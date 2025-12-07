26 साल पहले दिल्ली में पहली बार महिला ने चलाई थी ट्रेन, आज पटरियों पर रफ्तार भर रही सैंकड़ों फीमेल लोको पायलट्स, पढ़िए प्रेरणादायक कहानियां
1999 में शुरू हुआ ये सफर 'नारी शक्ति' का एक और उदाहरण है. आने वाले समय में महिलाओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
Published : December 7, 2025 at 6:33 AM IST
संवाददाता: धनंजय वर्मा
नई दिल्ली: देश की बेटियां, महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं है. चाहे फिर वो हवाई जहाज उड़ाना हो या सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेना. वो दिन अब लद गए जब किसी एक पेशे में खास पुरूषों का ही दबदबा हुआ करता था अब महिलाएं फाइटर जेट से लेकर सड़क पर बसें और पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ा रही है. आज इस रिपोर्ट में रेलवे में महिलाओं लोकोपायलट्स के सफर पर एक नजर...
7 दिसंबर 1999 भारतीय रेलवे के इतिहास में दिल्ली डिवीजन में पहली बार ऑल-वुमन रेलवे क्रू ने EMU/लोकल ट्रेन का संचालन किया और एक ऐसा इतिहास रचा, जिसने रेलवे में महिलाओं की भागीदारी के लिए नए रास्ते खोल दिए. तब तक रेलवे संचालन को लगभग पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इस पहल ने साबित किया कि महिलाएं तकनीकी व जिम्मेदारी वाले हर क्षेत्र में पूरी दक्षता दिखा सकती हैं.
उत्तर रेलवे में महिला कर्मचारियों के बढ़ते कदम
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक,
उत्तर रेलवे में लगभग 1.25 लाख कुल कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें करीब 9,000 महिलाएं विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. अब महिलाएं सिर्फ क्लर्क या दफ्तरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि स्टेशन मास्टर, कंट्रोल ऑफिस, गैंगमैन, गार्ड व लोको पायलट जैसे फ्रंटलाइन और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रही हैं.
रेलवे के हर क्षेत्र में महिलाएं दिखा रही दम
उन्होंने बताया कि महिलाएं रेलवे में हर काम कर रही हैं. फील्ड पोस्टिंग हो या तकनीकी जिम्मेदारी. वे पूरी दक्षता के साथ रोल मॉडल बन रही हैं. विकसित भारत में आधी आबादी की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी.
नई पीढ़ी की युवा महिला पायलट की आत्मविश्वास भरी आवाज
दीप्ति कुशवाहा उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2022 में उनकी भर्ती हुईं थी. जब यात्री किसी महिला को ट्रेन चलाते देखते हैं, तो उन्हें गर्व होता है. वे हमसे बात करते और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं. हां चुनौतियां होती हैं, लेकिन विभाग हमारी सुनकर समाधान की कोशिश करता है.
ट्रेन संचालन की सावधानी पर उन्होंने बताया कि सिग्नलों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है. हर एस्पेक्ट को कॉल आउट करना होता है. कोचों की स्थिति, साथी लोको पायलट की सतर्कता आदि सब पर नजर रखनी पड़ती है. हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा होने से जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.
अब रेलवे इंजनों में ही वॉशरूम दे रहा, ये सबसे बड़ी राहत
सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट गुंजन ने बताया कि 2019 में उनकी भर्ती हुई थी. रेलवे सुविधाएं बेहतर होने से महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. गुंजन बताती हैं कि महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा बड़ी समस्या थी. अब रेलवे इंजनों में ही वॉशरूम दे रहा है, जो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है. आने वाले दिनों में सभी इंजनों में यह सुविधा हो जाएगी तो समस्या और कम हो जाएगी. उनका जोर महिलाओं की सुरक्षा पर भी रहा ड्यूटी से लौटने में सुरक्षित कन्वेंस की जरूरत होती है. सैनिटेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए. अगर ये सुधार जारी रहे तो महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगी.
लोको पायलट लक्ष्मी की 21 साल की यात्रा
2005 में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भर्ती हुईं लक्ष्मी लाकड़ा आज लोको पायलट हैं. उन्होंने कहा कि “जब मैंने ज्वाइन किया था तब सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं. रनिंग रूम में महिलाओं के लिए अलग कमरे नहीं थे, ट्रेन संचालन महिलाओं के लिए कठिन माना जाता था. लेकिन आज अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है अलग रनिंग रूम, ट्रेन में सुविधाएं और साथियों का समर्थन सब मिलकर माहौल बेहतर बना रहे हैं.
लक्ष्मी बताती हैं कि 2011 में गुड्स ट्रेन और 2016 में पैसेंजर ट्रेन चलाना शुरू किया. शुरुआत में चुनौतियां थीं लेकिन जब आप आगे बढ़कर काम करते हैं तो यात्रियों और सहयोगियों का सकारात्मक रिस्पांस बहुत प्रेरणा देता है. हमने कभी हिम्मत नहीं हारी मेहनत और ईमानदारी से काम किया.
1999 से 2025 तक एक लंबी यात्रा, जो अभी जारी है
वर्ष 1999 का वह ऑल-वुमन क्रू ट्रायल आज एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसके प्रेरणादायक परिणाम हर रेलवे डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं.
