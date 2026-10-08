दूसरों के जूते पॉलिश करने वाले पिता ने चमकायी अपने बच्चों की किस्मत, प्रेरणादायक है केदार मोची की कहानी
फुटपाथ पर लोगों के जूते-चप्पल सिलने वाले केदार मोची की हिम्मत और सफलता की कहानी प्रेरणादायक है. नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट
Published : October 8, 2026 at 7:51 PM IST
नालंदा: सड़क किनारे केदार मोची की दुकान पर जब नेता और पढ़े-लिखे लोग आते थे, तब वे अखबार पढ़कर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते थे. यहीं से केदार का दिमाग खुला और समाज सेवा के लिए उन्होंने छात्रों और गरीबों के मुद्दों पर प्रखंड कार्यालय में लड़ना शुरू किया. इसी संघर्ष के बल पर उन्होंने अपने परिवार का भविष्य भी पूरी तरह संवारा.
गरीबी पर हौसले की जीत
समाज में अक्सर गरीबी और मुफलिसी को आगे न बढ़ पाने का बहाना माना जाता है. लेकिन नालंदा जिले के हरनौत नगर पंचायत, वार्ड संख्या 5 के सबनहुआ डीहपर, टोला के रहने वाले केदार मोची की कहानी इस धारणा को गलत साबित करती है. 75 वर्ष पार कर चुके केदार मोची ने जीवन में वो मुकाम हासिल किया है, जो साधन-संपन्न लोग भी नहीं कर पाते.
पढ़े-लिखे लोगों के संपर्क में आने का फायदा
सड़कों पर जूता-चप्पल सिलने वाले केदार मोची बताते हैं कि जब डीलर गरीबों को राशन नहीं देता था या गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी तो उनकी हक की लड़ाई लड़ते थे. इनकी लड़ाई लड़ते-लड़ते राजनीति का ज्ञान हुआ. साथ ही पढ़े-लिखे लोग दुकान पर जूता-चप्पल बनवालने या पॉलिश करवाने आते थे. इस दौरान उनके संपर्क में आने से शिक्षा की महत्ता समझ में आई और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया.
"रातु रोड पर जूता बनाते थे. मेहनत से बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और सब आगे बढ़े. मुझे वृद्धापेंशन नहीं मिल रहा है."- केदार मोची
फुटपाथ से गढ़ा शानदार भविष्य
वर्ष 2025 में बीपीएससी से प्रधानाध्यापक बने बड़े पुत्र संजर रविदास ने बताया कि पिता रांची रोड जेपी मार्केट के पास जूते-चप्पल और चमड़े के बैग सिलते थे. इसी फुटपाथ पर बैठकर उन्होंने बच्चों का शानदार भविष्य गढ़ा. आज उनका परिवार हंसते-खेलते एक मंजिला पक्के मकान में रहता है, जो पहले सिर्फ मिट्टी का बना एक छोटा सा घर था.
अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज
केदार भले मैट्रिक पास थे, लेकिन वे हर क्षेत्र की जानकारी रखते थे. लोग उनसे मिलने के बहाने जूता पॉलिश करवाने आते थे. उनके छोटे बेटे रंजन रविदास बताते हैं कि पिताजी दुकान पर पेपर पढ़ते और ग्राहकों से बात करते थे. जब किसी का हक मारा जाता, तो वे अधिकारियों से भिड़ जाते और खुलकर विरोध करते थे.
"पिताजी फुटपाथ पर जूते जोड़ते थे. वहीं पेपर पढ़ते थे और ग्राहकों से बात करते थे. अगर किसी को राशन डीलर राशन नहीं देता था या किसी का हक मारा जाता था, तो पिताजी खुलकर उसका विरोध करते थे और अधिकारियों (BDO, CO) से भिड़ जाते थे."- रंजन रविदास, केदार मोची का छोटा बेटा व रोज़गार सेवक
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी
अपनी बेबाकी और समाज सेवा के कारण केदार जनता के बीच लोकप्रिय हो गए. वे खुद कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी निरक्षर पत्नी केसरी देवी को चुनाव मैदान में उतारा. वे सवनहुआ पंचायत से दो बार वार्ड सदस्य चुनी गईं. वर्ष 2006 में छोटा भाई रंजन वार्ड सदस्य बना और मां ग्राम कचहरी की पंच बनीं.
