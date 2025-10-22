जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन में तनाव, कांग्रेस ने राज्यसभा को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में नहीं लिया हिस्सा
जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं. चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी तीन सीटें जीतने की स्थिति में है.
Published : October 22, 2025 at 10:40 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुई. इससे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन में तनाव के स्पष्ट संकेत सामने आ गए हैं. बता दें कि जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं.
सत्तारूढ़ पार्टी तीन सीटें जीतने की स्थिति में है और चौथी सीट के लिए उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से है, जहां पीडीपी के तीन विधायक और सात निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में उभरे हैं. लेकिन कांग्रेस विधायक बैठक में अनुपस्थित रहे.
सूत्रों के अनुसार वे पार्टी को दी गई 'असुरक्षित' राज्यसभा सीट से 'नाराज' हैं. इसके बजाय, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने चुनावों के लिए अपनी रणनीति और सत्र से पहले गठबंधन की बैठक के निमंत्रण पर चर्चा करने के लिए श्रीनगर में एक अलग बैठक की थी. इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि वह चुनाव को लेकर पार्टी आलाकमान की मंजूरी का इंतजार करेंगे.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हम बैठक में भाग लेने के निर्णय पर नहीं पहुंच सके क्योंकि सदस्य खुश नहीं हैं और जिस तरह से राज्यसभा मुद्दे को संभाला गया उससे अपमानित महसूस कर रहे हैं. यहां तक कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी राज्यसभा सीट के फैसले से सहमत नहीं है." कांग्रेस ने कल शाम एक और बैठक निर्धारित की है. कर्रा ने कहा, "हम केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भेजेंगे. हम चुनावों पर उनका मार्गदर्शन मांगेंगे."
वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सहमति व्यक्त की कि उनकी पार्टी और कांग्रेस की निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग-अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी भाजपा को दूर रखना चाहती है. अब्दुल्ला ने कहा, "कांग्रेस आलाकमान भाजपा के पक्ष में नहीं हो सकता. स्थानीय कांग्रेस नगरोटा में उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन आलाकमान ने सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया, इसलिए हमने उम्मीदवार की घोषणा की."
इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों में समर्थन मांगने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के साथ बातचीत की थी.अब्दुल्ला ने खुलासा किया कि उनके राज्यसभा उम्मीदवार और पार्टी कोषाध्यक्ष शम्मी ओबेरॉय ने चुनावों में उनकी पार्टी का समर्थन मांगने के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी.
मुख्यमंत्री ने कहा, "हालांकि पीडीपी ने अभी तक कोई फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया है कि चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा." विधायक दल की बैठक में अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 10 साल बाद हो रहे राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की.
उन्होंने कहा, "हमने चुनावों की रणनीति तय की ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सफल हों." मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे उम्मीदवार चारों सीटें जीतेंगे और मैं तारिगामी साहब और अन्य निर्दलीय नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया. मुझे उम्मीद है कि पार्टी के उम्मीदवार चारों सीटों पर सफल होंगे."
यह भी पढे़ं- 2408 नाग मार्क 2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी भारतीय सेना