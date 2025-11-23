ETV Bharat / bharat

कहानी किर्गिस्तान में भारत का झंडा लहराने वाली दिव्यानी की, टूटी झोपड़ी, अनसुनी फरियाद

दिव्यानी का प्रतिमा देवी से जब उनकी हालत के बारे में पूछा जाता है तो अक्सर वे फूट पड़ती हैं. प्रतिमा कहती हैं कि, "देश के लिए गोल्ड जीतने वाली मेरी बेटी आज भी उस कमरे में सोती है, जिसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं. आखिर कब तक मजदूरी कर उसके सपने पूरे करूंगी?"

दिव्यानी का घर एक कच्ची झोपड़ी है, जिसके दीवारों पर मेडल और ट्रॉफियां सजी हैं. बाहर से देखने पर लगता है कि जैसे किसी बच्चे के सपने मिट्टी में टंगे हों. अंदर की कहानी और भी दर्दनाक है टपकती छत, टूटता फर्श और पिता की मौत के बाद मजदूरी कर घर चलाती मां प्रतिमा देवी का संघर्ष. प्रतिमा देवी दिनभर मेहनत कर केवल 400 रुपये कमा पाती हैं. उसी से घर चलता है, उसी से दिव्यानी की प्रैक्टिस, छोटे भाई की जरूरतें और दो वक्त की रोटी जुटती है. घर में एक आठ साल का बच्चा भी है, जो दिव्यांग है और दिनभर मां की गोद में सुकून तलाशता है.

दिव्यानी की सफलता किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है, वह किसी भी दिल को हिला सकता है. गांव की तंग गलियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंची इस खिलाड़ी की जिंदगी में आज भी वह स्थायित्व, वह सम्मान और वह सहारा नहीं है, जिसकी वह हकदार है.

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर ओरमांझी प्रखंड का चंद्रा गांव. वही गांव जिसकी चर्चा आज मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान तक पहुंच चुकी है. वजह इस गांव की बेटी दिव्यानी लिंडा. भारतीय टीम की वह युवा फुटबॉल खिलाड़ी, जिसने कठिनाइयों में पलकर भी हार नहीं मानी, पिता के निधन के बाद भी टूटी नहीं, बल्कि देश के लिए गोल्ड जीतकर लौटी, लेकिन विडंबना देखिए देश के लिए गोल्ड जीतने वाली यह बेटी आज भी मिट्टी की दीवारों और टूटी छत के नीचे रहती है.

किर्गिस्तान से गोल्ड, लेकिन गांव लौटते ही सवालों का बोझ

दिव्यानी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) AFC-17 प्रतियोगिता में भारतीय टीम में जगह बनाई. किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों को हराकर उसने गोल्ड मेडल जीता. वह देश का सिर गर्व से ऊंचा कर लौटी. लेकिन गांव लौटते ही उसकी आंखों में चमक से ज्यादा थकान और चुप्पी दिखती है. कारण एक ही वह आज भी उसी टूटी हुई जिंदगी में वापस लौट आई है, जिसे पीछे छोड़ने का सपना लेकर बाहर निकली थी.

"मैंने जी-जान लगाकर खेला, देश के लिए गोल्ड लाया… लेकिन घर की हालत देखकर टूट जाती हूं. इतना सब करके भी हमारे हालात वैसे ही हैं."- दिव्यानी, फुटबॉलर

डीसी के आदेश, कागजों में सीमित मदद

दिव्यानी के कोच अनवरूल हक उर्फ बबलू बताते हैं कि उन्होंने कई बार प्रशासन को उसकी स्थिति बताई. उनके अनुसार डीसी ने मदद का निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा. हमसे कोई जानकारी तक नहीं ली गई. हर विभाग कुछ और कहता है. इस बीच दिव्यानी की हिम्मत टूट रही है. हालांकि मामले को लेकर DC ने कहा है कि इसकी जांच होगी कि अब तक इस दिशा में क्या पहल हुई है.

स्थानीय प्रखंड और पंचायत के अधिकारी भी अपनी-अपनी सफाइयां देते हैं. कोई कहता है प्रस्ताव भेज दिया गया है, कोई कहता है फाइल लंबित है. लेकिन दिव्यानी के घर की हालत देखकर साफ पता चलता है सच कहीं खो गया है.

एकेडमी ने बनाया, लेकिन जिंदगी अब भी कठिन

रांची की स्टार वॉरियर्स फुटबॉल एकेडमी ने दिव्यानी को तैयार किया. इसी मैदान पर उसने अपने पैर मजबूत किए, हर हार से सीखा और हर जीत की ओर बढ़ी. एकेडमी ने अब तक 14 राष्ट्रीय खिलाड़ी और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं और वह है दिव्यानी. कोच बबलू कहते हैं दिव्यानी में आग है, जज्बा है, मेहनत है. बस उसे एक स्थिर जमीन चाहिए. उसकी प्रतिभा को वह समर्थन नहीं मिल रहा, जो उसे मिलना चाहिए.

गोल्डन गर्ल, लेकिन परछाई में जिंदगी

दिव्यानी के कोच कहते हैं एक झोपड़ी से निकलकर किर्गिस्तान में गोल्ड जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं. लेकिन इस गोल्डन गर्ल की जिंदगी आज भी संघर्षों की काली परछाई में घिरी है. दिव्यानी सिर्फ रांची या झारखंड की नहीं, पूरे देश की बेटी है. उसकी जीत पर ताली बजाने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके टूटते घर की आवाज सुनने वाले कम. सवाल सिर्फ इतना है कि क्या देश की गोल्डन गर्ल को अब भी मिट्टी की झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा? या कभी उसके संघर्षों का सही सम्मान मिलेगा? यह सवाल केवल दिव्यानी का नहीं उन सभी बेटियों का है जो देश के लिए खेलती हैं, लेकिन जिंदगी की लड़ाई आज भी अकेले लड़ रही हैं.