"गांव में सबके लिए काम करवाए. बाल-बच्चा को सबको पढ़ाए हैं. दो बेटी मैट्रिक की है. दो बेटा नौकरी कर रहा है. नीतीश कुमार जी के गांव गए हैं लेकिन उनसे कभी मिले नहीं हैं. शादी के बाद राजनीति में आए हैं." -केसरी देवी, केदार मोची की पत्नी
बच्चों की पढ़ाई पर निवेश
केसरी देवी बताती हैं कि पहले उनके पास रहने के लिए मिट्टी का घर था और दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष रहता था. लेकिन केदार मोची ने अपनी जरूरतों की परवाह किए बिना कमाई का एक-एक पैसा अपने दो बेटों और चार बेटियों की पढ़ाई पर खर्च किया. उनके इसी त्याग ने पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाया.
"हमारे पास पहले रहने के लिए मिट्टी का घर था और कई बार दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष रहता था, लेकिन उन्होंने (केदार मोची) कभी अपनी जरूरतों की परवाह नहीं की. अपनी कमाई का एक-एक पैसा अपने दो बेटों (संजर और रंजन) और चार बेटियों की पढ़ाई पर खर्च किया."- केसरी देवी, केदार मोची की पत्नी
बेटों की शानदार सफलताएं
बड़ा बेटा संजर रविदास (मनोज कुमार) समाजशास्त्र और अंग्रेजी से एमए तथा बीएड करने के बाद वर्तमान में बीपीएससी पास कर सुपौल के त्रिवेणीगंज में हेडमास्टर हैं. वे 2007 में शिक्षक बने थे. छोटा बेटा रंजन रविदास इतिहास में एमए करने के बाद 2008 में मनरेगा में रोजगार सेवक बने और वर्तमान में हाजीपुर में कार्यरत हैं.
बेटियां कर रहीं समाज सेवा
केदार मोची ने अपनी चारों बेटियों को भी दसवीं तक पढ़ाया है. अब सभी की शादी हो चुकी है. इनमें से दो बेटियां, ममता कुमारी और एक अन्य, स्वास्थ्य विभाग के तहत आशा और ममता कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं. वे मुजफ्फरपुर के खबड़ा पंचायत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं.
"खबड़ा पंचायत में आशा कार्यकर्ता हैं. पापा रोड पर जूता बनाते थे. मोची थे. फिर राजनीति करने लगे. पहले काफी गरीब थे. मिट्टी का मकान था. लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं."- ममता कुमारी, केदार मोची की बेटी
अगली पीढ़ी में राजनीतिक कदम
केदार की राजनीतिक चेतना का असर उनकी अगली पीढ़ी पर भी दिखा. उनके बड़े बेटे मनोज की बीए पास पत्नी पूजा देवी ने वर्ष 2011 में हरनौत से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था. वे मात्र 200 वोटों के मामूली अंतर से हारी थीं. ससुर केदार मोची ने ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी.
"पापा (केदार मोची, ससुर) नेता थे तो वही राजनीति में हमें भी लड़वाएं. लोगों को राशन दिलवाने के लिए ब्लॉक जाते थे. हम भी हरनौत से जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं. 200 वोट से हारे हैं. 2011 में लड़े थे."- पूजा देवी, बड़ी बहू
आर्थिक मजबूती और भावी सपने
छोटी बहू शोभा देवी ने 2023 में हरनौत नगर परिषद का चुनाव लड़ा और 5500 वोट हासिल किए, हालांकि वे हार गईं. केदार के परिवार में अब रसोई, शौचालय और पक्का मकान है. शोभा कहती हैं कि चुनाव के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है. अब वे बच्चों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाना चाहती हैं.
वृद्धावस्था की कुछ छोटी शिकायतें
आज केदार मोची अस्वस्थता और वृद्धावस्था के कारण घर पर ही रहते हैं. उनका परिवार अब आर्थिक रूप से मजबूत है. हालांकि, इस बुजुर्ग को प्रशासन से शिकायत है कि पिछले चार महीनों से उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है. इसके अलावा उन्हें राशन मिलने में भी कभी-कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
प्रेरणादायक जीवन की अमिट इबारत
इन छोटी दिक्कतों के बावजूद केदार मोची का जीवन यह साबित करता है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों और वह शिक्षा के प्रति समर्पित हो, तो फुटपाथ से भी सफलता की ऐसी इबारत लिखी जा सकती है जो पीढ़ियों तक याद रहेगी. उनका पूरा सफर समाज के वंचित वर्ग के लिए मार्गदर्शक है.
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