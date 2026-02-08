ETV Bharat / bharat

बिहार के सौरभ ने मौत से छीन ली थी 3 जिंदगी, नन्हें जांबाज की कहानी

"जब काफी देर तक सौरभ भैंस लेकर नहीं आया तो मैं देखने के लिए गयी. पता चला कि 4 बच्ची तालाब में डूब गयी थी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गयी थी. तीन को सौरभ ने बचाया था." -रेखा देवी, सौरभ की मां

9 अगस्त को क्या हुआ था?: सौरभ की मां 9 अगस्त 2024 की घटना को याद कर रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां सुनायी. रेखा देवी बताती हैं कि बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही थी. बाढ़ के पानी से गौढ़ा नदी ऊफान पर थी. हमलोग धान की रोपाई करने के लिए खेत गए थे. सौरभ भी साथ में था. सौरभ को भैंस लाने के लिए भेजा था. इसी दौरान यह घटना बच्ची के डूबने की घटना हुई.

गरीबी और संघर्ष में जीवन: नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला सौरभ की जिंदगी आम बच्चों की तरह ही है, लेकिन परिवार का जीवन गरीबी, संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ है. पिता पिंटू राउत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो मां रेखा देवी घर का काम और अपने बच्चों का लालन पोषण करती हैं. कई बार परिवार को रोजी-रोटी के लिए राज्य छोड़ना पड़ा है, लेकिन आज सौरभ की कामयाबी से माता-पिता दोनों गर्व महसूस कर रहे हैं.

बहादुरी की कहानी: शेखपुरा जिले के बरबीघा के किशनपुर गांव का रहने वाला सौरभ अब 11 साल का हो गया है. जिस उम्र में बच्चे खेल-कूद और शरारत में डूबे रहते हैं. उस उम्र में सौरभ ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते. आइये जानते हैं सौरभ की बहादुरी की कहानी..

शेखपुरा: 9 अगस्त 2024, बिहार के शेखपुरा के किशनपुर गांव में बारिश और बाढ़ से तबाही मची थी, दूसरी तरफ 9 साल का सौरभ मौत से जंग लड़कर 3 लड़कियों को जिंदगी दी थी. इनकी बहादुरी की तारीफ पीएम और राष्ट्रपति ने भी की थी. सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब नन्हें जांबाज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया.

'देर होती तो सभी मर जाते': सौरभ कुमार तोतली जुबान से 9 अगस्त की घटना को सुनाता है. कहता है कि उसने सोचा कि अगर ज्यादा देर हुई तो सब डूबकर मर जाएंगे. उस दिन को याद कर कहता है कि इलाके में काफी बारिश हो रही थी. गांव के ही तालाब में बच्चू चौहान और बब्लू चौहान की 4 बच्चियां घोंघा चुनने के लिए गयी थी.

तलाब में लगा दी छलांग: सौरभ कहता है कि उसने मां के कहने पर भैंस को ले जाने के लिए तालाब की तरफ आया था. देखा कि तालाब में 4 बच्ची डूब रही है. एक बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था. उसने सोचा कि जब तक लोगों को बुलाने जाएगा, तब तक काफी देर हो जाएगी. सारी बच्ची डूब जाएगी. उसने बिना सोचे-समझे तालाब में छलांग लगा दी.

"भैंस लेकर लौट रहे थे. बच्ची की आवाज सुनाई दी. देखा कि तालाब में चार बच्ची डूब रही है. भैंस को छोड़कर तालाब में छलांग लगा दी. तीन को बचाया. एक बच्ची ज्यादा देर तक पानी में रह गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी." -सौरभ कुमार

सोशल मीडिया पर छाये रहे सौरभ: यह घटना सौरभ के लिए जीवन की सबसे कठिन याद बन गयी. इसकी बहादुरी ने तीन परिवारों को नयी जिंदगी दी. लोगों ने इस घटना का किसी ने वीडियो भी बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इसके बाद सौरभ की खूब तारीफ हुई थी. देशस्तर पर सौरभ की चर्चा हुई थी. पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक इनके साहस की सराहना की.

26 दिसंबर को सम्मान: सौरभ के इस साहस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. इनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए गया गया. 26 दिसंबर को पूरे परिवार के साथ दिल्ली बुलाया गया. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया. यह सम्मान परिवार के लिए गर्व और भावुकता का क्षण रहा.

खुशी के साथ गहरा दर्द: एक ओर गर्व का पल तो दूसरी ओर किस्मत ने परिवार की जिंदगी में एक दर्द दे गया. सौरभ 5 भाईयों में तीसरे नंबर पर है. बड़ा भाई हरियाणा में मजदूरी करता है. पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर दिल्ली से लौटा था. कुछ दिन बाद ही सौरभ के मंझले भाई की मौत हो गयी. मां रेखा देवी आज भी उस दर्द से नहीं निकल पा रही.

"पेट में हल्का दर्द हुआ और उसके बाद मंझले बेटे की मौत हो गयी. अब 5 बेटों में 4 जिंदा है. एक बेटे को खोने का गम जिंदगी भर रहेगा. सौरभ की बहादुरी ने परिवार को नयी दिशा दी है. सम्मान से खुश हैं." -रेखा देवी, सौरभ की मां

सरकार से मिली सहायता: परिवार काफी गरीब है. इसलिए सरकार की सहायता पर सौरभ का नामांकन बरबीघा के डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल में कराया गया. सरकार पढ़ाई की पूरी खर्च उठाएगी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए पहली किस्त की राशि मिल गयी है. छप्पर के नीचे बारिश और धूप में रहने को मजबूर परिवार को एक पक्के घर की उम्मीद है.

मुंबई तक बहादुरी की गूंज: सौरभ की बहादुरी और राष्ट्रपति से मिले सम्मान की गूंज मुंबई तक पहुंची. इनकी बहादुररी का ध्यान कॉरपोरेट दुनियां तक खींचा गया. एक प्रसिद्ध दंतमंजन कंपनी ने विज्ञापन के लिए बुलाया. इस विज्ञापन में सौरभ ने पूरी घटना को बताया कि कैसे उसे पता चला कि वह बहादुर बन गया है. आज उसे सम्मान पाकर अच्छा लग रहा है. सौरभ ने बताया कि इस विज्ञापन के लिए उसे 25 हजार रुपये मिले, जिसे अपनी मां को सौंप दिया.

बच्चों के लिए प्रेरणा: पिता पिंटू राउत बताते हैं कि सौरभ पढ़ने में काफी अच्छा है. वह भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा पास कर डीएम-एसपी बनना चाहता है. गांव में 50 से 60 घर है. जिसमें ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन सौरभ की इस कामयाबी ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी है. गरीबी में भी प्रतिभा और साहस अपना रास्ता बना ही लेते हैं. सौरभ की इस उपलब्धि से गांव के लोग काफ़ी ख़ुश हैं. सौरभ एक नाम नहीं बल्कि नये जेनरेशन के बच्चों के लिए प्रेरणा हैं.

