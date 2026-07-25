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Rambo of Indian Army: 80 देशों के सैन्य अफसर बुलाते थे कर्नल, करगिल में जुलू टॉप के हीरो, पढ़िए इंडियन आर्मी के रैंबो मेजर सुधीर की शौर्य गाथा

करगिल विजय के बाद मेजर सुधीर वालिया ने कश्मीर में ही आतंक रोधी ऑपरेशन में सक्रिय रहना चुना था. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट.

MARTYR MAJOR SUDHIR WALIA
करगिल में जुलू टॉप के हीरो मेजर सुधीर वालिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:01 AM IST

13 Min Read
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शिमला: एक दृश्य के बारे में सोचें और उसे अपने मन में घटित होता हुए देखें. दृश्य है-दुनिया के 80 देशों के सर्वश्रेष्ठ सैन्य अफसर विश्व की महाशक्ति अमेरिका में एक कोर्स के लिए जुटे हैं. वहां भारत से एक कैप्टन रैंक का सैन्य अफसर भी सिलेक्ट हुआ है. अभी कैप्टन रैंक है तो जाहिर है अफसर बिल्कुल युवा होगा. यहां दृश्य का सबसे रोमांचक क्षण आता है. भारतीय सेना के इस युवा अफसर के युद्ध कौशल, फिटनेस, निर्णय लेने की क्षमता और ओवरऑल व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि 80 देशों के सैन्य अफसर उसे कर्नल पुकारते थे. इसी अफसर को पैंटागन यानी अमेरिकी सैन्य मुख्यालय में 80 देशों के अफसरों को संबोधित करने का मौका मिला.

करगिल में जुलू टॉप के हीरो मेजर सुधीर वालिया

पैरा एसएफ के मेजर विवेक जैकोब ने एक कार्यक्रम में कहा था, रैंबो ऑफ इंडियन आर्मी वॉज मोस्ट फियरलेस एंड ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव. जी हां, मंत्र की तरह पवित्र नाम जप लीजिए इस अफसर का. मेजर सुधीर वालिया, अशोक चक्र, सेना मेडल बार, रैंबो ऑफ इंडियन आर्मी, ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, गॉड ऑफ पैरा एसएफ सोल्जर्स ... कुछ इस तरह के संबोधनों से अलंकृत मेजर सुधीर वालिया बेशक इस दुनिया में देह रूप में नहीं हैं, लेकिन भारतीय सेना के दीवानों के लिए वे अमर हैं.

MARTYR MAJOR SUDHIR WALIA FATHER
अपने वीर सपूत को सैल्यूट करते स्वर्गीय सूबेदार मेजर रुलिया राम वालिया (Credit @Vikas Manhas)

दरअसल, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन 25 जुलाई 1999 की सुबह तक जुलू टॉप पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था. मेजर सुधीर वालिया की अगुवाई में भारतीय सेना ने देश को ये गौरव दिलाया था. मेजर सुधीर वालिया ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर आखिरी कमर तोड़ प्रहार किया था. ये प्रहार जुलू टॉप विजय के रूप में था.

...जब 48 घंटे बिना हिले-डुले छत पर लेटे रहे मेजर सुधीर वालिया

पैरा एसएफ भारतीय सेना की अजेय परंपरा है. इसी एसएफ यूनिट के कर्नल हेमोंटो पैंगिंग नाइन पैरा एसएफ के मेजर सुधीर वालिया को याद करते हुए कहते हैं, "मेजर सुधीर सर, भारतीय सेना के ब्रेवेस्ट ऑफ दि ब्रेव थे. उन्हें एक सूचना मिली थी कि एक दुकान में आतंकी आते हैं. मेजर सुधीर उस दुकान की छत पर बैठ गए. छत की सीलिंग पतली लकड़ी की थी. मेजर सुधीर सर 48 घंटे बिना हिले-डुले छत्त पर रहे ताकि किसी को भनक न लगे. यूरीन भी उन्होंने एक बॉटल में किया. जैसे ही आतंकी आए तो मेजर सुधीर ने छत की सीलिंग से ही तीन आतंकियों को ठोक दिया."

करगिल युद्ध में जाने के लिए विशेष अनुरोध

मेजर सुधीर वालिया ने करगिल युद्ध में जाने के लिए सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक से निजी अनुरोध किया था. कारण ये कि उस समय मेजर वालिया सेना प्रमुख के एडीसी थे. करगिल विजय के बाद मेजर सुधीर वालिया कश्मीर में आतंक रोधी अभियान में जुट गए. अगस्त 1999 को हफरुदा के जंगलों में आतंकियों का सफाया करते समय ये वीर भारत मां पर बलिदान हो गया. रैंबो ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से चर्चित इन्हीं मेजर सुधीर वालिया को ETV भारत आदरांजलि अर्पित कर रहा है.

