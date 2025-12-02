ETV Bharat / bharat

2020 की क्राफ्ट हैंडलूम विलेज योजना बिहार के इस गांव में फेल, जानें क्यों बुनकरों ने खोल दी मशीनें

"हमारे वस्त्र रखे-रखे बेकार होने लगे. इसके बाद रामपुर के बुनकर संघ के अध्यक्ष सह पार्षद राजेश कुमार ने रामपुर को हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए बनी योजना को पूरी तरह से साकार करवाने की काफी कोशिश की. लेकिन तब तक सरकारी और प्रशासनिक रवैया ढुलमुल हो चुका था. नतीजतन लोगों का सब्र टूटने लगा और फिर 1 साल के भीतर ही यानी कि 2021 में ही हैंडीक्राफ्ट की मशीनों के पाट पुर्जे खोलकर सभी परिवारों ने रख दिए."- विश्वनाथ पाल, बुजुर्ग लाभार्थी

ग्रामीण विश्वनाथ पाल कहते हैं कि कुछ महीने बीते तो फिर टीमें आई और हैंडीक्राफ्ट विलेज में शुरू हुए काम का जायजा लिया. इसके बाद सिर्फ टीमें ही आती रहीं. इस गांव को ना तो सब्सिडी के रूप में धागे मिले और नहीं बिक्री के लिए मार्केट. नतीजतन रामपुर गांव के गड़ेरियों की पूंजी भी फंसने लगी. उनके बने वस्त्र बिक नहीं रहे थे. उसे कहां बेचे यह उधेड़बुन बनी हुई थी. काफी इंतजार किया. कई वस्त्रो का उपयोग खुद के लिए करना शुरू कर दिया.

"सोचा था हम लोगों का जो रोजगार है, वह भेड़ पालन के साथ-साथ हैंडीक्राफ्ट के रोजगार से संवरेगा. लेकिन चंद महीनों में ही हैंडीक्राफ्ट उद्योग से सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया. न मार्केट दिए, न धागे. कब तक महंगे धागे बाजार से खरीद कर वस्त्र बनाते. हमने यह काम ही बंद कर दिया. मशीनों को भी खोलकर रख दिया है." - सोना देवी,ग्रामीण

गड़ेरिया परिवार की महिला सोना देवी कहती हैं कि तीनों मौसम में भेड़ों के झुंड के साथ हमलोगों की जिंदगी गुजरती है. 2020 में तब हम लोगों को काफी खुशी हुई, जब यह जाना कि हमारे गांव का चयन देश के उन 10 गांव में से एक है, जिसे क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाना है. हाथ से काठ के मशीनों से बुनकरी को लेकर काफी आशा जगी, कि अब दिन बहुरने वाले हैं.

क्यों सफल नहीं हुई योजना: साल 2020 में उस समय की केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के 10 गांव में एक बिहार के गया के रामपुर गांव का चयन हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए किया था. काफी आशा जगी. फिर सरकार ने न तो धागा दिए और न मार्केट उपलब्ध कराया. शुरू में करीब दो दर्जन घरों में यह शुरू किया गया. गड़ेरिये परिवार को लगा कि अब सब कुछ बेहतर होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

मशीनों की खटपट बंद: ग्रामीणों को लगा कि इस गांव की दुर्दशा अब संवरने वाली है. लेकिन एक साल में ही सपना टूट गया. केंद्र सरकार ने हैंडीक्राफ्ट विलेज के लिए सारे संसाधन मुहैया कराए. लेकिन फिर सुध लेना भूल गई. नतीजतन हैंडी क्राफ्ट मशीनों के पार्ट्स -पार्ट्स खोलकर अब रख दिए गए हैं.

