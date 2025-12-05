ETV Bharat / bharat

जयपुर में भव्य विवाह: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा के साथ लिए 7 फेरे

जयपुर के ताज आमेर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा से वैदिक विधि से विवाह रचाया. रिसेप्शन में आएंगे कई VIP मेहमान.

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा
इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा (Photo Courtesy- Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 5:26 PM IST

जयपुर: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शुक्रवार को जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक विधि-विधान से हरियाणा के यमुनानगर निवासी शिप्रा शर्मा क साथ परिणय सूत्र में बंध गए. यह शाही विवाह इन दिनों जयपुर की सबसे चर्चित सामाजिक-धार्मिक घटना बन गया है. होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था. पारंपरिक थीम वाली भव्य सजावट, फूलों के आर्क, राजस्थानी स्वागत व्यवस्था और राजस्थानी-ब्रज संस्कृति का अनोखा मेल समारोह का विशेष आकर्षण रहा.

रिसेप्शन में आएंगे 500 VIP मेहमान: इस भव्य विवाह में आज होने वाले रिसेप्शन में लगभग 500 चुनिंदा वीआईपी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है. खास 50 अतिथियों की सूची में देशभर के शीर्ष संत-महंत, राजनीतिक हस्तियां, उद्योगपति और कला-साहित्य जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. मुख्य मेहमानों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पहुंचने की चर्चा है. इसके अलावा कवि कुमार विश्वास, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर (वृंदावन) और जयपुर के प्रमुख संत-महंतों की उपस्थिति से विवाह समारोह आध्यात्मिक रंग में डूब गया.

सुनिए क्या बोले प. धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास (ETV Bharat Jaipur)

धीरेंद्र शास्त्री बोले: विवाह में शामिल होने पहुंचे बागेश्वर बाबा ने कहा कि "वैदिक परंपरा से मेरे मित्र की शादी हो रही है. संपूर्ण संत समाज मौजूद है. मैं उन्हें पूरा आशीर्वाद देने आया हूं. राजस्थान वीरों की भूमि है और यहां अभूतपूर्व कार्य हो रहा है." पश्चिम बंगाल में गीता पाठ के सवाल पर बागेश्वर बाबा ने कहा, “भारत में जहां बुलाया जाएगा, वहां जाएंगे. हम देशद्रोही थोड़े हैं, सनातनी हैं. बाबरी जैसे मुद्दे राजनेताओं के हैं, हम धार्मिक गुरु हैं. घर पर गीता पाठ करवाइए, हम पहुंच जाएंगे."

कुमार विश्वास भी पहुंचे: वहीं, कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शरीक होने जयपुर आए मशहूर कवि कुमार विश्वास ने कहा कि गोविंद देवजी की पावन भूमि पर बृज के लाला का ब्याह हो रहा है. इससे अधिक हर्ष की बात क्या हो सकती है. इंद्रेश सबके प्राण हैं और वो उन्हें दिल से आशीर्वाद देने आए हैं. सब बहुत प्रसन्न हैं, अब धीरेंद्र शास्त्री जी का नंबर है.

पारंपरिक रस्मों का उत्साह: विवाह से एक दिन पहले गुरुवार को मेहंदी, हल्दी, संगीत और मायरा-भात जैसी रस्में बड़े धूमधाम से हुईं. इनमें देशभर से आए संत, कथावाचक, भजन गायक, कलाकार और राजनेता शामिल हुए. जया किशोरी, बी प्राक सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे भक्तों में उत्साह और बढ़ गया है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: ताज आमेर होटल परिसर में विशाल टेंट, फूल मंडप और वैदिक मंच लगाए गए हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. करीब 250 बाउंसर, विभिन्न एजेंसियों की टीमें और इंद्रेश उपाध्याय के शिष्यों की विशेष सुरक्षा इकाई तैनात है. मेहमानों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. आयोजन समिति ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला जाए.

संपादक की पसंद

