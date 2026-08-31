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चंद्रकांता की कहानी: पति और बेटे की याद में 2.5 करोड़ की संपत्ति दान कर अकेले खड़ा कर दिया ये धाम

पति-बेटे को खोने के बाद बिहार की चंद्रकांता ने ऐसा कदम उठाया जो आज हर किसी के लिए मिसाल बन गया है. रिपोर्ट- महमूद आलम

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नालंदा की चंद्रकांता बनी मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2026 at 8:00 PM IST

9 Min Read
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नालंदा : हर मोहब्बत की कहानी शोर नहीं करती बल्कि कुछ रिश्ते खामोशी में भी इबादत बन जाते हैं. नालंदा की चंद्रकांता सिन्हा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उनके जीवन में जितना दर्द है उतनी ही इबादत उनके प्रयासों में है. उन्होंने ऐसा काम किया है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और सिर शिद्दत से झुक जाता है.

चंद्रकांता की कहानी बनी मिसाल : 45 साल की चंद्रकांता सिन्हा नालंदा जिले के इस्लामपुर की बेटी और पटना जिले के बेलछी प्रखंड स्थित बराह गांव की बहू हैं. उनकी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे सबकुछ खोकर भी दूसरों के लिए जीया जाता है. चंद्रकांता ने ऐसा रास्ता चुना जो आज हर किसी के लिए मिसाल बन चुका है. पति और बेटे को खोने के बाद चंद्रकांता ने दुनिया भर की दौलत को ठुकरा दिया और ढाई करोड़ खर्च दान कर उनकी याद में मंदिर बनवाया है. साथ ही गरीबों की सेवा में वह हमेशा तत्पर रहती हैं.

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चंद्रकांता सिन्हा (ETV Bharat)

शादी के 17 साल बाद पति की मौत : चंद्रकांता सिन्हा की शादी साल 1997 में पटना के रहने वाले अरुण कुमार से हुई थी. अरुण कुमार खेती और ठेकेदारी का व्यवसाय करते थे. अपने वैवाहिक जीवन में चंद्रकांता काफी खुश थीं. वह बताती हैं कि पति जब थे तो दुख तकलीफ क्या होता है, कुछ पता नहीं था. जीवन सुख-सुविधाओं से भरा था. लेकिन नवंबर 2014 में उनपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा, जब ब्रेन हेमरेज के कारण पति अरुण कुमार का निधन हो गया.

बेटे की कर दी गई हत्या : चंद्रकांता बताती हैं कि शादी के कई सालों बाद तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी. काफी मुश्किलों से एक बेटा हुआ था. पति की मौत के बाद चंद्रकांता ने अपने 7-8 साल के इकलौते बेटे सूरज प्रियदर्शी को ही अपने जीने का सहारा बना लिया. लेकिन भगवान ने उस इकलौते सहारे को भी छीन लिया. साल 2023 में उसके बेटे की हत्या कर दी गई.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"पति के जाने के बाद मैंने कभी अपना जमीन बेचकर पेट नहीं पाला. मैंने दवा कंपनी में फ्रेंचाइजी का काम किया, ब्यूटीशियन और ट्यूशन तक पढ़ाया. सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मैं काम में व्यस्त रहती थी ताकि अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकूं. उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी. मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, वह इंटरमीडिएट में था."- चंद्रकांता सिन्हा,अरुणधाम मंदिर निर्माणकर्ता

पति और बेटे की याद में बनवाया अरुणधाम : चंद्रकांता सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ से मुझे गुजरना पड़ा है. पहले पति और फिर इकलौते होनहार बेटे की मौत ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने हिस्से की 20 बिगहा संपत्ति में से 14 बिगहा जमीन बेचकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर (अरुणधाम) और तालाब का निर्माण कराया है. यह मंदिर आज न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि गरीब बेटियों की शादी और समाज सेवा का एक बड़ा मंच बन चुका है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"मैं बीएससी (BSc) तक पढ़ी हुई हूं. कंप्यूटर, ब्यूटीशियन और स्कूटी चलाने जैसी कई चीजें सिर्फ अपने शौक के लिए सीखी थीं. सब शादी के बाद ही सीखा था, लेकिन, नवंबर 2014 में ब्रेन हेमरेज के कारण पति की मौत के बाद ये सारी चीजें मेरे बहुत काम आई. मैंने गांव की महिलाओं और युवतियों को भी ट्रेनिंग दी ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें."- चंद्रकांता सिन्हा,अरुणधाम मंदिर निर्माणकर्ता

'कोरोना काल में बेटे को लाई थी घर वापस' : अपने बेटे सूरज प्रियदर्शी को याद कर चंद्रकांता भावुक हो जाती हैं. उन्होनें कहा कि पढ़ाई और खेलों (कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, तैराकी) में मेरा बेटा बहुत अच्छा था. दर्जनों मेडल जीत चुका था. उसका नामांकन हरिद्वार के 'आचार्याकुलम' में कराया गया था. वह NEET की तैयारी कर रहा था. कोरोना काल में उसे मैं अपने पास ले आई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था.

गुपचुप खाने गया था बेटा : चंद्रकांता कहती हैं कि साल 2023 में एक दिन सूरज पटना वाले घर से महज 10 रुपए लेकर गुपचुप खाने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा. चंद्रकांता के अनुसार, उनके 20 वर्षीय सीधे-सादे बेटे की किसी ने गलत तरीके से हत्या कर दी. पति के बाद बेटे की मौत ने चंद्रकांता को पूरी तरह तोड़ दिया.

