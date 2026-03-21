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खाड़ी युद्ध थमा तो भी तुरंत कम नहीं होंगे घरों के दाम, जानें क्या कहती है ताजा रिपोर्ट

स्टील की कीमतों का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया, "स्टील की कीमतें लगभग 20% बढ़ गई हैं, जो पहले के 62,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर अब 72,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं. एक मोटे अनुमान के अनुसार, इससे मुंबई में ऊंची इमारतों की निर्माण लागत में लगभग 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का इजाफा हो गया है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया से 98.7 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया, जिससे यह क्षेत्र ऊर्जा, उर्वरक (fertilizers) और औद्योगिक इनपुट के एक अनिवार्य प्रदाता के रूप में स्थापित हुआ है. भारत के चूना पत्थर, सल्फर और जिप्सम के कुल आयात का 60% से अधिक हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, ऐसे में निर्माण, उर्वरक और रसायन क्षेत्रों को संभावित कमी का सामना करना पड़ सकता है.

मौजूदा स्थिति के कारण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' की नाकेबंदी का हवाला देते हुए, एनरॉक ग्रुप ने कहा कि इस नाकेबंदी के कारण जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा है. इसके परिणामस्वरूप यात्रा में 10 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है और निर्माण सामग्री की शिपिंग लागत प्रति कंटेनर 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये तक बढ़ गई है.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष समाप्त भी हो जाता है तब भी रियल एस्टेट के बढ़े हुए खर्चों में तुरंत कमी नहीं आएगी. रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापक सेवाएं देने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनरॉक ग्रुप ने यह अनुमान लगाया है. मार्च 2026 की शुरुआत से 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी ने निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में देरी के कारण इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है.

मुंबई में फिलहाल 10,000 से अधिक लग्जरी यूनिट्स का निर्माण चल रहा है. 'हॉट रोल्ड कॉइल' (स्टील का एक प्रकार) की कीमत अभी 51,000-56,000 रुपये के बीच है और यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो जून तक यह 62,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

एनरॉक ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, "गगनचुंबी इमारतों को मजबूती देने के लिए कंक्रीट के साथ स्टील की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इस बढ़ी हुई लागत का सीधा संबंध निर्माण की कीमत और गति से है. इसके अलावा, निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली क्रेनों और मिक्सर मशीनों के लिए लगने वाले डीजल की कीमतें भी ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) के 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने से सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं. कीमतों का यह झटका मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और देश के अन्य ऊंची इमारतों वाले शहरों के निर्माण स्थलों पर साफ तौर पर दिखाई देगा."

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "अगर खाड़ी युद्ध कल खत्म भी हो जाए, होर्मुज जलडमरूमध्य खुल जाए और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो जाए, तब भी रियल एस्टेट की बढ़ी हुई लागत तुरंत कम नहीं होगी. हमें उम्मीद है कि जहाजों के जमावड़े (pileups) को साफ होने में 2 से 8 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि मालवाहक कंपनियां इस रास्ते की सुरक्षा का परीक्षण करेंगी. इसके अलावा, पहले से तय अनुबंधों में 'फ्रेट सरचार्ज' (माल ढुलाई शुल्क) और बढ़ी हुई शिपिंग बीमा दरें ऊंची ही बनी रहेंगी."

इसमें आगे जोड़ा गया कि पूरी स्थिति को सामान्य होने में 1 से 3 महीने का समय लगेगा और निश्चित रूप से, वैश्विक शिपिंग के फिर से शुरू होने से भी डेवलपर्स को मानसून से पहले की अपनी सामान्य समय सीमा (timelines) को पूरा करने में मदद नहीं मिलेगी.

पिछले हफ्ते, एनरॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) को बताया था कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति अब सिर्फ एक सैद्धांतिक खतरा नहीं रह गई है, बल्कि यह भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिए एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बन गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्माण लागत, जो हाल के वर्षों में पहले ही बढ़ चुकी है, इस मौजूदा स्थिति के कारण फिर से बढ़ने की पूरी संभावना है.

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