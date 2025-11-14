Bihar Election Results 2025

HEC का 67वां स्थापना दिवस: गौरव, संकट और उम्मीद की कहानी, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक योगदान देने वाली संस्था के सामने अस्तित्व का खतरा

14 नवंबर को HEC का 67वां स्थापना दिवस है. मगर कर्मियों में मायूसी है.

HEC 67th Foundation Day
एचईसी (ईटीवी भारत)
Published : November 14, 2025 at 6:25 AM IST

रांची: देश की औद्योगिक रीढ़ कहे जाने वाले हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HEC) की आज स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है. कभी देश की औद्योगिक पहचान रहा यह उपक्रम अब अस्तित्व की संकट से जूझ रहा है. आज जब HEC अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब कर्मचारियों में जश्न नहीं, बल्कि निराशा और असुरक्षा का माहौल है.

स्थापना से लेकर शिखर तक

HEC की स्थापना 14 नवंबर 1958 को हुई थी, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 15 नवंबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. उस समय भारत औद्योगिक आत्मनिर्भरता की राह पर कदम रख रहा था और HEC को उस दिशा में देश के सबसे बड़े औद्योगिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था.

शुरुआत में यहां लगभग 22 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे. उस दौर में HEC सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि रांची की पहचान और भारत की औद्योगिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था. आज, कभी लाखों वर्गफुट में फैला यह औद्योगिक परिसर सिर्फ तीन हजार से भी कम कर्मचारियों तक सिमट गया है.

HEC की गौरव, संकट और उम्मीद की कहानी (ईटीवी भारत)

‘मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज’ की भूमिका

HEC को ‘मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज’ इसलिए कहा गया, क्योंकि इसने न सिर्फ अपने उत्पाद बनाए बल्कि देश के तमाम उद्योगों को मशीनें, क्रेन, प्रेस और टर्बाइन उपलब्ध कराए. भिलाई, बोकारो और राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों की नींव में HEC की तकनीकी मेहनत शामिल थी. बाद में इस निगम ने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी मजबूत योगदान दिया.

HEC ने इसरो (ISRO) को रॉकेट लॉन्चिंग पैड, क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग उपकरण और सैटेलाइट असेंबली प्लेटफॉर्म तक बनाए. न्यूक्लियर रिएक्टरों, हाइड्रोलिक प्रेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स और भारी क्रेनों के निर्माण में भी HEC की अहम भूमिका रही. इसने भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भरता से मुक्त कर ‘मेक इन इंडिया’ की नींव बहुत पहले रख दी थी.

अब जर्जर हालात में लोहे का किला

वक्त ने करवट ली, और जो HEC कभी औद्योगिक गौरव का प्रतीक था, वहीं अब ध्वस्त दीवारों और जंग खाई मशीनों के बीच सिसक रहा है. उत्पादन लगभग ठप है, नई परियोजनाएं नहीं हैं और वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. कई वर्कशॉप्स में महीनों से मशीनें नहीं चली हैं.

कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय

HEC के कर्मचारियों को पिछले 25 महीने से नियमित वेतन नहीं मिला. घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और बीमार माता-पिता की दवा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है.

भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष रामाशंकर ने कहा, "जिस गति से HEC ने भारत के औद्योगिक विकास की दिशा में उड़ान भरी थी, उसी गति से आज यह धराशायी होती जा रही है. केंद्र सरकार ने वादा किया था कि इसका पुनर्गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है. अब वक्त आ गया है कि इसमें तेजी लाई जाए, वरना यह राष्ट्रीय धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी." वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही और केंद्र की उदासीनता के कारण हजारों परिवार आर्थिक संकट में हैं.

HEC 67th Foundation Day
एचईसी (ईटीवी भारत)

स्थापना दिवस की मायूसी

एक दौर था जब HEC का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता था, परिसर में झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तकनीकी प्रदर्शनियों का आयोजन होता था. पर अब वही दिन शांत और मायूस होकर बीतता है. कर्मचारी संगठन हर साल श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं और पुराने गौरव के दिनों को याद करते हैं.

एचईसी की स्थापना काल के एक कर्मचारी कहते हैं, जो 1980 के दशक में इस निगम से जुड़े थे, ने कहा यह वही मिट्टी है, जहां से भारत की सबसे बड़ी मशीनें बनीं. आज यहां सन्नाटा है. यह सिर्फ एक कंपनी की दुर्दशा नहीं, बल्कि उस सोच के पतन की कहानी है, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया था.

सरकारी स्तर पर सुस्ती

केंद्र सरकार ने अब तक HEC को न तो रणनीतिक क्षेत्र (Strategic Sector) में शामिल किया है और न ही पुनर्जीवन योजना को अंतिम रूप दिया है. कई बार संसद में सवाल उठे कि क्या सरकार HEC को निजी हाथों में सौंपने या बंद करने जा रही है? लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब या नीति स्पष्ट नहीं की गई. राज्य सरकार ने भी पुनर्जीवन के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की है, परंतु प्रक्रिया धीमी और अनिश्चित बनी हुई है.

फिर भी बाकी है उम्मीद

तकनीकी विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मानना है कि अगर सरकार चाहे तो HEC को फिर से राष्ट्रीय गौरव परियोजना के रूप में खड़ा किया जा सकता है. यहां की विशाल वर्कशॉप्स, भारी उपकरण निर्माण की क्षमता और अनुभवी तकनीकी जनशक्ति आज भी देश के किसी भी औद्योगिक संस्थान से कम नहीं. यदि इसे रक्षा उत्पादन, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसरो की नई परियोजनाओं से जोड़ा जाए, तो HEC एक बार फिर भारत की औद्योगिक रीढ़ बन सकता है.

गौरव से संघर्ष तक की कहानी

14 नवंबर 1958 को शुरू हुई यह औद्योगिक यात्रा कभी देश के लिए गर्व की मिसाल थी. आज उसी उद्योग के कर्मचारी अपने वेतन, अपने भविष्य और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं.

स्थापना दिवस पर यह सवाल फिर उठता है कि क्या देश उस उद्योग को मरने देगा जिसने उसे आत्मनिर्भरता की राह दिखाई थी? HEC की कहानी सिर्फ एक निगम की नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक आत्मा की कहानी है, जो आज भी उम्मीद कर रही है कि एक दिन फिर यहां मशीनों की गूंज और विकास का शोर सुनाई देगा.