नहीं बदली गांव की तस्वीर: रामपुर गांव बोधगया में पड़ता है. बोधगया से एकदम सटे इस गांव को हैंडीक्राफ्ट विलेज बनाने का एक मकसद देश के अलावे विदेशों से जाने वाले पर्यटकों के लिए इसे एक केंद्र बनाकर बाजार के रूप में देखा जाना भी था. हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में इस गांव को जब विकसित करने की शुरूआत हुई, तो गड़रियों के इस गांव के 120 घर यानी कि करीब 600 से अधिक गड़ेरिये परिवार में आशा की बड़ी किरण जगी.

गया: बिहार के गया का रामपुर गांव 2020 में देश के उन 10 गांव में चयनित हुआ था, जिसे हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी. गया का रामपुर गांव गड़ेरियों का गांव है. इस गांव में गड़रिए ऊनी वस्त्रों की बुनकरी के लिए भी जाने जाते हैं.

पहले फेज में करीब 20 घरों को चयन: रामपुर के ग्रामीण बताते हैं कि हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए पहले फेज में करीब 20 घरों को चयनित किया गया था. 90% सब्सिडी पर सारी चीज मुहैया कराई गई थी. 30 हजार की मशीन के लिए 3 हजार भुगतान करने पड़े थे. हम लोगों को में काफी उत्साह था. किस्मत पलट जाएगी, ऐसा लगा था. शुरुआत में धड़ाधड़ महिला पुरुषों ने मिलकर चादर गमछे साड़ी आदि का निर्माण शुरू किया. वस्त्र बन गए, लेकिन वह बिकी ही नहीं.

'कई लोगों को नहीं दी गई मशीनें': 20 घरों को संसाधन उपलब्ध कराने के बाद 40 और घरों को तुरंत इसका लाभ दिया जाना था. रामपुर गांव की सोना देवी बताती हैं, कि 20 घरों को हैंडीक्राफ्ट विलेज से जोड़ने के बाद शुरुआत में 20 लोगों को जोड़ा गया था. फिर कुल 60 लोगों की ट्रेनिंग हुई थी. 40 और लोगों को तुरंत सारे मशीन संसाधन उपलब्ध कराए जाने थे. किंतु ऐसा नहीं हुआ. किसी को फिर से मशीन मिली नहीं. ऐसे में हम लोगों ने हैंडलूम मशीन पर काम बंद कर दिया.

1.37 करोड़ का प्रोजेक्ट: अब रामपुर गांव के लोगों को सरकार के दावों पर भरोसा नहीं रह गया है. क्योंकि जब देश के 10 गांव को हैंडीक्राफ्ट विलेज ग्रुप में विकसित करने की योजना बनी थी, तो 1.37 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था और यहां के लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद दिल्ली के डीसी हैंडीक्राफ्ट्स की टीम आई थी. लोगों को ट्रेनिंग दी थी.

गया के रामपुर गांव की कहानी तब से शुरू होती है, जब सैंकड़ों साल पहले जमींदारों के द्वारा गड़ेरियों के गांव के रूप में रामपुर गांव को बसाया गया था. तब इस गांव में अपवाद छोड़ सिर्फ गड़ेरियों की ही आबादी होती थी. गड़ेरिया परिवार शुरू से ही मेहनती प्रवृत्ति के रहे हैं. पहले भेड़ों से निकलने वाले ऊन की काफी डिमांड थी. लेकिन आज के आधुनिक दौर में यह डिमांड एकदम से कम हो गई.

भेड़ पालन मुख्य पेशा: इसका नतीजा हुआ, कि गड़ेरी परिवार आर्थिक तंगी और मुफलिसी के दौर से गुजरने लगे हैं. आज भी उनके हालात बद से बदतर है. 500 रूपए प्रतिदिन की कमाई को भी मोहताज हो चले हैं, जिन्हें विकल्प मिला, उन्होंने पुश्त दर पुश्त चलने वाली इस धंधे से मुंह मोड़ा. किंतु आज भी 120 गड़ेरियां परिवार में से आधे भेड़ का पालन करते हैं और इस पर पूरी तरह से निर्भर है.

