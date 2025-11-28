ETV Bharat / bharat

'सनलाइट' से सनराइज तक! कल जहां थी नक्सलियों की दहशत, आज हैं खुशियां वहां, ऐसे बदला गिरिडीह का खुखरा

जिला मुख्यालय से लगभग 30-32 किमी दूरी पर स्थित इस खुखरा और इससे सटे गांव के कई लोग नक्सली संगठन से जुड़े रहे हैं. कई संगठन में बड़े बड़े पद पर रहे तो कइयों के खिलाफ लाखों का इनाम भी सरकार ने घोषित कर रखा था. ऐसे में यह इलाका कभी संवेदनशील रहा. यहां नक्सलियों ने कई दफा आतंक मचाया. नक्सलियों के खिलाफ जब ग्रामीणों ने सनलाइट सेना का गठन किया था तो माओवादियों ने 14 अप्रैल 1991 को सनलाइट सेना को ही खत्म कर दिया था.

गांव की गलियां चका चक हो चुकी हैं. जिन मकान को छोड़कर लोग भाग गए थे, वे वापस आने लगे हैं. कई दुकानें खुल चुकी हैं. जिन सड़कों पर यदा - कदा वाहनों का परिचालन होता था, उसमें अब दिन - रात वाहन चल रहे हैं.

जिस सनलाइट सेना के छह लोगों को नक्सलियों ने भून दिया था. जहां सरेआम नक्सली घूमा करते. जहां से कइयों की जमीन - मकान पर माओवादियों ने कब्जा कर लिया था. जहां नक्सलियों के हमला को देखते हुए पुलिस कैम्प छोड़कर भाग गई थी. जिस गांव के पंचायत भवन, मध्य विद्यालय को नक्सलियों ने उड़ा डाला था. कहा जाए तो जहां नक्सलियों की समानांतर व्यवस्था कायम थी. जहां लोग दिन के उजाले में भी जाना नहीं चाहते थे. आज वहां शांति हैं खुशहाली है.

गिरिडीहः खुखरा, इस नाम को सुनते ही नक्सलवाद के आतंक की तस्वीर जेहन में तैरने लगती है. पारसनाथ की तराई वाले इस गांव की वह तस्वीर याद आने लगती है जहां सनलाइट सेना ( 90 के दशक में नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों का जुटान ) और उस वक्त के लालखंडी के बीच लड़ाई होती थी.

इस दिन सनलाइट सेना व नक्सलियों में मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें छह लोगों को नक्सलियों ने गोलियों से भून दिया था. इस घटना के बाद नक्सलियों ने 29 अप्रैल 2006 में यहां पर स्थापित पुलिस पिकेट को भी उड़ा दिया. जबकि 20 अप्रैल 2009 को नक्सलियों ने खुखरा प्राइमरी स्कूल भवन को इसलिए उड़ा दिया कि इसमें पुलिस बल के जवान ठहरते थे.

जिस गांव में नक्सली अपनी पाठशाला चलाते थे. लोगों को सरकार और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा रहने के लिए दबाव देते थे, वहां अब सरकार की पाठशाला खूब चल रही है. प्राथमिक विद्यालय की जिस बिल्डिंग को उड़ाया था वह भवन न सिर्फ नया बना बल्कि बच्चों की संख्या भी बढ़ी. अब यहां डिग्री कॉलेज शुरू होना है. कॉलेज का भवन तैयार हो चुका है.

स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार इस कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू करवाने में जुटे हैं. लोग बताते हैं कि डिग्री कॉलेज शुरू हो गया तो यहां के बच्चे गांव में ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे.



पूर्व मुखिया ने बतायी आतंक से विकास तक की कहानी

यहां के रहने वाले पूर्व मुखिया बिंदेश्वरी पांडेय व्योवृद्ध हैं. इन्होंने जमींदारों के आतंक को देखा, फिर लाल कहर को देखा, जमींदारों, महाजनों को भागते देखा, लोगों को गांव छोड़ते देखा और अब यहां के विकास को देख रहे हैं. बिंदेश्वरी बताते हैं माओवादियों की नाराजगी ज्यादातर जमींदारों और महाजनों से थी. उनके द्वारा ज्यादातर जमींदारों - महाजनों को ही नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि बाद में कुछ भटकाव हुआ था. बताया कि यहां के लोगों ने ऐसा दौर देखा जब दिन में भी डर का साया रहता था. इन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया.



अब रात में भी होता है सफर, लौट रहे हैं लोग

यहां की वर्तमान मुखिया सुनैना पाठक भी पुराने दौर को याद कर खामोश हो जाती हैं. इनका कहना है कि अब यहां चारों तरफ शांति है. कहती हैं अब लोग रात में भी आते हैं. यह भी बताया कि जिनकी जमीन यहां है और दहशत की वजह से जो गांव छोड़ चुके थे वे भी वापस आते हैं.



बदल गई फिजा

खुखरा के पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक बताते हैं कि अब यहां खुशहाली है. प्रशासनिक अधिकारी भी गांव आते हैं. यहां लगाए जा रहे शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ती है.



खुखरा गांव का गोल्डन पीरियड चल रहा है. कभी यहां अशांति थी, नक्सली घटनाओं को अंजाम देते थे लेकिन अब यहां न सिर्फ शांति है बल्कि खुशहाली भी है. लोग निर्भीक हैं और भय का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है. -निरंजन कच्छप, थाना प्रभारी खुखरा



