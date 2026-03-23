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US Israel Iran War: युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज में फंसा जहाज, शिप के कैप्टन ने बताए क्या हैं हालात?

स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय नाविक फंसे हुए हैं.

Raman Kapoor captain of ship stranded in Strait of Hormuz
स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज में फंसे शिप के कैप्टन रमन कपूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: अमेरिका और इजराइल की ओर से संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध की वजह से हालात अभी सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं. फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच हजारों नाविक अब भी समुद्र के बीच फंसे हुए हैं. हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही. इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कैप्टन रमन कपूर ने एक नया वीडियो जारी कर मौजूदा स्थिति और नाविकों की परेशानियों को साझा किया है. उनके परिवार समेत कई घरों में चिंता का माहौल है.

अभी भी नहीं बदले हालात

कैप्टन रमन कपूर के मुताबिक, "कई जहाज कार्गो लोड होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जहाज कुछ पहले से सामान लेकर खड़े हैं, लेकिन हालात सामान्य न होने के कारण सभी को रुकना पड़ रहा है. हालात में अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है. जहाज अब भी समुद्र में रुके हुए हैं और सभी नाविक आदेश का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि युद्ध जैसे माहौल के बीच लगातार सतर्क रहना पड़ रहा है और किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है."

डर के बीच ड्यूटी निभा रहे नाविक

कैप्टन ने बताया कि आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है और पहले की तरह अब भी खतरा टला नहीं है. नाविकों को हर समय सतर्क रहकर काम करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ताकि वैश्विक व्यापार पूरी तरह ठप न हो. हमारे पास अभी जहाज में रूकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे हालात में नाविक लगातार डर के माहौल में काम कर रहे हैं.

शिप के कैप्टन रमन कपूर (@RamanKapoor)

भारतीय नाविक भी बड़ी संख्या में फंसे

इससे पहले भी कैप्टन रमन कपूर एक वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 700 जहाज और 20 हजार नाविक इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार मिसाइलें जहाजों के ऊपर से गुजरती दिखाई देती हैं, जिससे खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है. इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक भी मौजूद हैं. कई जहाज तेल और अन्य सामान लेकर खड़े हैं, लेकिन हालात सामान्य न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे. इससे न केवल नाविकों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है.

Raman Kapoor captain of ship stranded in Strait of Hormuz
स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज में फंसे शिप के कैप्टन रमन कपूर (@RamanKapoor)

परिवारों में बढ़ी चिंता

कैप्टन रमन कपूर के परिवार सहित अन्य नाविकों के परिजन भी लगातार चिंता में हैं. वे अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. लंबे समय से संपर्क सीमित होने और अनिश्चितता के कारण परिवारों की परेशानी बढ़ती जा रही है. फिलहाल सभी नाविक हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके. कैप्टन ने अपील की है कि दुनिया इन नाविकों की स्थिति को समझे और उनका समर्थन करे, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

हॉरमुज स्ट्रेट में फंसे नाविकों के हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. युद्ध जैसे माहौल में काम कर रहे ये लोग सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक उनकी मुश्किलें कम होने की उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है.

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