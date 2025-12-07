ETV Bharat / bharat

26 साल पहले दिल्ली में पहली बार महिला ने चलाई थी ट्रेन, आज पटरियों पर रफ्तार भर रही सैंकड़ों फीमेल लोको पायलट्स, पढ़िए प्रेरणादायक कहानियां

1999 में शुरू हुआ ये सफर 'नारी शक्ति' का एक और उदाहरण है. आने वाले समय में महिलाओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

Etv Bharat
महिला ट्रेन संचालकों की कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 6:33 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

संवाददाता: धनंजय वर्मा

नई दिल्ली: देश की बेटियां, महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं है. चाहे फिर वो हवाई जहाज उड़ाना हो या सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेना. वो दिन अब लद गए जब किसी एक पेशे में खास पुरूषों का ही दबदबा हुआ करता था अब महिलाएं फाइटर जेट से लेकर सड़क पर बसें और पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ा रही है. आज इस रिपोर्ट में रेलवे में महिलाओं लोकोपायलट्स के सफर पर एक नजर...

7 दिसंबर 1999 भारतीय रेलवे के इतिहास में दिल्ली डिवीजन में पहली बार ऑल-वुमन रेलवे क्रू ने EMU/लोकल ट्रेन का संचालन किया और एक ऐसा इतिहास रचा, जिसने रेलवे में महिलाओं की भागीदारी के लिए नए रास्ते खोल दिए. तब तक रेलवे संचालन को लगभग पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इस पहल ने साबित किया कि महिलाएं तकनीकी व जिम्मेदारी वाले हर क्षेत्र में पूरी दक्षता दिखा सकती हैं.

संवाददाता धनंजय वर्मा ने महिला लोको पायलट्स से बातचीत की (ETV BHARAT)

उत्तर रेलवे में महिला कर्मचारियों के बढ़ते कदम
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक,

उत्तर रेलवे में लगभग 1.25 लाख कुल कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें करीब 9,000 महिलाएं विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. अब महिलाएं सिर्फ क्लर्क या दफ्तरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि स्टेशन मास्टर, कंट्रोल ऑफिस, गैंगमैन, गार्ड व लोको पायलट जैसे फ्रंटलाइन और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रही हैं.

रेलवे के हर क्षेत्र में महिलाएं दिखा रही दम
उन्होंने बताया कि महिलाएं रेलवे में हर काम कर रही हैं. फील्ड पोस्टिंग हो या तकनीकी जिम्मेदारी. वे पूरी दक्षता के साथ रोल मॉडल बन रही हैं. विकसित भारत में आधी आबादी की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी.

FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY
ट्रेन चलाने वालों को लोको पायलट ही क्यों कहते हैं? (ETV BHARAT)

नई पीढ़ी की युवा महिला पायलट की आत्मविश्वास भरी आवाज
दीप्ति कुशवाहा उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2022 में उनकी भर्ती हुईं थी. जब यात्री किसी महिला को ट्रेन चलाते देखते हैं, तो उन्हें गर्व होता है. वे हमसे बात करते और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं. हां चुनौतियां होती हैं, लेकिन विभाग हमारी सुनकर समाधान की कोशिश करता है.

ट्रेन संचालन की सावधानी पर उन्होंने बताया कि सिग्नलों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है. हर एस्पेक्ट को कॉल आउट करना होता है. कोचों की स्थिति, साथी लोको पायलट की सतर्कता आदि सब पर नजर रखनी पड़ती है. हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा होने से जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.

FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY
पढ़िए महिला ट्रेन संचालकों के अनुभव (ETV BHARAT)

अब रेलवे इंजनों में ही वॉशरूम दे रहा, ये सबसे बड़ी राहत
सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट गुंजन ने बताया कि 2019 में उनकी भर्ती हुई थी. रेलवे सुविधाएं बेहतर होने से महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. गुंजन बताती हैं कि महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा बड़ी समस्या थी. अब रेलवे इंजनों में ही वॉशरूम दे रहा है, जो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है. आने वाले दिनों में सभी इंजनों में यह सुविधा हो जाएगी तो समस्या और कम हो जाएगी. उनका जोर महिलाओं की सुरक्षा पर भी रहा ड्यूटी से लौटने में सुरक्षित कन्वेंस की जरूरत होती है. सैनिटेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए. अगर ये सुधार जारी रहे तो महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगी.

FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY
दिल्ली डिवीजन की महिला लोको पायलट्स (बाएं से दाएं- गुंजन, दीप्ति कुशवाहा और लक्ष्मी लाकड़ा) (ETV BHARAT)

लोको पायलट लक्ष्मी की 21 साल की यात्रा
2005 में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भर्ती हुईं लक्ष्मी लाकड़ा आज लोको पायलट हैं. उन्होंने कहा कि “जब मैंने ज्वाइन किया था तब सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं. रनिंग रूम में महिलाओं के लिए अलग कमरे नहीं थे, ट्रेन संचालन महिलाओं के लिए कठिन माना जाता था. लेकिन आज अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है अलग रनिंग रूम, ट्रेन में सुविधाएं और साथियों का समर्थन सब मिलकर माहौल बेहतर बना रहे हैं.

लक्ष्मी बताती हैं कि 2011 में गुड्स ट्रेन और 2016 में पैसेंजर ट्रेन चलाना शुरू किया. शुरुआत में चुनौतियां थीं लेकिन जब आप आगे बढ़कर काम करते हैं तो यात्रियों और सहयोगियों का सकारात्मक रिस्पांस बहुत प्रेरणा देता है. हमने कभी हिम्मत नहीं हारी मेहनत और ईमानदारी से काम किया.

FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY
'=महिलाओं के लिए आसान नहीं है ये जॉब, थोड़ी सुविधाएं और हो जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं-लोको पायलट्स (ETV BHARAT)

1999 से 2025 तक एक लंबी यात्रा, जो अभी जारी है
वर्ष 1999 का वह ऑल-वुमन क्रू ट्रायल आज एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसके प्रेरणादायक परिणाम हर रेलवे डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं.

FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY
रेलवे में आज सैकड़ों की तादाद में महिला लोको पायलट्स (ETV BHARAT)
सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिनमें इंजनों में वॉशरूम, महिलाओं के लिए अलग रनिंग रूम, सुरक्षित कन्वेंस, तकनीकी प्रशिक्षण में समान अवसर, फ्रंटलाइन पोस्टिंग में बढ़ती भागीदारी से आज रेलवे में महिला लोको पायलटों की संख्या लगातार बढ़ रही है. महिलाएं EMU से लेकर एक्सप्रेस और मालगाड़ी तक चला रही हैं. महिला लोको पायलट सिर्फ ट्रेन नहीं चला रहीं हैं बल्कि भारतीय रेलवे में समान अवसर, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही हैं.

ये भी पढ़ें- भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट, इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

ये भी पढ़ें- कश्मीर से दिल्ली आने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन की सुरक्षा बढ़ी, हाई-टेक स्कैनिंग से गुजरेगा हर पार्सल

TAGGED:

NORTHERN RAILWAY FEMALE LOCO PILOTS
FIRST FEMALE LOCO PILOT IN DELHI
FEMALE LOCO PILOT IN INDIANRAILWAYS
FEMALE LOCO PILOTS IN RAILWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.