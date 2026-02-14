ETV Bharat / bharat

झारखंड के बजट का बढ़ता आकार पर घट रही आमदनी, कर्ज के बोझ में दब रही सरकार, जानें कैसी है राज्य की हालत

रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरा झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है, जिसके पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी उसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है. राज्य बनने के 25 साल बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं. हर साल जनता की भलाई और सुख-सुविधाओं के लिए नई-नई योजनाएं बनती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसके आउटकम को लेकर गंभीर नहीं रही है.

जाहिर है, हर साल की तरह इस साल भी हेमंत सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट लाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अगुवाई में इस बजट को लेकर हाल ही में काफी मंथन हुआ है. अब देखना यह है कि 24 फरवरी को आने वाले इस बजट में क्या आता है.

साल दर साल बढ़ता गया वार्षिक बजट

15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था. वित्तीय वर्ष 2001-02 में पेश किए गए पहले बजट की तुलना में, पिछले 25 सालों में बजट का साइज 16 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि खर्च की तुलना में रेवेन्यू सिर्फ लगभग 12 गुना बढ़ा है. पहले बजट में सालाना खर्च ₹6,067 करोड़ था, जबकि दूसरे बजट, 2002-03 में 23.92% की बढ़ोतरी के साथ यह ₹9,595.85 करोड़ हो गया. तब से शुरू हुआ भारी भरकम बजट का ट्रेंड आज भी जारी है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को देखें तो सरकार ने ₹1,45,400 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है. यह 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के लिए 10.7% अधिक ₹1,07,921 करोड़ का बजट पेश किया गया. एक ओर बजट का साइज हर साल बढ़ रहा है, लेकिन राज्य का रेवेन्यू इसकी तुलना में कम हो रहा है. साफ है कि झारखंड सरकार अपनी जरूरतें लोन लेकर पूरी कर रही है.

आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी 2.7% है जो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है. इसके बावजूद 2016-17 से 2022-23 के दौरान क्रमशः 9%, 13% और 10% की औसत वार्षिक दर से राज्य का कर्ज बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी का 30% (1,18,448 करोड़) के करीब है.