नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप: तलवारबाजी सीखने के लिए चाय तक बेची, शारीरिक अक्षमता को मात दे जीते मेडल
पैरा फेंसिंग में भाग ले रहे खिलाड़ियों की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है. उन्होंने जज्बे और साहस से खुद को आगे बढ़ाया.
Published : March 26, 2026 at 9:00 PM IST
जयपुर: हौसलों के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, यह बात नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने साबित कर दी. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हो रही दूसरी नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप में देशभर से आए करीब 250 दिव्यांग खिलाड़ी व्हीलचेयर पर जब तलवारबाजी करते हैं, तो उनकी फुर्ती, संतुलन और साहस देखने लायक होता है. इस प्रतियोगिता में कई ऐसे खिलाड़ी सामने आए, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों और शारीरिक अक्षमता के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किए हैं. इनमें एक खिलाड़ी तो ऐसा है जिसने आर्थिक तंगी के चलते तलवारबाजी सीखने के लिए चाय तक बेची, लेकिन अपने सपनों को टूटने नहीं दिया. उनकी मेहनत का परिणाम चैंपियनशिप में मेडल के रूप में सामने आया.
खेल के लिए चाय तक बेची: इंटरनेशनल पैरा फेंसिंग खिलाड़ी रखल कुमार शेट्टी का कहना है कि किसी भी खेल को खेलने के लिए जज्बे के साथ आर्थिक मदद की जरूरत होती है. इस खेल के उपकरण काफी महंगे हैं. इसलिए मैंने चाय तक बेची है ताकि खेलना जारी रख सकूं. उन्होंने कहा कि मैंने वर्ष 2011 में यह खेल खेलना शुरू किया और अभी तक कई नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल जीत चुका हूं. रखल ने बताया कि इंडिया में अभी तक उनके पास सब से अधिक मेडल हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि वर्ल्ड कप में भी मेडल अपने नाम किया है.
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बचपन में हुआ पोलियो, हौसले से बढ़ी आगे: मालती पनोरे की सफलता की कहानी संघर्ष, साहस और दृढ़ निश्चय की प्रेरणादायक मिसाल है. बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के कारण उन्हें कई शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पहली बार फेंसिंग खेल को देखा और तभी इस खेल में आगे बढ़ने का सपना संजो लिया. वर्ष 2015 में मालती ने फेंसिंग की शुरुआत की. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने लगातार अभ्यास किया और खुद को निखारा. उनकी मेहनत और लगन का परिणाम जल्द ही सामने आया. पहली ही बार में हरियाणा में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
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उपकरण उधार लेकर किया अभ्यास: फेंसिंग खिलाड़ी रेखा की सफलता की कहानी संघर्ष और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस खेल की शुरुआत की, तब उनके पास जरूरी संसाधनों और उपकरणों की कमी थी. महंगे इक्विपमेंट्स के चलते उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों से उपकरण उधार लेकर अभ्यास शुरू किया. रेखा ने सीमित साधनों के बावजूद लगातार मेहनत की और अपने खेल को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उनकी मेहनत का परिणाम तब सामने आया, जब उन्होंने नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य मेडल अपने नाम किया.
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रीढ़ की बीमारी को मात देकर खेल मैदान में उतरी: फेंसिंग खिलाड़ी दिया बकौला पहली बार इस खेल में हिस्सा लेने पहुंची हैं और उनकी कहानी संघर्ष व साहस की मिसाल है. बचपन में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने के कारण उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. शारीरिक चुनौतियों के बावजूद दिया ने खुद को खेलों से जोड़े रखा और लगातार आगे बढ़ती रहीं. फेंसिंग में यह उनका पहला अनुभव है, लेकिन उनके आत्मविश्वास और उत्साह में कोई कमी नहीं है. इसके अलावा दिया डिस्कस थ्रो और जेवेलिन थ्रो जैसे खेलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं.
हादसे के बाद भी नहीं टूटा हौसला: फेंसिंग खिलाड़ी रूद्र नारायण की कहानी हिम्मत और जज्बे की मिसाल है. उन्होंने बताया कि एक हादसे में घर की छत से गिर जाने के कारण वे दिव्यांग हो गए. इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया. करीब दो साल पहले रूद्र नारायण ने तलवारबाजी खेलना शुरू किया. शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और अभ्यास जारी रखा. सीमित समय में ही उन्होंने अपने खेल को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि पहली ही बार में प्रतियोगिता में उतरकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.