भेड़ चराने वाले मिथिलेश भगत बताते हैं, कि हम लोग अरसे से भेड़ का पालन कर रहे हैं. लेकिन किसी प्रकार की सरकार की सहायता नहीं मिल पाती है. हम लोग चाहते हैं कि भेड़ को रखने के लिए जगह-जगह पर एक स्थान दिया जाए. हर मवेशियों के लिए कोई न कोई योजना है.

"भेड़ के लिए कोई योजना नहीं है. भेड़ पालन को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है. वहीं भेड़ को दवा भी नहीं दी जाती है. पशुपालन विभाग की ओर से भी इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती."- मिथिलेश भगत, ग्रामीण

पहले ऊन बिकता था, अब कोई खरीदार नहीं: मिथिलेश भगत बताते हैं कि पहले हमारे भेड़ का उन बिकता था. किंतु अब कोई खरीदार नहीं है. अब हम लोग किसी तरह से ठंड वाले प्रदेशों से संपर्क रखते हैं और किसी तरह से भेड़ से निकलने वाला ऊन वहां बेचकर मुश्किल से रोजाना के ₹500 से भी काम की कमाई कर पाते हैं. इस तरह हम लोग की आर्थिक स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. वही हमारा काम 24 घंटे का है.

वहीं, चरवाहा प्रदीप पाल बताते हैं कि सरकार की योजना आई थी, कि हैंडी क्राफ्ट विलेज के रूप में रामपुर को विकसित किया जाएगा, तो काफी खुशी हुई थी. किंतु अब यह योजना एक तरह से खत्म हो गई है. क्योंकि सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है. प्रदीप पाल बताते हैं कि तीनों मौसम में भेड़ के साथ जिंदगी हम लोग गुजारते हैं. हम लोग बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं.

"ठेहुने की गंभीर बीमारी हुई है. चलना भी दुभर हो रहा है. इसके अलावा हम लोग कम उम्र में ही बुजुर्ग दिखने लगते हैं. ऐसे दर्जनों युवक हैं जो कम उम्र में ही बुजुर्ग दिख रहे हैं. हम लोग सीजन में भेड़ चराने पटना मोकामा तक यानी कि पूरा बिहार घूम लेते हैं."- प्रदीप पाल, चरवाहा

भारत के इन गांव का हुआ था चयन: भारत के 10 गांव का चयन हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में हुआ था. इसमें हिमाचल का शरण गांव, बिहार का रामपुर गांव, आंध्र प्रदेश का कुंडा पल्ली, उत्तराखंड का ताला गठिया समेत गुजरात, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के गांव थे. जहां एक ओर बिहार के रामपुर गांव में हैंडीक्राफ्ट विलेज की योजना दम तोड़ चुकी है, तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के शरण गांव में बनने वाले प्रोडक्ट की डिमांड कई देशों में हो रही है. ऐसे में बिहार के रामपुर गांव के हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित होने से वंचित होने के पीछे का दोषी कौन है, यह एक बड़ा सवाल है.

'जमीन पर अब नहीं दिखी योजना': वही, इस संबंध में रामपुर बुनकर संघ के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद राजेश कुमार बताते हैं कि हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में रामपुर गांव का चयन हुआ था. काफी उत्साह हम लोगों के बीच में था,लेकिन एक साल के भीतर ही सारा उत्साह खत्म हो गया. क्योंकि हैंडीक्राफ्ट विलेज बनाने का सरकार का जो लक्ष्य था, वह जमीन पर अब नहीं दिख रहा है.

हमने कई दफा कोशिश किया. किसी न किसी रूप में सरकार के पास अपनी बातों को रखते रहे. लेकिन कोई सुध नहीं ली गई और अब यह स्थिति हुई है, कि यहां सभी हैंडीक्राफ्ट के लाभार्थियों ने मशीनों को खोल कर रख दिया है.- राजेश कुमार, रामपुर बुनकर संघ के अध्यक्ष