MARTYR MAJOR SUDHIR WALIA
जुलू टॉप कैप्चर करने के बाद ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव (Credit @Vikas Manhas)

पालमपुर से पैंटागन तक मेजर सुधीर वालिया का शौर्य

पालमपुर के बनूड़ी गांव के रहने वाले सुधीर वालिया ने बचपन में ही भारतीय सेना में जाने का सपना देखा था. उनके पिता सूबेदार मेजर रूलिया राम भारतीय सेना की शौर्य परंपरा के वाहक थे. सुधीर वालिया ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर टीहरा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की. वे बहुत छोटी उम्र में एनडीए में सिलेक्ट हुए. सैनिक स्कूल से एनडीए, एनडीए से जाट रैजिमेंट, जाट रैजिमेंट से पैरा एसएफ, श्रीलंका से सियाचिन, करगिल से कुपवाड़ा और पैंटागन अमेरिका तक मेजर सुधीर वालिया का शौर्य अमिट है.

Major Sudhir Walia uniform
पालमपुर के घर में रैंबो की वर्दी (Credit @Vikas Manhas)

1987 में शुरू की थीं भारतीय सेना में सेवाएं

मेजर वालिया ने एनडीए से पासआउट होकर 30 मई 1987 को भारतीय सेना में सेवाएं आरंभ की. इंडियन मिलेट्री अकादमी देहरादून से बीस साल की आयु में वे सेकेंड लेफ्टिनेंट बनकर शौर्य गाथा के अद्भुत अध्याय लिखने के लिए तैयार थे. वे चार जाट बटालियन के हिस्सा बने. कुछ ही माह के बाद उन्हें श्रीलंका जाने के आदेश मिले. श्रीलंका में ही उन्हें पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ काम करने का अवसर मिला. बस, उसी समय से उनके मन में मैरून बैरे और पैरा एसएफ का आकर्षण बढ़ गया. आखिर उनके सपने को हकीकत का रंग मिला. सुधीर वालिया वर्ष 1990 में नाइन पैरा एसएफ का अंग बन गए.

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2 बार सेना मेडल से सम्मानित हुए थे शहीद मेजर सुधीर वालिया (Source- Instagram guts_glory_glamour)

देश के कोने-कोने से कोर्स

अगर सुधीर वालिया के अलग-अलग निभाए गए रोल्स को याद करें तो अचरज होता है कि ये सामान्य मानव थे या कोई पुरातन योद्धा. कारण ये कि उन्होंने बेलगाम में कमांडो ट्रेनिंग कोर्स किया. मिजोरम में काउंटर इन्सर्जेंसी जंगल वारफेयर कोर्स किया, बैंगलोर में ऑफिसर्स ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स, पैरा ट्रेनिंग कोर्स, गुलमर्ग में माउंटेन वारफेयर कोर्स... कहानियां इतनी हैं कि पन्ने कम पड़ जाएं.

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सैनिक स्कूल में देश के रैंबो (Credit @Vikas Manhas)

कर्नल हेमोटो पैंगिंग, मेजर विवेक जैकोब, मेजर अभय सप्रू ...ये पैरा एसएफ के शानदार अफसर हैं. इन्हीं अफसरों ने दर्जनों बार मेजर सुधीर वालिया के शौर्य को कई मंचों पर बयान किया है. मेजर अभय सप्रू एक कार्यक्रम में कहते हैं, "मेजर सुधीर वालिया किसी और ही मिट्टी के बने थे. नाइन पैरा एसएफ में लंबे समय तक सक्रिय रहने और कई आतंकियों को मारने के बाद उनका मृत्यु का भय खत्म हो चुका था. मेजर सुधीर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अतुलनीय थी. उनके जैसा कोई हो नहीं सकता."

नाइन पैरा एसएफ के शेर कहे जाने वाले कीर्ति चक्र, सेना मेडल विजेता सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह मेजर सुधीर वालिया को याद करते हुए अत्यंत भावुक हो जाते हैं. वे कहते हैं कि, 1992 से 1996 तक मैं लगातार सुधीर सर के साथ आतंक रोधी अभियान में रहा. वे मेरे ट्रूप कमांडर होते थे. मैं उनका बडी हुआ करता था. साहब पूरी रात चलते थे, जहां उनके लगता था कि खतरा है, वहां साहब खुद आगे हो जाते थे. मतलब मेजर होते हुए भी, टीम कमांडर होते हुए भी कहते थे, महेंद्र पीछे हट जा. जहां कोई खतरा नहीं होता था, वहां वे मुझे आगे कर देते थे. सुधीर साब, टॉफी के रेपर तक देख कर बता देते थे कि यहां कोई मूवमेंट कब हुई है और कैसे हुई. माउंटेन वारफेयर के वे अद्भुत अफसर थे.

