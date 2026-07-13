ETV Bharat / bharat

.. जब तालियों से किया गया था देश की पहली महिला रेस्क्यू मिशन पायलट और बिहार की बहू कैप्टन स्वाति रावल का स्वागत

कौन-कौन सी प्लाइट उड़ा चुकी हैं स्वाति?: यही बात उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट बन गई. इसके बाद उन्होंने पायलट बनने की तैयारी शुरू की और उनके पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया. आज वह पिछले 22 वर्षों से एविएशन सेक्टर में पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं. वह बोइंग-737, एयरबस-310 और बोइंग-777 जैसे विमानों का संचालन कर चुकी हैं और वर्तमान में बोइंग-787 उड़ा रही हैं.

स्कूल के दिनों में ही NCC किया जॉइन: एयरफोर्स में जाने के लक्ष्य के कारण उन्होंने स्कूल के दिनों में ही एनसीसी जॉइन कर लिया था. उस समय माना जाता था कि एनसीसी का 'सी' सर्टिफिकेट मिलने पर एयरफोर्स में वरीयता मिलती है. एनसीसी के दौरान उन्हें पहली बार उड़ान भरने का मौका मिला. वहीं उनके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा कि उनमें एक सफल पायलट बनने की क्षमता है.

बचपन से था देश के लिए कुछ करने का सपना: स्वाति बताती हैं कि उनके भीतर बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी. उनका पहला सपना भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था. उन्होंने बताया कि उनके पिता गुजरात में फॉरेस्ट ऑफिसर थे. चार बहनों और एक भाई वाले परिवार में वह दूसरे नंबर पर हैं. बचपन से उनका स्वभाव टॉम ब्वॉय जैसा था. वह हंसते हुए कहती हैं कि आठवीं कक्षा में ही उन्होंने बाइक चलानी शुरू कर दी थी. वह स्कूटी नहीं बल्कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाती थीं.

'देश को मेरी जरूरत थी': उन्होंने कहा कि कोरोना का वह समय बेहद भयावह था. कई बार संक्रमित व्यक्ति के परिजन भी उससे दूर हो जाते थे. अगर किसी की मौत हो जाती थी तो पीपीई किट में पैक कर अंतिम संस्कार कर दिया जाता था और परिवार वाले आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाते थे. ऐसे समय में लगा कि अगर देश को मेरी जरूरत है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता.

"मैं भी एक मां हूं. मैं समझ सकती थी कि अगर मेरा बच्चा किसी दूसरे देश में फंसा हो और मुझे यह पता न हो कि वह वापस आएगा या नहीं, तो मेरी क्या स्थिति होगी. शायद एक मां से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता." - कैप्टन स्वाति रावल, पायलट, एयर इंडिया

'मां होने के नाते समझ सकी दूसरे का दर्द': कैप्टन स्वाति मानती हैं कि अगर वह खुद मां नहीं होतीं तो शायद उस पीड़ा को उतनी गहराई से महसूस नहीं कर पातीं. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी उस समय एक साल की भी नहीं थी. ऐसे में अपने छोटे बच्चों को छोड़कर जाना आसान फैसला नहीं था. लेकिन दूसरी तरफ उन 265 छात्रों के माता-पिता थे, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने बच्चों की सलामती के लिए हर पल परेशान थे.

तालियां बजाकर हुआ था स्वागत: उन्होंने बताया कि जब विमान भारत पहुंचा और वह बाहर निकलने लगीं तो विमान में मौजूद सभी छात्र खड़े हो गए. सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. विमान के अंदर खुशी का ऐसा माहौल था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है. बाहर छात्रों के माता-पिता की खुशी भी देखने लायक थी. उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने सच में समाज के लिए कुछ अच्छा किया है.

एक मैसेज आज भी नहीं भूल पातीं: स्वाति बताती हैं कि जब छात्रों की बोर्डिंग शुरू हुई तो एक छात्र का मैसेज उनके पास आया. उसने लिखा था, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने देश लौटने की इतनी खुशी होगी. अभी मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं." स्वाति कहती हैं कि यह संदेश आज भी उनके दिल के बहुत करीब है.

"ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान सिर्फ हमारे विमान के लिए खाली कर दिया गया हो. एयरपोर्ट पर भी गिने-चुने कर्मचारी ही दिखाई दे रहे थे. चारों तरफ सन्नाटा था. इतनी वीरानी मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी थी."- कैप्टन स्वाति रावल, पायलट, एयर इंडिया

कैप्टन स्वाति रावल ने कहा कि जैसे ही उनका विमान यूरोप के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बदल चुकी है. सामान्य दिनों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क रहता है और आसमान में कई विमान दिखाई देते हैं. लेकिन उस दिन पूरा रास्ता सुनसान था.

सुनसान आसमान का सफर: कैप्टन स्वाति बताती हैं कि मिशन पर निकलने से पहले उन्हें जानकारी दी गई थी कि उस समय दुनिया में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण इटली में फैला हुआ है. वहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, बाजार और सार्वजनिक जीवन पूरी तरह बंद हो चुका था. भारतीय छात्रों को दो चर्चों में ठहराया गया था. सभी डरे हुए थे और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे थे.

"आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो सबसे ज्यादा संतोष इस बात का होता है कि देश जब एक बड़ी आपदा से गुजर रहा था, तब मैं भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकी. शायद वह बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन अगर एक फूल नहीं तो उसकी एक पंखुड़ी जितना योगदान भी समाज के काम आ जाए, तो जीवन सार्थक लगता है." - कैप्टन स्वाति रावल, पायलट, एयर इंडिया

मातृत्व और कर्तव्य निभाया साथ-साथ: उन्होंने कहा कि उस समय उनका बेटा करीब छह साल का था, जबकि बेटी मुश्किल से एक साल की थी. कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में डर का माहौल था. लोगों को यह भी नहीं पता था कि जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, वह वापस लौट भी पाएगा या नहीं. इसके बावजूद उन्होंने बिना ज्यादा सोच-विचार किए मिशन के लिए हामी भर दी.

पीएम मोदी ने की थी सराहना: एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान की कमांडर कैप्टन स्वाति रावल ने रोम में फंसे 263 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया और दिल्ली वापस लेकर आईं. इस साहस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कई मंत्रियों ने जोरदार सराहना की थी. इसके साथ ही स्वाति बचाव उड़ान संचालित करने वाली पहली महिला पायलट बन गई थीं.

बिहार की बहू ने रचा इतिहास: कैप्टन स्वाति रावल ने बताया कि जब उन्हें इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया, तब उनके मन में सिर्फ देश सेवा का भाव था. उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इतिहास रचने जा रही हैं. स्वाति के पति अजीत भारद्वाज बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री के आप्त सचिव हैं. स्वाति ने ईटीवी भारत से अपने जीवन, परिवार और इस ऐतिहासिक उड़ान के अनुभव साधा किए.

पटना: साल 2020 के कोरोना महामारी के भयावह दौर को कोई नहीं भूल सकता है. उस समय पूरी दुनिया घरों में बंद थी और अस्पतालों में हाहाकार मचा था. उसी कठिन समय में इटली में फंसे 263 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का जिम्मा स्वाति रावल ने उठाया था. वह किसी अंतरराष्ट्रीय रेस्क्यू मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनीं. गुजरात की स्वाति अब बिहार की बहू हैं.

ब्लाइंड डेट से शुरू हुई लव स्टोरी: गुजरात की रहने वाली स्वाति रावल का बिहार से रिश्ता भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने बताया कि पहली बार वह एक ब्लाइंड डेट पर गई थीं. वहीं उनकी मुलाकात अजीत भारद्वाज से हुई. बातचीत हुई, लेकिन उसी दौरान उनकी कमांड ट्रेनिंग शुरू हो गई और उन्होंने उस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोई पहल नहीं की. कुछ महीनों बाद संयोग ऐसा बना कि वह दोबारा एक ब्लाइंड डेट पर पहुंचीं और सामने फिर वही अजीत भारद्वाज थे. स्वाति हंसते हुए कहती हैं कि शायद नियति को यही मंजूर था.

