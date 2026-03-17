ETV Bharat / bharat

पेट्रोलियम से बनती हैं पैरासिटामोल और डायबिटीज की दवाएं, हॉर्मुज संकट बिगाड़ सकता है हमारी सेहत

होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी और मध्य पूर्व के तनावों ने भारत के फार्मास्युटिकल सेक्टर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है.

Strait Hormuz Impact on Medicines
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 3:37 PM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 4:16 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय

नई दिल्लीः केंद्र सरकार का दावा है कि भारत के पास जरूरी दवाओं का चार से पांच महीने का बफर स्टॉक मौजूद है. इसके बावजूद, विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी और मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) के तनाव का असर भारतीय फार्मा सेक्टर पर पड़ने लगा है.

ETV भारत से बातचीत में 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री' (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने बताया, "तनाव की वजह से प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमत लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई है. साथ ही बिजली और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अडाणी पीएनजी गैस के दाम भी दोगुने हो गए हैं. इससे सिरिंज और कैथेटर जैसे जरूरी सामानों पर होने वाला मुनाफा कम हो गया है."

दिलचस्प बात यह है कि एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थीसिया जैसी कई जरूरी दवाएं बेंजीन और एथिलीन जैसे पेट्रोकेमिकल पदार्थों से बनती हैं. ये पदार्थ दवाओं के मुख्य साल्ट (API) बनाने के लिए जरूरी हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सस्ती दवाएं तैयार की जा सकती हैं.

लेखक और स्वतंत्र विश्लेषक शनाका अंस्लेम परेरा के अनुसार, "आपकी पैरासिटामोल पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल से बनी है. इसे 'क्यूमीन' प्रक्रिया से प्राप्त फिनोल के जरिए तैयार किया जाता है. इसी तरह, इबुप्रोफेन भी शत-प्रतिशत पेट्रोकेमिकल है, जो आइसोब्यूटिलबेंजीन से बनती है. दुनिया में डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन भी 80 से 90 प्रतिशत तक पेट्रोकेमिकल है, जिसमें प्राकृतिक गैस से प्राप्त डाइसाइंडियामाइड का इस्तेमाल होता है."

परेरा ने चेतावनी दी कि इन दवाओं को बनाने वाला कच्चा माल (नैफ्था) हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है, जहां फिलहाल बारूदी सुरंगों का खतरा है और जहाजों को कोई सुरक्षा या बीमा भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने 'अमेरिकन गैस एसोसिएशन' के हवाले से बताया कि दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत कच्चे माल और रसायन, पेट्रोलियम उत्पादों से ही प्राप्त होते हैं.

परेरा ने कहा, "दवा की गोलियां, तेल से बनी हैं. वही तेल जो इसी समुद्री रास्ते से आता है. जिस 'नैफ्था' से ब्रेड का पैकेट बनाने वाला प्लास्टिक बनता है, उसी से पैरासिटामोल के लिए 'फिनोल' बनाया जाता है. जब पेट्रोकेमिकल प्लांट बंद होते हैं, तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती हैं. कई बड़े प्लांट बंद हो रहे हैं. 3 मार्च को चंद्रा असरी, 4 मार्च को योचुन एनसीसी और 5 मार्च को पीसीएस सिंगापुर ने काम रोक दिया है. इसके अलावा, CNOOC-Shell का बड़ा प्लांट भी बंद होने वाला है. यह सिर्फ प्लास्टिक उद्योग की समस्या नहीं है. इसका सीधा असर दवाओं पर पड़ता है क्योंकि दोनों का कच्चा माल एक ही है."

उन्होंने आगे बताया कि भारत में दवा बनाने के लिए जरूरी 'मेथनॉल' का 87.7 प्रतिशत हिस्सा हॉर्मुज रास्ते से ही आता है. "भारत सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल के बजाय घरेलू रसोई गैस को प्राथमिकता दी है, जिससे दवा कंपनियों को जरूरी नैफ्था नहीं मिल पा रहा है. भारतीय फार्मा कंपनियों के पास तैयार दवाओं का तीन से छह महीने का स्टॉक तो है, लेकिन कच्चा माल न मिलने के कारण यह स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है."

AiMeD के राजीव नाथ ने कहा कि एक से तीन हफ्ते की देरी को तो स्टॉक के जरिए संभाला जा सकता है, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक चली तो उत्पादन रुक सकता है. इससे अस्पतालों में दवाओं की कमी हो सकती है और कच्चे माल के बड़े खिलाड़ी मनमानी कीमतें वसूल सकते हैं, जिससे दवाएं महंगी हो जाएंगी. नाथ ने आगे कहा, "5 लाख से ज्यादा नौकरियों, 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और अमेरिका-यूरोप को होने वाले निर्यात को बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है."

