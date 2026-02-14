झारखंड के बजट का बढ़ता आकार पर घट रही आमदनी, कर्ज के बोझ में दब रही सरकार, जानें कैसी है राज्य की हालत
झारखंड सरकार 24 फरवरी को बजट पेश करने वाली है. उससे पहले, सरकार के कर्ज, खर्च और कमाई के सोर्स के बारे में जान लें.
Published : February 14, 2026 at 7:04 AM IST
रिपोर्ट: भुवन किशोर झा
रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरा झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है, जिसके पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी उसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है. राज्य बनने के 25 साल बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं. हर साल जनता की भलाई और सुख-सुविधाओं के लिए नई-नई योजनाएं बनती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसके आउटकम को लेकर गंभीर नहीं रही है.
जाहिर है, हर साल की तरह इस साल भी हेमंत सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट लाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अगुवाई में इस बजट को लेकर हाल ही में काफी मंथन हुआ है. अब देखना यह है कि 24 फरवरी को आने वाले इस बजट में क्या आता है.
साल दर साल बढ़ता गया वार्षिक बजट
15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था. वित्तीय वर्ष 2001-02 में पेश किए गए पहले बजट की तुलना में, पिछले 25 सालों में बजट का साइज 16 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि खर्च की तुलना में रेवेन्यू सिर्फ लगभग 12 गुना बढ़ा है. पहले बजट में सालाना खर्च ₹6,067 करोड़ था, जबकि दूसरे बजट, 2002-03 में 23.92% की बढ़ोतरी के साथ यह ₹9,595.85 करोड़ हो गया. तब से शुरू हुआ भारी भरकम बजट का ट्रेंड आज भी जारी है.
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को देखें तो सरकार ने ₹1,45,400 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है. यह 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के लिए 10.7% अधिक ₹1,07,921 करोड़ का बजट पेश किया गया. एक ओर बजट का साइज हर साल बढ़ रहा है, लेकिन राज्य का रेवेन्यू इसकी तुलना में कम हो रहा है. साफ है कि झारखंड सरकार अपनी जरूरतें लोन लेकर पूरी कर रही है.
आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी 2.7% है जो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है. इसके बावजूद 2016-17 से 2022-23 के दौरान क्रमशः 9%, 13% और 10% की औसत वार्षिक दर से राज्य का कर्ज बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी का 30% (1,18,448 करोड़) के करीब है.
बढ़ता गया कर्ज का बोझ
वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो वित्तीय वर्ष यानी 2023- 24 और 2024- 25 के बीच राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ ओपन मार्केट से ऋण लिया है.
- आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024 -25 के बीच राज्य का 2.4% वार्षिक ऋण वृद्धि दर है. 2020-21 में राज्य सरकार ने 2745 करोड़ का ऋण लिया और पहले से चले आ रहे ऋण राशि में 13,547 करोड़ का भुगतान किया गया. इस तरह से इस वित्तीय वर्ष में 76,939 करोड़ का बकाया था.
- बात यदि 2021-22 की करें तो इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 4,247 करोड़ का नया ऋण लिया और पहले से चले आ रहे ऋण में 9,840 करोड़ का भुगतान किया. इस तरह से राज्य पर 82,532 करोड़ का ऋण इस वित्तीय वर्ष तक था.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने 6,729 करोड़ का नया ऋण लिया. साथ ही 9,142 करोड़ का ऋण भुगतान भी किया. इस तरह से राज्य पर 84,844 करोड़ का ऋण बकाया रहा.
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 8,248 करोड़ का नया ऋण लिया और ऋण भुगतान के मद में 9,503 करोड़ का चुकता किया. इस तरह से इस वित्तीय वर्ष तक राज्य के ऊपर 83,689 करोड़ का ऋण बकाया था.
- 2024- 25 के दौरान राज्य में कुल 84,779 करोड़ का कर्ज बना रहा. इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 7,980 करोड़ नया ऋण लिया और 8,720 करोड़ रूपया ऋण भुगतान में खर्च किया.
"अगर सरकार आज लोन ले रही है, तो वह जा कहां रहा है? यह तो जनता का बोझ है, राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा रहा है. अगर सरकार यह नहीं समझती है, तो यह बहुत मुश्किल काम होने वाला है. सरकार मंईयां योजना में फंसी हुई है. कभी आधा देती है तो फिर आधा वसूलती है और फिर आधा देती है. उनके पास डाटा भी नहीं है. आज, पिछले 25 सालों में यहां इंडस्ट्री की हालत देखिए. इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इसलिए, चाहे आप दावोस जाएं, कनाडा जाएं, या जापान जाएं, आपकी अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते." - दीनदयाल बरनवाल, व्यवसायी
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की स्थिति
झारखंड की आमदनी मुख्य रूप से दो सोर्स से आती है: केंद्रीय मद से और राज्य द्वारा अर्जित संसाधनों से. इस आमदनी में केंद्रीय मद की राशि का अहम रोल होता है. दूसरे शब्दों में, राज्य की लगभग 51% आय केंद्रीय मद की राशि से आती है, जबकि बाकी 49% अपने मद से उपार्जित की जाती है. राज्य को केंद्रीय मद की राशि दो स्रोतों से मिलती है: कर संग्रहण मद और ग्रांट-इन-एड.
हाल के सालों में केंद्रीय मद से प्राप्त होने वाली राशि में कमी देखी गई है. वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र से मिलने वाले ग्रांट-इन-एड की राशि में हर साल दो परसेंट की कमी आई है. इसी तरह, राज्य के अपने राजस्व संग्रहण में भी कमी आई है. 2024-25 में, नॉन-टैक्स रिसीट मिलाकर कुल राजस्व संग्रह ₹1,03,469.82 करोड़ (86.16%) था, जबकि टारगेट ₹1,28,900 करोड़ था.
"यह सच है कि राज्य के बजट का आकार लगातार बढ़ा है. 2021-22 में, हमने कुल ₹90,000 करोड़ का बजट बनाया था, लेकिन अब हम ₹1,45,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं. इस बजट में और बढ़ोतरी की उम्मीद है. राज्य सरकार हमेशा कई जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की कोशिश करती है. पिछली बार जब मंईयां सम्मान योजना लागू हुई थी, तब से राज्य सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है. झारखंड की आय के मुख्य सोर्स केंद्र सरकार और उसके अपने स्रोत हैं, जिनका इत्तेफाक से 50-50 जैसी स्थिति है, जिसमें 49% हमारे अपने रिसोर्स से और लगभग 51% केंद्र सरकार से आता है. राज्य बनने के बाद से यह स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है.” - धीरज एम पाठक, इकोनॉमिस्ट
यह भी पढ़ें:
जानिए, कैसा बजट चाहते हैं झामुमो और कांग्रेस के नेता! जेपीसीसी अध्यक्ष ने दी ये राय
झारखंड बजट पर चैंबर के कई सुझावः निवेश, पर्यटन सहित कई विषयों पर सौंपा लिखित उपाय
अबुआ दिशोम बजट 2026-27 की तैयारीः इन क्षेत्रों में विकास पर सरकार का जोर