बिहारियों को लेकर बदल गई धारणाएं: इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, लेकिन उन्होंने शुरुआत में शादी से साफ इनकार कर दिया. इसकी वजह पूछने पर वह कहती हैं कि उस समय उनके मन में बिहार और बिहारियों को लेकर वही धारणा थी, जो देश के कई दूसरे हिस्सों में सुनने को मिलती है. दिल्ली, मुंबई और गुजरात में बिहार के बारे में जो बातें सुनने को मिलती थीं, उनका असर उनके मन पर भी था. लेकिन शादी के बाद जब वह बिहार आईं तो उनकी सारी धारणाएं बदल गईं.

'बिहार में घर की असली मालकिन महिलाएंं': कैप्टन स्वाति रावल बताती हैं कि शादी से पहले बिहार को लेकर उनके मन में वही धारणा थी, जो देश के कई दूसरे राज्यों में अक्सर सुनने को मिलती है. लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने बिहार और यहां के परिवारों को करीब से देखा तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई.

उन्होंने कहा कि "मैंने महसूस किया कि बिहार में घर की असली मालकिन महिलाएं होती हैं. यहां पुरुष अपनी पत्नी और परिवार की महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं. मुझे यह देखकर बेहद अच्छा लगा. लोगों ने जिस तरह की तस्वीर मेरे सामने पेश की थी, वास्तविक बिहार उससे बिल्कुल अलग निकला."

पति का अटूट सहयोग: स्वाति कहती हैं कि अगर आज वह अपने करियर में इतने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं तो उसके पीछे उनके पति अजीत भारद्वाज का सबसे बड़ा योगदान है. उन्होंने कभी उनके पेशे को लेकर असुरक्षा या संकोच महसूस नहीं किया, बल्कि हर कदम पर उनका मनोबल बढ़ाया.

कैप्टन स्वाति रावल (ETV Bharat)

बच्चों के लिए पति का त्याग: कैप्टन स्वाति बताती हैं कि शादी के कुछ समय बाद जब उनके बच्चे हुए तो दोनों ने मिलकर तय किया कि कम से कम शुरुआती पांच वर्षों तक बच्चों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे. परिवार का कोई एक सदस्य हमेशा बच्चों के साथ रहेगा. उन्होंने बताया कि यह जिम्मेदारी उनके पति ने अपने ऊपर ली. बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी. बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन बच्चों की देखभाल के कारण उसका असर उनके काम पर भी पड़ा.

'कई-कई दिनों तक रहना पड़ता था बाहर': स्वाति कहती हैं, "जब मैं लगातार उड़ानों पर रहती थी तो कई-कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था. उस दौरान मेरे पति ने मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई." उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी आ गया था जब उनके बेटे को उनके घर आने-जाने से उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर उनके पिता कहीं बाहर चले जाते थे तो वह बेचैन हो जाता था. बेटा उनसे ज्यादा अपने पिता से जुड़ गया था.

अटूट विश्वास और गर्व: वह कहती हैं, "मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे ऐसा जीवनसाथी मिला. एविएशन सेक्टर में कई बार पांच-छह दिन लगातार घर से बाहर रहना पड़ता है. कई उड़ानों में मैं पांच-छह पुरुष साथियों के बीच अकेली महिला होती हूं. इसके बावजूद मेरे पति ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मेरे काम पर गर्व महसूस किया. कई बार पारिवारिक समारोहों में लोग उनके पति से ज्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पति कभी असहज नहीं होते. बल्कि उन्हें खुशी होती है कि उनकी पत्नी ने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है.

