बिहार के मुजफ्फरपुर की लहठी कारीगरों की कहानी, 'जिंदा' रहने के लिए कर रहे हैं संघर्ष
बिहार के लाह की चूड़ियां विदेशों तक फेमस है, लेकिन आज लाह कारीगर इस कारोबार से दूरी बनाने को मजबूर हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Published : November 19, 2025 at 7:14 AM IST
रिपोर्ट: विवेक कुमार
मुजफ्फरपुर: "मैं बचपन से ही लाह की लहठी की चूड़ियां बना रहा हूं. इस कारोबार से जुड़े दुकानदारों की खूब तरक्की हुई, लेकिन कारीगरों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई. मैं अपनी अगली पीढ़ी को इस कारोबार में नहीं आने दूंगा. इसका धंधा चौपट हो गया है." यह दर्द है लाह कारीगर मोहम्मद इरशाद का.
देश विदेश में लाह की चूड़ियों की डिमांड: शादी का मौसम शुरू होते ही बिहार के मुजफ्फरपुर में लाह की लहठी की मांग चरम पर पहुंच जाती है. एक बार फिर से शादी के सीजन में देश के महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद से लेकर नेपाल और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में इसकी भारी मांग देखी जा रही है.
लहठी कारीगरों की स्थिति खराब: ऐसे में मुजफ्फरपुर का प्रमुख इस्लामपुर लहठी बाजार इन दिनों देर रात तक रोशनी और भीड़ से भरा रहता है. लहठी की चूड़ियों का रोजाना हजारों सेट देश-विदेश भेजा जा रहा है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे लहठी कारीगरों की दर्दनाक सच्चाई छिपी है. लाह की चूड़ी बनाने वाले कारीगरों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है.
लाह की चूड़ियों का कारोबार चौपट: मोहम्मद इरशाद ही नहीं बल्कि लहठी के कारोबार जुड़े सभी कारीगरों का यही हाल है. चौपट होते इस कारोबार का असर उनके परिवार पर पड़ रहा है. मोहम्मद मैनिक बताते हैं कि अब काम करने का मन नहीं करता है.
"पहले वाली लागत नहीं मिलती है. जो मिलता है उसी में गुजारा करना पड़ता है. घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी होती है."- मोहम्मद मैनिक, कारीगर
'लागत 100 रुपये.. मिलता है 105 रुपये': करीब 25 साल से इस काम से जुड़े कारीगर मोहम्मद इरशाद कहते हैं कि हमारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है. लाह का रेट पहले 800 था, अब 1200 हो गया है. लेकिन दुकानदार अभी भी वही पुराना दाम देता है. एक मुट्ठा चूड़ी बनाने में 100 रुपये खर्च होते हैं और दुकानदार सिर्फ 105 रुपये देता है. 5 रुपये में क्या होगा?
"कई कारीगरों ने भट्ठी बंद कर दी है. बहुत लोग ऑटो चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है. मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता इसलिए नई पीढ़ी यह काम सीखना ही नहीं चाहती है."- मोहम्मद इरशाद, कारीगर
13-14 घंटे की मेहनत के 400 रुपये: दूसरे कारीगर सरफराज बताते हैं कि लाह की चूड़ी की मांग देश-विदेश में है, लेकिन हमारे घर की हालत खराब है. 13–14 घंटे मेहनत करके 400 रुपये भी नहीं मिलते हैं. मटेरियल महंगा है, दुकानदार को पुराने रेट पर ही सामान देना पड़ता है. कई कारीगर आर्थिक तंगी के कारण इस काम को छोड़ चुके हैं.
मांग बढ़ने पर भी नहीं बदली कारीगरों की किस्मत: लाख की चूड़ियों की मांग बढ़ रही है, इससे दुकानों का कारोबार 100 करोड़ महीने तक पहुंच चुका है, लेकिन कारीगरों की रोटी-पानी की लड़ाई आज भी वहीं की वहीं है. क्योंकि बाजार चमक रहा है, पर कारीगर अंधेरे में हैं. लाह की बनी लहठी को भारतीय संस्कृति में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.
सुहागिनों के लिए लहठी का विशेष महत्व: लहठी को प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है, इसलिए यह त्वचा पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं डालती. सुहागिन महिलाओं के लिए यह सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है. परंपरा के अनुसार नवविवाहित महिलाएं शादी के पहले साल कांच की बजाय लाह की लहठी पहनती हैं.
