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सावन में करें बाबा भोलेनाथ के चमत्कारी मंदिर के दर्शन, हर पत्थर सुनाता है आस्था और इतिहास की गाथा

तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर: रुद्रप्रयाग जिले के चौपता से लगभग साढ़े तीन किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद तुंगनाथ मंदिर पहुंचा जाता है. स मुद्र तल से लगभग 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर माना जाता है.

धर्मचाराये प्रदीप जोशी की माने तो केदारनाथ में शिव का पृष्ठ भाग , तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख , मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है. इन पांचों मंदिरों की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के रूप में भी देखी जाती है. ऊंचे हिमालय कठिन पैदल मार्ग घने जंगल और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत अनुभव कराते हैं. सावन के दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त पंच केदार यात्रा पर निकलते हैं और इसे जीवन की सबसे पुण्यदायी यात्राओं में से एक मानते हैं.

पंच केदार जहां शिव के पांच स्वरूपों की होती है पूजा : उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं में पंच केदार का विशेष स्थान है. दुनिया में शायद ही कहीं ऐसी परंपरा देखने को मिले, जहां भगवान शिव के शरीर के पांच अलग-अलग स्वरूपों की पूजा पांच अलग-अलग मंदिरों में की जाती हो.

भीम ने विशाल बैल के रूप में शिव को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया. तभी बैल का पृष्ठभाग धरती में समा गया. वही भाग केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ. जबकि शरीर के अन्य अंग पंच केदार के रूप में अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए. गौरीकुंड तक सड़क मार्ग और वहां से लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद श्रद्धालु इस धाम तक पहुंचते हैं. सावन में यहां विशेष रुद्राभिषेक वैदिक अनुष्ठान और शिव आराधना का आयोजन होता है. चारधाम यात्रा का यह प्रमुख धाम आज भी हिमालय में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है.

बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह मंदिर हिमालय की गोद में सदियों से अडिग खड़ा है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप धारण कर गुप्त रूप से केदार क्षेत्र में आ गए.

केदारनाथ जहां पांडवों को मिले थे खुद भोले नाथ: उत्तराखंड मे शिव मंदिरों की बात हो ओर केदारनाथ का जिक्र न आए, ऐसा हो नहीं सकता है. रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सनातन आस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है.

ये मंदिर महाभारत काल से जुड़े हुए हैं तो कई कत्यूरी और चंद राजाओं की स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं. सावन के इस पावन अवसर पर इन प्राचीन शिवालयों की कहानी जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना वहां जाकर जलाभिषेक करना.

उत्तराखंड को देवभूमि ऐसा ही नहीं कहा जाता है. यहां के कण-कण में देवी-देवाओं का वास है. जब उत्तराखंड के शिव मंदिरों की चर्चा होती है तो अधिकांश लोगों के मन में केवल केदारनाथ , नीलकंठ महादेव या टपकेश्वर का ही नाम आता है, जबकि दवभूमि की पहचान केवल इन्हीं मंदिरों तक सीमित नहीं है. यहां अनेक प्राचीन शिवधाम हैं, जिनका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है. इन मंदिरों का उल्लेख स्कंद पुराण, केदारखंड, शिव पुराण और स्थानीय लोक गाथाओं में भी मिलता है.

देहरादून: गुरुवार 30 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. श्रावण मास शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह शिवमय हो जाती है. हरिद्वार के लेकर गंगोत्री तक हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष सुनाई देने लगे है. बड़ी संख्या में कांवड़िए भी हरिद्वार गंगा जल देने पहुंच रहे हैं. सावन के इस खास मौके पर ईटीवी भारत आपको उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ के कुछ चमत्कारी और पौराणिक मंदिरों के बारे में जानकारी देगा, जिनका इतिहास रामयाण से लेकर महाभारत काल तक से जुड़ा हैं.

