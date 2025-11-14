ETV Bharat / bharat

HEC का 67वां स्थापना दिवस: गौरव, संकट और उम्मीद की कहानी, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक योगदान देने वाली संस्था के सामने अस्तित्व का खतरा

रांची: देश की औद्योगिक रीढ़ कहे जाने वाले हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HEC) की आज स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है. कभी देश की औद्योगिक पहचान रहा यह उपक्रम अब अस्तित्व की संकट से जूझ रहा है. आज जब HEC अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब कर्मचारियों में जश्न नहीं, बल्कि निराशा और असुरक्षा का माहौल है.

स्थापना से लेकर शिखर तक

HEC की स्थापना 14 नवंबर 1958 को हुई थी, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 15 नवंबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. उस समय भारत औद्योगिक आत्मनिर्भरता की राह पर कदम रख रहा था और HEC को उस दिशा में देश के सबसे बड़े औद्योगिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था.

शुरुआत में यहां लगभग 22 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे. उस दौर में HEC सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि रांची की पहचान और भारत की औद्योगिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था. आज, कभी लाखों वर्गफुट में फैला यह औद्योगिक परिसर सिर्फ तीन हजार से भी कम कर्मचारियों तक सिमट गया है.

HEC की गौरव, संकट और उम्मीद की कहानी (ईटीवी भारत)

‘मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज’ की भूमिका

HEC को ‘मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज’ इसलिए कहा गया, क्योंकि इसने न सिर्फ अपने उत्पाद बनाए बल्कि देश के तमाम उद्योगों को मशीनें, क्रेन, प्रेस और टर्बाइन उपलब्ध कराए. भिलाई, बोकारो और राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों की नींव में HEC की तकनीकी मेहनत शामिल थी. बाद में इस निगम ने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी मजबूत योगदान दिया.

HEC ने इसरो (ISRO) को रॉकेट लॉन्चिंग पैड, क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग उपकरण और सैटेलाइट असेंबली प्लेटफॉर्म तक बनाए. न्यूक्लियर रिएक्टरों, हाइड्रोलिक प्रेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स और भारी क्रेनों के निर्माण में भी HEC की अहम भूमिका रही. इसने भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भरता से मुक्त कर ‘मेक इन इंडिया’ की नींव बहुत पहले रख दी थी.

अब जर्जर हालात में लोहे का किला

वक्त ने करवट ली, और जो HEC कभी औद्योगिक गौरव का प्रतीक था, वहीं अब ध्वस्त दीवारों और जंग खाई मशीनों के बीच सिसक रहा है. उत्पादन लगभग ठप है, नई परियोजनाएं नहीं हैं और वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. कई वर्कशॉप्स में महीनों से मशीनें नहीं चली हैं.

कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय

HEC के कर्मचारियों को पिछले 25 महीने से नियमित वेतन नहीं मिला. घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और बीमार माता-पिता की दवा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है.

भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष रामाशंकर ने कहा, "जिस गति से HEC ने भारत के औद्योगिक विकास की दिशा में उड़ान भरी थी, उसी गति से आज यह धराशायी होती जा रही है. केंद्र सरकार ने वादा किया था कि इसका पुनर्गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है. अब वक्त आ गया है कि इसमें तेजी लाई जाए, वरना यह राष्ट्रीय धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी." वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही और केंद्र की उदासीनता के कारण हजारों परिवार आर्थिक संकट में हैं.