देश का सबसे बड़ा लहठी हब: शादी-ब्याह, सगाई, तीज-त्योहार, हर मौके पर इसकी मांग बढ़ जाती है. मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में आज 250 से ज्यादा लाह की लहठी की दुकानें हैं. यहां हर महीने करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. यही वजह है कि यह बाजार भारत का सबसे बड़ा लहठी हब माना जाता है.
बाजार की शुरुआत का इतिहास: इस्लामपुर लहठी बाजार की शुरुआत का इतिहास करीब 90 साल पुराना है. बाबा लहठी भंडार के संचालक मोहम्मद रियाज बताते हैं कि मेरे परदादा हाजी मोहम्मद मुनीर 1932 में यहां आए थे. तब लोग लहठी को जानते तक नहीं थे. वे घर-घर जाकर बताते थे कि यह क्या है, इसकी खासियत क्या है.
शादी के सीजन में ऑर्डर की बाढ़: दुकानदार मोहम्मद रियाज कहते हैं शादी का सीजन शुरू होते ही ऑर्डर की बाढ़ आ गई है. नेपाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, USA हर जगह से ऑर्डर आ रहा है. ऑनलाइन भी बड़े पैमाने पर खरीदारी हो रही है. इस बार सीजन बेहद मजबूत दिख रहा है.
"1960 में इस्लामपुर की पहली लहठी दुकान खोली गई. फिर मेरे दादा ने सैकड़ों कारीगरों को यह कला सिखाई. उनसे सीखकर कई कारीगरों ने 1985 के बाद अपनी दुकानें खोल ली और धीरे-धीरे पूरा बाजार फैल गया. 2008 के बाद लहठी की मांग में अचानक उछाल आया. 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाजार दौरे के बाद इसकी पहचान और भी बढ़ी."- मोहम्मद रियाज, लहठी भंडार के संचालक
ऐश्वर्या से लेकर सानिया तक पहन चुकी हैं ये चूड़ियां: रियाज बताते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन, सानिया मिर्जा, नेहा कक्कड़ और सचिन तेंदुलकर की पत्नी की शादी में भी मुजफ्फरपुर की लहठी गई थी. विदेशों से भी लोग इसे भारतीय पहचान के रूप में ले जाते हैं.
दूसरे राज्यों से मंगवाने पड़ते हैं सामान: लाह की लहठी बनाने की प्रक्रिया बेहद मेहनत का काम है. इसके लिए मुख्य रूप से लाह ,एल्युमिनियम ,नग (स्टोन),स्टीकर और सजावटी सामग्री का उपयोग होता है. नग और स्टीकर जयपुर और दिल्ली से आते हैं. जबकि लाह और एल्युमिनियम पश्चिम बंगाल से मंगाया जाता है.
क्या है लाह?: जंगलों में पाए जाने वाले कीड़ों (लाह) से यह बनता है. कीड़ों को इकट्ठा किया जाता है. फिर सुखाकर उसको पिघलाकर लाख बनाया जाता है. लाख का रंग लाल होता है, जिसमें अलग-अलग रंग बनाने के लिए उसको पिघलाया जाता है. फिर उसमें अलग-अलग रंग मिलाए जाते हैं.
कैसे बनती हैं लाह की चूड़ियां?: कारीगर पहले लाह को गर्म भट्ठी पर पिघलाते हैं और फिर उसे रंगों के साथ मिलाकर डिजाइन बनाते हैं. लाह को थोड़ा-थोड़ा पतले और लंबे शेप में निकाल कर काटा जाता है. कटे हुए हिस्से को पीट-पीटकर शेप में लाया जाता है.चूड़ियों को साइज देते समय थोड़ा गर्म किया जाता है और इसके बाद उसमें नग और पत्थर चिपकाए जाते हैं.
कितनी है कीमत?: लाह की लहठी की कीमत 150 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक है. एक दर्जन चूड़ी बनाने में 2 से 4 घंटे तक लग जाता है. लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेहनत और आमदनी का अंतर है. महंगी सेटों में जरी, डिजाइन, नग और कारीगरी बेहद बारीक होती है. खरीदारी कर रही रूबी देवी कहती हैं कि बेटी की शादी में लाह की चूड़ी जरूरी है.
"जैसे सिंदूर का महत्व है, वैसे ही लाह की लहठी का भी सुहागिनों के लिए महत्व है. यह सुहाग और सौभाग्य की निशानी है. शादी के नए-नए में महिलाएं लहठी की चूड़ी ही पहनती हैं."- रूबी देवी, खरीददार