धार्मिक मान्यता है कि यहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है. बर्फ से ढकी चौखंभा नंदा देवी और हिमालय की अन्य चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी अत्यंत आकर्षक है. पत्थरों से निर्मित इसकी प्राचीन वास्तुकला शांत वातावरण और घंटियों की मधुर ध्वनि यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभूति कराती है. सावन में यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है और हजारों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई पार कर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम (Photo-ETV Bharat)

रुद्रनाथ जहां भगवान शिव के मुख के होते हैं दर्शन: चमोली जिले के सागर गांव से लगभग 20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद रुद्रनाथ मंदिर पहुंचा जाता है. पंच केदार में शामिल यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए विशेष पहचान रखता है.

धार्मिक मान्यता है कि यहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है. मंदिर चारों ओर फैले विशाल बुग्यालों घने जंगलों और हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है, जिससे यहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत होता है. स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है. कठिन यात्रा होने के बावजूद सावन के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान रुद्र का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

मदमहेश्वर जहां शिव की नाभि का होता है पूजन: रुद्रप्रयाग जिले के रांसी गांव से लगभग 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद स्थित मदमहेश्वर धाम पंच केदार का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है. ऊंचे पर्वतों हरे-भरे घास के मैदानों और निर्मल जलधाराओं के बीच स्थित यह मंदिर आध्यात्मिक शांति का अद्भुत केंद्र माना जाता है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि हिमालय की दिव्यता का भी अनुभव करते हैं. सावन के दौरान यहां विशेष रुद्राभिषेक महापूजा और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु भाग लेते हैं.

कल्पेश्वर पंच केदार का एकमात्र मंदिर जहां पूरे वर्ष होते हैं दर्शन: चमोली जिले की सुंदर उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर पंच केदार का अंतिम और सबसे अलग मंदिर माना जाता है. यह एकमात्र पंच केदार है, जिसके कपाट पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है. हेलंग से सड़क मार्ग और उसके बाद छोटी पैदल यात्रा कर श्रद्धालु इस धाम तक पहुंचते हैं. गुफानुमा मंदिर चारों ओर फैली हरियाली बहती कल्पगंगा और शांत वातावरण इस स्थान को अत्यंत दिव्य बनाते हैं. सावन के दौरान यहां बड़ी संख्या में साधक और शिवभक्त पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

जागेश्वर धाम देवदार के जंगलों के बीच बसा प्राचीन शिव नगर: अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम भारत के सबसे प्राचीन मंदिर समूहों में शामिल है. यहां 124 से अधिक प्राचीन मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से जागेश्वर महादेव, महामृत्युंजय मंदिर और दंडेश्वर महादेव शामिल हैं. इन सभी मंदिरों का निर्माण सातवी से बारहवीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजाओं के शासनकाल में हुआ माना जाता है.

देवदार के घने जंगलों से घिरा यह धाम इतिहास पुरातत्व स्थापत्य कला और आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. कई विद्वान इसे प्राचीन काल में शिव उपासना का प्रमुख केंद्र भी मानते हैं. यहां की पत्थर पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और मंदिरों की वास्तुकला आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है. सावन के दौरान यहां जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूरा परिसर शिवभक्ति से सराबोर हो उठता है.

नीलकंठ महादेव जहां समुद्र मंथन के विष को शिव ने अपने कंठ में धारण किया था: पौड़ी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा है.

मान्यता है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने यहीं ग्रहण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए. पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर सावन में लाखों कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. हरिद्वार और ऋषिकेश से जल लेकर आने वाले भक्त यहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं.

टपकेश्वर महादेव जहां प्रकृति स्वयं करती है भगवान शिव का जलाभिषेक: देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक गुफा के भीतर बना हुआ है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती हैं और बिना किसी मानवीय प्रयास के भगवान शिव का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि द्रोणाचार्य ने यहां कठोर तपस्या की थी. सावन के दौरान यहां चौबीसों घंटे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और पूरा परिसर शिवभक्ति के रंग में रंगा दिखाई देता है.

दक्षेश्वर महादेव जहां सती के आत्मदाह और शिव के रौद्र रूप की गाथा आज भी जीवित है: हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर सनातन परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाओं में से एक का साक्षी माना जाता है. मान्यता है कि राजा दक्ष ने इसी स्थान पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव का अपमान होने पर माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे.