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रैंबो की प्रिय कार (Credit @Vikas Manhas)

पहला ऑपरेशन, क्लीन आपरेशन, ऐसे कहलाए रैंबो

जुलाई 1993 में मेजर सुधीर वालिया ने पहला ऑपरेशन राजौरी के कांडी गांव में किया. पहले ही ऑपरेशन में तीन खतरनाक आतंकी ढेर, क्लीन ऑपरेशन, कोई कैजुअल्टी नहीं. फ्रंट से आपरेशन लीड करने वाले मेजर वालिया (तब वे कैप्टन रैंक में थे) को पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला. उन्हें 26 जनवरी 1994 में सेना मेडल से अलंकृत किया गया. ये आरंभ था, उसके बाद को सिलसिला चल निकला. एक खतरनाक ऑपरेशन उनकी राह देख रहा था. ब्रह्मा टू एक्सपीडिशन..किश्तवाड़ रीजन की ब्रह्मा माउंटेन्स में कठिन पीक पर कई आतंकी हाइड आउट्स थे. वहां मेजर सुधीर वालिया ने बर्फ व चट्टानों के बीच में ऑपरेशन किया. इस शानदार ऑपरेशन के लिए उन्हें फिर से गैलेंट्री अवार्ड मिला. सेना मेडल. दूसरी बार सेना मेडल हासिल करने पर कहा जाता है. बार टू सेना मेडल या सेना मेडल एंड बार. इसके बाद उन्हें रैंबो नाम दिया गया. पैरा एसएफ के इस हीरो ने दो बार सियाचिन पोस्टिंग का अनुभव लिया.

80 देशों के अफसरों में चमका भारतीय हीरो

मेजर सुधीर वालिया की अद्भुत सैन्य क्षमताओं से पूरी सेना अचंभित और प्रभावित थी. वर्ष 1997 में उन्हें अमेरिका में 80 देशों के कमांडो अफसरों के साथ स्पेशल कोर्स करने का मौका मिला. भारतीय सेना ने उन्हें इस प्रतिष्ठित असाइनमेंट के लिए चुना. यूएस में इस दुर्लभ किस्म के सैन्य कोर्स में सुधीर वालिया ने टॉप किया. उनकी प्रोफेशनल नॉलेज, फिटनेस, वारफेयर नॉलिज के कारण 80 देशों के अफसर प्यार से उन्हें कर्नल बुलाया करते थे. पैरा एसएफ के शानदार अफसर कर्नल कौशलेंद्र सिंह उन्हें बहुत सम्मान से इंडियन आर्मी के मोस्ट डेकोरेटिड एंड ब्रेव ऑफिसर कहते हैं.

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पैंटागन में भाषण देते हुए मेजर सुधीर वालिया (FILE) (Source- Reddit)

कोर्स में टॉप करने के बाद मेजर सुधीर वालिया (तब कैप्टन रैंक) को पैंटागन में अमेरिका के रक्षा मुख्यालय में स्पीच के लिए कहा गया. उनके भाषण के बाद 80 देशों के अफसरों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनका अभिवादन किया. चूंकि, पैंटागन के भीतर किसी किस्म की रिकॉर्डिंग आदि वर्जित है, लिहाजा उस भाषण के अंश कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन वहां मौजूद अफसरों ने ये बताया है कि मेजर वालिया के भाषण के बाद वहां कम से कम पांच मिनट तक तालियां बजती रही और सभी देशों के अफसर खड़े थे.

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अपनी माता के साथ मेजर सुधीर वालिया (Source- X @IndianDefenceFacts)

(नोट: ये सामग्री भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की साइट में दर्ज दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर आधारित है. 80 देशों के ऑफिसर उन्हें कर्नल पुकारते थे, ये तथ्य रक्षा मंत्रालय की साइट पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है)

जुलू टॉप जीता, करगिल में फतह तय

करगिल से नापाक सेना के पांव उखड़ चुके थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अभी भी जुलू टॉप पर थे. मश्कोह वैली में 17,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी नेशनल हाईवे पर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे. मेजर सुधीर वालिया उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के ओएसडी थे. उन्होंने विशेष आग्रह कर जनरल मलिक से युद्ध में जाने की जिद की. मेजर सुधीर वालिया की टीम ने 25 जुलाई 1999 यानी विजय दिवस से ठीक एक दिन पहले सारे नापाक सैनिकों को मौत के घाट उतार कर वहां तिरंगा फहराया.