ETV भारत से बात करते हुए, प्रकाश हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक आयुष चौहान ने कहा कि दवाओं के कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति (ग्लोबल सप्लाई चेन) में रुकावट आने से भारत में दवाओं की उपलब्धता पर कम समय के लिए गहरा दबाव पड़ सकता है. इसका सबसे ज्यादा असर एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज के इलाज और जरूरी इंजेक्शनों पर पड़ सकता है.

चौहान ने आगे कहा, "लेकिन अभी यह खतरा पूरी तरह दवाएं खत्म होने के बजाय, कुछ जगहों पर होने वाली कमी या कीमतों के उतार-चढ़ाव से जुड़ा है. अस्पतालों के नजरिए से देखें तो, हम इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास दवाओं का स्टॉक है, हम अलग-अलग जगहों से माल मंगा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह के अनुसार दवाओं के दूसरे विकल्पों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सिस्टम इस तरह बनाए गए हैं कि थोड़े समय के संकट को झेल सकें और मरीजों के इलाज पर कोई बुरा असर न पड़े."

उन्होंने डॉक्टरी नजरिए से यह भी कहा कि यह समय दवाओं के सही और सीमित इस्तेमाल पर ध्यान देने का है. दवाओं को जरूरत से ज्यादा लिखना (ओवरप्रिस्क्रिप्शन) या डर के मारे स्टॉक जमा करना सिस्टम पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए.

चौहान ने कहा, "मरीजों के लिए घबराने की कोई वजह नहीं है. भारत की फार्मा सप्लाई चेन ने पिछले संकटों के दौरान भी अपनी मजबूती साबित की है. फिलहाल जोर इस बात पर होना चाहिए कि मरीज अपना इलाज जारी रखें, अपने डॉक्टरों के संपर्क में रहें और अनिश्चितता के डर से बिना वजह दवाओं का स्टॉक जमा न करें."

भारत के स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के एक अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञ, डॉ. तमोरिश कोल के अनुसार, "यह सच है कि पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन और मेटफॉर्मिन जैसी कई आम दवाएं पेट्रोकेमिकल से बने कच्चे माल पर निर्भर करती हैं. हालांकि, इन्हें '100% पेट्रोकेमिकल' कहना दवा बनाने की जटिल प्रक्रिया को बहुत ही सरल करके बताना होगा, क्योंकि इनके निर्माण में और भी कई तरह के सामान और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं."

डॉ. कोल ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे खाड़ी देशों से जुड़े सप्लाई रास्तों पर भारत की निर्भरता वाकई चिंता का विषय है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है.

एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कोल ने बताया, "भारत के पास अलग-अलग जगहों से माल मंगाने, घरेलू उत्पादन और सरकारी नीतियों के जरिए इस स्थिति को संभालने की क्षमता है. भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए असल बुनियादी समस्या सिर्फ कच्चे तेल से जुड़े माल पर निर्भरता नहीं है, बल्कि विदेशों (खासकर चीन) से आने वाले इंटरमीडिएट्स (दवा बनाने के मुख्य रसायनों) पर निर्भरता है."

उन्होंने कहा कि पेट्रोकेमिकल सप्लाई में अस्थायी रुकावटों से कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है, लेकिन जरूरी दवाओं के लिए आमतौर पर बफर स्टॉक और सरकारी निगरानी की व्यवस्था होती है.

कोल ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी जोखिम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऊर्जा, खाद, पैकेजिंग और दवाएं सब आपस में संबंधित हैं. भारत के लिए इसका मतलब अचानक आने वाला कोई संकट नहीं, बल्कि दवाओं की बढ़ती कीमतें और कुछ खास दवाओं की कमी हो सकता है. फिलहाल पूरा ध्यान तैयारी पर होना चाहिए. जैसे कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, सप्लाई के लिए नए रास्ते तलाशना और जरूरी दवाओं का रणनीतिक भंडार बनाए रखना."

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स (FOPE) ने केंद्र सरकार से दवाओं के कच्चे माल, पीवीसी और पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और उनकी कृत्रिम कमी को लेकर तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है. फेडरेशन का कहना है कि यह अभूतपूर्व संकट भारत के दवा उद्योग के अस्तित्व और देश में जरूरी दवाओं की निरंतर आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव, मनोज जोशी को लिखे पत्र में फोरम ने मांग की है कि मुख्य कच्चे माल (API) और पैकेजिंग सामग्री की अधिकतम कीमतें तुरंत तय की जाएं, ताकि मनमानी कीमतों पर लगाम लगाई जा सके. फोरम ने यह भी अपील की है कि कच्चा माल बनाने वाली कंपनियों और बड़े पैकेजिंग सप्लायर्स के लिए अपने स्टॉक (भंडार) की सही जानकारी देना अनिवार्य किया जाए.

फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य विनोद कलानी ने कहा, "हमने सरकार से यह भी कहा है कि मौजूदा स्थिति की जटिलता और लागत में हुई असाधारण बढ़ोतरी को देखते हुए, दवाओं की कीमतों में अस्थायी रूप से बदलाव की अनुमति दी जाए, ताकि कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च का बोझ सह सकें."

संकट: कीमतों में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव

फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स (FOPE) ने कहा कि पिछले महज 8-9 दिनों के भीतर, दवाओं के निर्माण (फॉर्मुलेशन) क्षेत्र को कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है. दवा बनाने के मुख्य कच्चे माल यानी API की कीमतों में 20 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है.

फेडरेशन ने कहा, "API के अलावा, दवाओं के निर्माण के लिए जरूरी सॉल्वैंट्स और रसायनों (केमिकल इंटरमीडिएट्स) की अनियमित आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं. अगर इन सामग्रियों की उपलब्धता में लंबे समय तक रुकावट आती है, तो इससे दवाओं के उत्पादन की योजना प्रभावित हो सकती है."

इसके साथ ही, पीवीसी (PVC), बोतलों, फिल्मों, एल्यूमीनियम और फॉयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है, जिससे मौजूदा उत्पादन अनुबंध अब आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन गए हैं. इसके अतिरिक्त, उद्योग को कागज आधारित पैकेजिंग जैसे कार्टन, लेबल और दवाओं की बाहरी पैकिंग के दामों में भी भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है. पैकेजिंग के इन विभिन्न क्षेत्रों में आई व्यापक तेजी से दवा निर्माताओं पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है.

दवा उद्योग से जुड़े तथ्य

  • एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाएं बेंजीन, टोल्यूनि और एथिलीन जैसे पेट्रोकेमिकल कच्चे माल से बनती हैं.
  • हॉर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से मेडिकल डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की कीमत लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई है और अडाणी पीएनजी गैस के दाम दोगुने हो गए हैं.
  • 1 से 3 हफ्ते की सप्लाई में देरी को तो स्टॉक के जरिए संभाला जा सकता है, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक चली, तो उत्पादन रुकने, अस्पतालों में दवाओं की कमी और बढ़ी हुई कीमतों का खतरा है.
  • यह अभूतपूर्व संकट भारत के दवा उद्योग के अस्तित्व और देश को होने वाली जरूरी दवाओं की निरंतर आपूर्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

कृत्रिम कमी

फेडरेशन ने कहा कि दवा बनाने वाली इकाइयों का फायदा उठाने के लिए बाजार में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है, जिससे कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को अपना काम धीमा करने या रोकने पर मजबूर होना पड़ रहा है. फेडरेशन के अनुसार, "ये MSMEs, जो घरेलू बाजार और सरकारी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं, कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री की कमी के कारण अपना काम बंद करने के लिए मजबूर हो सकते हैं."

देश के सामने मंडराता दवाओं का संकट

रिटेल फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) और अस्पतालों में सस्ती जरूरी दवाओं की कमी की ओर इशारा करते हुए फेडरेशन ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली कुछ जरूरी दवाओं के उत्पादन में रुकावट आ सकती है. इनमें पैरासिटामोल, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

फेडरेशन ने चेतावनी दी, "दवा निर्माण के इस इकोसिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट का दवाओं की उपलब्धता और जनता के स्वास्थ्य पर गहरा और व्यापक असर पड़ सकता है."

फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (फार्मेक्सिल) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह लगातार हो रहे टकराव की वजह से बढ़ती लागत को मैनेज करने के लिए फ्रेट सब्सिडी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे.

फार्मेक्सिल के डायरेक्टर जनरल राजा भानु ने कहा, "हम हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और बिज़नेस में रुकावटों को कम करने के लिए दूसरे लॉजिस्टिक्स ऑप्शन और शिपिंग रूट में बदलाव कर रहे हैं."

दवा निर्माताओं पर प्रभाव

कच्चे माल की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी और आपूर्ति की अनिश्चितता ने दवा निर्माताओं, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) इकाइयों के सामने कामकाज की गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

फोरम ने कहा, "ये कंपनियां दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO) के तहत सख्त नियमों और तय कीमतों के दायरे में काम करती हैं, जिससे उनके लिए अचानक और भारी लागत वृद्धि को खुद झेल पाना मुश्किल हो जाता है. इसके परिणामस्वरूप, कई इकाइयां उत्पादन समय सारणी को बनाए रखने और पुराने सप्लाई ऑर्डर्स को पूरा करने में बढ़ती मुश्किलों की रिपोर्ट कर रही हैं."

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : March 17, 2026 at 4:16 PM IST

TAGGED:

PHARMACEUTICAL CRISIS INDIA
हॉर्मुज जलडमरूमध्य का दवाओं पर असर
MEDICINE SHORTAGE INDIA
भारत में जरूरी दवाओं की कमी
STRAIT HORMUZ IMPACT ON MEDICINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.