इसके बाद भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया. यह मंदिर त्याग सम्मान और शिव के रौद्र स्वरूप की अमर कथा का प्रतीक माना जाता है. सावन और महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

कोटेश्वर महादेव अलकनंदा किनारे प्राकृतिक गुफा में विराजमान भोलेनाथ: रुद्रप्रयाग से लगभग तीन किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक गुफा के भीतर बना है. मान्यता है कि केदारनाथ जाने से पहले भगवान शिव ने इसी स्थान पर ध्यान लगाया था. गुफा के भीतर बने अनेक प्राकृतिक शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं. अलकनंदा की कलकल ध्वनि और गुफा का शांत वातावरण इस मंदिर को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है.

विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी जहां भगवान शिव ने स्वयं को छिपाया था: रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का संबंध उस पौराणिक कथा से है, जब भगवान शिव, पांडवों से बचने के लिए इस क्षेत्र में गुप्त रूप से आए थे. इसी कारण इस स्थान का नाम गुप्तकाशी पड़ा. यहां स्थित प्राचीन अर्धनारीश्वर प्रतिमा और मंदिर की स्थापत्य शैली श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है. केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु इस मंदिर में भी दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं.

गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर जहां सदियों पुराना त्रिशूल आज भी बना है रहस्य: चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर अपनी प्राचीनता के साथ-साथ विशाल धातु के त्रिशूल के लिए विश्व प्रसिद्ध है. स्थानीय मान्यता है कि इस त्रिशूल को आज तक कोई हिला नहीं पाया.

बद्रीनाथ मंदिर पूजा समुदाय से जुड़े आशुतोष डिमरी कहते है कि ये मंदिर मध्यकालीन मंदिरों में शामिल हैं. मंदिर की प्राचीन पत्थर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे उत्तराखंड के प्रमुख शिवधामों में शामिल करते हैं. सावन में यहां शिव महापुराण रुद्राभिषेक और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है.

बैजनाथ महादेव कत्यूर घाटी की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर: बागेश्वर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित बैजनाथ मंदिर समूह उत्तराखंड की प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है. इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था. धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी क्षेत्र में संपन्न हुआ था. नागर शैली में निर्मित मंदिरों की पत्थर की नक्काशी और शांत वातावरण श्रद्धालुओं के साथ-साथ इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है. सावन के दौरान यहां विशेष पूजा और धार्मिक आयोजन होते हैं.

लाखामंडल जहां आज भी जीवित हैं महाभारत के लाक्षागृह की स्मृतियां: देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में स्थित लाखामंडल का उल्लेख महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि यहीं कहीं कौरवों द्वारा बनाया गया लाक्षागृह स्थित था. यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित प्राचीन शिवलिंग, मूर्तियां और मंदिर परिसर इतिहास के गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं. सावन में यहां श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोग भी पहुंचते हैं.

पाताल भुवनेश्वर धरती के भीतर छिपा शिव का रहस्यमयी लोक: पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर उत्तराखंड के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. संकरी प्राकृतिक गुफा के भीतर उतरने पर ऐसी अद्भुत शिलाकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें स्थानीय परंपरा 33 करोड़ देवी-देवताओं और भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक मानती है. यह स्थान केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाओं के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु स्वयं को किसी अलौकिक संसार का हिस्सा महसूस करता है.

बिनसर महादेव देवदार के जंगलों में गूंजता भोलेनाथ का जयघोष: अल्मोड़ा जिले के घने देवदार व चीड़ के जंगलों के बीच स्थित बिनसर महादेव मंदिर कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है. शांत प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हिमालयी हवा और चारों ओर फैली हरियाली इस मंदिर को विशेष आध्यात्मिक पहचान देती है. सावन के दौरान यहां स्थानीय लोगों के साथ दूर-दराज के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

उत्तराखंड के ये शिवधाम केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति पुरातत्व लोक परंपरा और सनातन आस्था की जीवंत धरोहर हैं. इन मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर सदियों पुरानी स्थापत्य कला लिखा हुआ है. इनके आंगनों में आज भी लोक परंपराएं जीवित हैं और इनसे जुड़ी कथाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं.

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