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पिता-पुत्र की प्रतिमा (ETV Bharat)

लोग मारते थे ताना : बेटे की मौत के बाद चंद्रकांता ने रो-रोकर जिंदगी काटने के बजाय समाज के लिए कुछ करने की ठानी, ताकि बेटा और पति दोनों अमर रहे. उन्होंने बराह गांव से 2 किलोमीटर दूर टाल एरिया में 11 कट्ठे जमीन पर मंदिर बनाने का फैसला किया. जब एक अकेली महिला ने इतना बड़ा जिम्मा उठाया, तो समाज के कुछ लोगों को यह रास नहीं आया. उसे ताना मारा जाता था, लेकिन चंद्रकांता ने हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा किया.

"जब मैंने काम शुरू किया, तो गांव के कुछ लोग मुझे ताने मारते थे. मुझे 'मियानियां' कहते थे. क्योंकि मैंने नालंदा ज़िले के इस्लामपुर के मदरसा से शिक्षा हासिल की थी और ससुराल में घूंघट ओढ़कर रहती थी.मैंने जमीन बेचकर सिर्फ मंदिर बनवाया है. अपना पेट पालने के लिए काम करती हूं."- चंद्रकांता सिन्हा,अरुणधाम मंदिर निर्माणकर्ता

सुरक्षा के लिए लगाना पड़ा था CCTV कैमरा : वह बताती हैं कि रात के 12-1 बजे मेरे घर के दरवाजे पर लोग धक्का मारते थे. लोग कहते थे, कि आते-जाते दुपट्टा खींच लिया जाएगा. एक महिला को जेंट्स से आगे निकलते देख कुछ लोगों को जलन हो रही थी. लेकिन मेरे पिता, भाई और कुछ अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया. मैंने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पीछे हटने से इंकार कर दिया.

2.5 करोड़ रुपए खर्च कर मंदिर निर्माण : चंद्रकांता ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जब 5-6 लाख रुपए ही जमा हुए, तो उन्होंने बिना देर किए अपनी 12-14 बिगहा जमीन 35 लाख रुपए में बेच दी. कुल मिलाकर 3 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया है.

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भव्य मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर से जनकल्याण का सफर : चंद्रकांता के अनुसार उन्होंने मंदिर का बराह गांव से 2 किलोमीटर दूर टाल एरिया में निर्माण इसलिए करवाया है, ताकि दूसरे गांव के लोगों को भी इसका फायदा मिल सके. आसपास के सारे गांव से मंदिर की दूरी महज 2 किमी ही है. यहां खेतों में काम करने वाले लोगों को पीने का पानी, विश्राम करने के लिए स्थान मिलता है. आज इस मंदिर में जो भी गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उसे पानी, बिजली, ठहरने (बेसमेंट) की पूरी सुविधा मुफ्त मिलती है. अब तक यहां 6 शादियां हो चुकी हैं.

"इस मंदिर परिसर में राधा-कृष्ण (जिनके गुंबद पर दशावतार हैं), सूर्य मंदिर, गणेश जी, दुर्गा मां के नौ रूप, पंचमुखी हनुमान, अर्धनारीश्वर और शिवलिंग स्थापित हैं. इसके साथ ही द्वारकाधीश की तर्ज पर एक तालाब भी बनवाया है. मंदिर में मेरे पति अरुण कुमार और बेटे सूरज का एक स्मारक भी है. मंदिर बनवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज सेवा था."- चंद्रकांता सिन्हा,अरुणधाम मंदिर निर्माणकर्ता

मंदिर में गुरुकुल खोलने का है सपना : चंद्रकांता कहती हैं कि लोग उनसे पूछते हैं, कि उन्होंने स्कूल या अस्पताल क्यों नहीं बनवाया? इस पर चंद्रकांता कहती हैं, "गांव में 5000 की आबादी के आसपास पहले से ही कई स्कूल और अस्पताल हैं, जो खाली पड़े हैं. वहां डॉक्टर-शिक्षक नहीं हैं. अगर मैं स्कूल बनाती, तो दलाल उस पर कब्जा कर लेते. अब मेरा सपना है, कि इस मंदिर परिसर में एक 'गुरुकुल' खोला जाए, जहां व्यवसाय नहीं, बल्कि गरीबों के बच्चों को सच्ची शिक्षा और मदद मिल सके."

नियमित भंडारा : मंदिर में हर गुरुवार और शनिवार को भंडारा किया जाता है. गांव के गरीब लोगों को गुरुवार को खीर और शनिवार को खिचड़ी खिलायी जाती है. चंद्रकांता के अनुसार मानव सेवा के अलावा अब जीवन में कुछ नहीं बचा है. पहले अकेले रहना मुश्किल था अब अध्यात्म की ओर जा चुकी हूं. अब आदत सी हो गई है.

समाज के लिए अद्वितीय मिसाल: चंद्रकांता सिन्हा की यह प्रेरक कहानी आधुनिक समाज के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुकी है. यह साबित करता है कि एक अकेली महिला अगर संकल्प ले, तो वह अपने दुखों की राख से भी समाज सेवा का एक ऐसा अटूट महल खड़ा कर सकती है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती. उनका यह जज्बा हर निराश व्यक्ति के जीवन में एक नई उम्मीद जगाता है.

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