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इन गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित था रैंबो का सीना (Credit @Vikas Manhas)

करगिल विजय के बाद फिर कश्मीर में डटे

करगिल विजय के बाद मेजर सुधीर वालिया ने कश्मीर में ही नाइन पैरा एसएफ के साथ आतंक रोधी ऑपरेशन में सक्रिय रहना चुना. अगस्त की 29 तारीख, वर्ष 1999 में हफरुदा के जंगलों में आतंकियों को खदेड़ते हुए मेजर सुधीर वालिया ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया. यहां बहते पानी में टूथपेस्ट का ताजा झाग देखकर मेजर वालिया ने तुरंत पता लगा लिया कि आतंकी आसपास ही हैं. उनके पास केवल पांच लोगों की टुकड़ी थी. नायक खीम सिंह उनके साथ थे. इस ऑपरेशन में मेजर वालिया ने चार आतंकियों को ढेर किया. सीधी फाइट में उनके शरीर पर कई गोलियां लगी. मेजर वालिया फिर भी अपने साथियों को रेडियो सेट से निर्देश देते रहे. ऑपरेशन पूरा होने पर मेजर वालिया को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर वे अपने प्राण भारत मां की गोद में अर्पित कर चुके थे. इस तरह भारतीय सेना का महान सपूत देह से अमर स्मृतियां बन गया.

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ग्रुप के साथ मेजर सुधीर वालिया (Source- wordpressDikshank Sharma, The Rambo I Knew)

पालमपुर की धरती से ही संबंध रखने वाले कवि-संपादक नवनीत शर्मा कहते हैं, "मेजर सुधीर वालिया... मां भारती, मां धरती आपके पवित्र रक्त से गौरवान्वित है. हिमाचल के पालमपुर का बनूड़ी गांव आज भी अपने सुधीर को बहुत याद करता है, बहुत प्यार करता है. वहां उनकी स्मृतियां हर पल ताजा हैं. जब तक शरीर में प्राण रहे उनके पिता सूबेदार मेजर रूलिया राम हिमाचल प्रदेश और भारत देश को इस महान सपूत का शौर्य गाथा सुनाते रहे. अब वे भी इस संसार में नहीं हैं, लेकिन मेजर सुधीर वालिया के किस्से भारतीय सेना के शौर्य की भांति ही अमर रहेंगे."

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मां पिता के संग सुधीर वालिया की बचपन की तस्वीर (Credit @Vikas Manhas)

मेजर सुधीर वालिया पर कई किताबें

जर सुधीर वालिया की बहादुरी के कई किस्सों पर कई किताबें छपी हैं. मेजर सुधीर वालिया पर कर्नल आशुतोष काले ने रैंबो पुस्तक लिखी है. जयश्री लक्ष्मी ने Coomar नाम से किताब लिखी है. एक किताब प्रकाशनाधीन है, जिसे पैरा एसएफ के कर्नल हेमेटो पेगिंग लिख रहे हैं. रैंबो किताब का फॉरवर्ड जनरल वीपी मलिक ने लिखा है. जनरल मलिक ने अपनी किताब में मेजर वालिया के बलिदान को निजी क्षति बताया है.

श्रीलंका में शुरुआती दौर में मेजर सुधीर वालिया के साथ पीस कीपिंग फोर्स में रहे ऑनरेरी कैप्टन मेहर सिंह चौहान इस समय 83 साल के हैं. वे कहते हैं, "सुधीर वालिया ने श्रीलंका से लौट कर पैरा एसएफ का जूनून पूरा किया. मेजर वालिया अद्भुत मेधा के स्वामी थे. वे सही मायनों में भारतीय सेना के मुकुट में जड़े सुंदर रत्न हैं."

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चार जाट रेजिमेंट में कमीशन के बाद (Credit @Vikas Manhas)

मेजर सुधीर वालिया की स्मृतियों को सदा जीवंत रखने वाले प्रवीण आहलूवालिया हर अवसर विशेष पर इस सपूत को याद करते हैं. वे मेजर सुधीर वालिया से जुड़े अनेक किस्से बयान करते हैं. मुंबई के रहने वाले विकास मन्हास का खुद का सपना फौज में जाने का था. ये सपना अधूरा रहा, लेकिन वे अमर बलिदानियों के परिवारों से निरंतर मिलते रहते हैं. विकास मन्हास अनेक बार पालमपुर आए हैं. वे मेजर सुधीर वालिया को याद करते हुए कहते हैं, "ऐसे महान योद्धा भारत मां की गोद में ही पलते हैं. विश्वास ही नहीं होता कि कुछ ही साल पहले धरती पर एक ऐसा महान योद्धा आया था, जिसने विश्व को अपने शौर्य से चमत्कृत कर दिया."

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