार को एक ऑपरेशन शुरू किया और रात 1:30 बजे जानवर को सुरक्षित बचा लिया. इसे तुरंत एक स्पेशल एम्बुलेंस में थोप्पुमपडी के एनिमल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.
सफल रेस्क्यू के बाद राहगीरों और लोकल ऑटोरिक्शा ड्राइवरों ने दमकलकर्मियों और एनिमल एक्टिविस्ट की तारीफ की. ट्रैफिक जल्द ही नॉर्मल हो गया और रुकी हुई मेट्रो सर्विस और पावर सप्लाई तुरंत ठीक कर दी गई.
बचाव अभियान के बारे में और जानकारी
यह मिशन शनिवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जब इस बेबस बिल्ली की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए. मेट्रो स्टाफ ने इसे देखा और खाना और पानी देना शुरू कर दिया. अधिकारियों और रेस्क्यू करने वालों ने पहले पिलर के ऊपर से जांच की और 'सुभाष' को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश में वे नाकाम रहे. कोच्चि मेट्रो सर्विस 10 मिनट से ज्यादा समय तक रोक दी गई और ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया.
गांधीनगर फायर स्टेशन के अधिकारियों ने कहा, 'शुरुआती कोशिशें नाकाम होने के बाद हमने जानवरों को बचाने वालों को बुलाया और रात की सर्विस खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे सही रेस्क्यू शुरू किया. हमने ऊपर पहुंचने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया, बिल्ली को जाल में फंसाया और उसे सुरक्षित रूप से एक बॉक्स में रख दिया.'
उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार बिल्ली को हाइड्रोलिक लिफ्ट से नीचे लाया गया. कुछ सदस्य खंभे से नीचे उतरे, जबकि एक टीम ने बिल्ली के गिरने पर चोट से बचाने के लिए नीचे एक सेफ्टी नेट पकड़ा हुआ था.'
बचाव अभियान को देखने के लिए इकट्ठा हुए युवाओं ने बिल्ली की वापसी का जश्न 'सुभाष… सुभाष…' चिल्लाकर मनाया. कोच्चि शहर एक छोटी सी जान बचाने के लिए एक साथ आया, जो मेट्रो के इतिहास में एक अनोखा रेस्क्यू था और साथी जानवरों के लिए दया दिखाता है.
'सुभाष' नाम के पीछे की कहानी
मेट्रो कर्मचारियों ने फंसी हुई बिल्ली को देखने के बाद पहले उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. पास के एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने यह कोशिश देखी और उन्होंने बिल्ली का नाम 'सुभाष' रखा, जो 'मंजुम्मेल बॉयज' फिल्म के एक किरदार से प्रेरित था, जिसमें 'सुभाष' नाम का एक लड़का एक अंधेरी गुफा में गिर जाता है और उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं.