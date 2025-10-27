अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए करनाल के रजत ने अपनी आपबीती बताई है. वे 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गए थे.
Published : October 27, 2025 at 7:27 PM IST
करनाल : अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें से करनाल के 16 युवक भी शामिल है जिन्हें डिपोर्ट किया गया है. करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत पाल भी उनमें से एक है. डिपोर्ट होने के बाद रविवार देर शाम रजत अपने गांव वापस पहुंचे. उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है. रजत के परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा और लाखों रुपए खर्च करके रजत को अमेरिका भेजा था.
सपनों के सफर की शुरुआत : बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले करनाल के रजतपाल अब खाली हाथ लौटे हैं. रजत ने बताया कि "वे बीते साल 26 मई 2024 को अमेरिका के लिए अपने घर से निकला था ताकि अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके. उनके परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा, तब कहीं उन्हें अमेरिका भेजा था. पनामा के जंगलों से गुजरते हुए उन्होंने ख़तरनाक सफ़र तय किया. उनके साथ 12 से 13 लड़कों का ग्रुप था जो वहां गया था. कई दिनों तक वो चलते रहे. जहां-जहां रात होती, वहीं ठहर जाते. कभी ट्रकों में सफर, कभी पैदल, हर कदम पर जान का जोखिम उन्होंने उठाया."
टूटे सपने, टूटी उम्मीदें : रजत ने बताया कि "2 दिसंबर 2024 को उन्होंने अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था. इसके बाद वे एरिजोना पहुंचे थे, फिर लॉस एंजिलिस गए थे. लेकिन फिर वहां की सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया. पहले 12-13 दिन उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया, फिर दूसरे स्थान पर ले जाया गया. 20 अक्टूबर 2025 को सूचना मिली कि उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा. रजत कहते हैं कि किसी ने गलत सलूक नहीं किया, लेकिन हालात बहुत कठिन थे, हर दिन डर था कि अब क्या होगा."
पिता की दुकान में काम करेंगे : अपने परिवार के बारे में बताते हुए रजत ने कहा कि "उनके पिता हलवाई का काम करते हैं. अब वापस लौटकर वे अपने पिता की दुकान में हाथ बंटा रहे हैं. जिन सपनों के लिए परिवार ने सब कुछ दांव पर लगाया, वो सपने अधूरे रह गए हैं."
60 लाख रुपए से ज्यादा किए खर्च : रजत के भाई विशाल ने बताया कि "पूरे सफर में 60 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है. एजेंट को 45 लाख रुपए देने के अलावा, कानूनी प्रक्रिया और बॉन्ड के लिए भी पैसे लगे हैं. सभी से अपील करते हुए कहा कै कि कृपया गलत रास्ता न अपनाएं, वैध तरीके से जाएं. वर्ना ज़िंदगी भर का सपना एक पल में टूट सकता है."
डोंकी रूट से जाने की ना करें गलती : अमेरिका से डिपोर्टेशन की ऐसी कहानी सिर्फ रजत की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों युवाओं की है, जो हर साल “डोंकी रूट” के ज़रिए सपनों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन कर्ज, निराशा और अधूरे ख्वाब लेकर वापस भारत लौटते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप कभी भी गलत रास्ते या डोंकी रूट के जरिए दूसरे देश में एंट्री करने की गलती ना करें.