'हम दोनों ही रोमांटिक हैं': हल्के-फुल्के अंदाज में जब उनसे पूछा गया कि पति-पत्नी में ज्यादा रोमांटिक कौन है तो वह हंस पड़ीं. उन्होंने कहा, "रोमांटिक तो हम दोनों ही हैं. लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जुनून भी जरूरी होता है."

'रिश्तों में गहरा जुनून': इसके बाद उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने मजाक में अपने पति से कहा, "जरा सोचो, अगर तुम रिक्शा चला रहे हो और मैं उसमें बैठी हूं तो कैसा लगेगा." उनके पति ने बिना कुछ कहे पास खड़े रिक्शा चालक से रिक्शा लिया और उन्हें पीछे बैठाकर पूरा एक चक्कर लगाया. उन्होंने कहा कि कोई दूसरा होता तो कह देता कि कैसी बातें कर रही हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. यही छोटा-सा जुनून रिश्ते को खास बनाता है.

'बन गई हूं पूरा तरह से बिहारन': बिहार की बहू बनने के बाद उन्होंने यहां की परंपराओं को भी पूरी तरह अपनाया है. वह कहती हैं कि अगर आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि अब मैं 'मैं' से ज्यादा 'हम' बोलती हूं. यही तो बिहार की पहचान है. उन्होंने बताया कि जब वह बिहार की परंपरा के अनुसार नाक के ऊपर तक सिंदूर लगाती हैं तो परिवार के लोग मजाक में कहते हैं कि अब तो तुम पूरी तरह बिहारन बन गई हो.

फ्लाइट में लेकर जाती हैं सत्तू: स्वाति कहती हैं कि उन्होंने बिहार की लगभग हर परंपरा को अपनाया है. जब भी बिहार आती हैं तो गंगा स्नान जरूर करती हैं. खानपान की बात पर उन्होंने कहा कि लिट्टी-चोखा और सत्तू उन्हें बेहद पसंद है. खासकर सत्तू उन्हें स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है. वह कई बार अपनी उड़ानों के दौरान लंच के साथ सत्तू भी लेकर जाती हैं.

बिहार के पुरुषों पर मुस्कुराते हुए टिप्पणी: बातचीत के दौरान स्वाति ने हंसते हुए बिहार के पुरुषों की एक आदत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मेरी एक शिकायत जरूर है कि यहां के पुरुष आसानी से 'सॉरी' नहीं बोलते. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर गलती हो जाए तो चॉकलेट या फूल लेकर आ जाएंगे, लेकिन सीधे 'सॉरी' कहने से बचते हैं. उन्हें लगता है कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है.

भारतीय महिला पायलटों पर गर्व: एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर बात करते हुए स्वाति ने कहा कि इस मामले में भारत दुनिया के कई विकसित देशों से आगे है. उन्होंने बताया कि भारत में कमर्शियल एविएशन में करीब 22 प्रतिशत महिला पायलट हैं, जबकि कई विकसित देशों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम है.

'यूरोप या अमेरिका जाने पर लोग हो जाते हैं हैरान': उन्होंने कहा कि जब वह यूरोप या अमेरिका जाती हैं तो वहां के लोग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं विमान उड़ा रही हैं. "मुझे इस बात पर गर्व होता है कि हमारे देश में माता-पिता अपनी बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि भारत ने विकास नहीं किया है तो वह इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं. उनके अनुसार भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश: कैप्टन स्वाति आधुनिक तकनीक की समर्थक जरूर हैं, लेकिन बच्चों के मामले में काफी अनुशासन पसंद करती हैं. उन्होंने बताया कि उनका बेटा 11 साल का और बेटी छह साल की है. दोनों को सप्ताह में सिर्फ वीकेंड पर दो घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति है.

खुद की बनायी अनोखी कहानियां: वह कहती हैं कि बच्चों का बचपन मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, कल्पनाओं और कहानियों के बीच बीतना चाहिए. उन्होंने बताया कि वह रोज रात को बच्चों को खुद कहानी सुनाती हैं. खास बात यह है कि वह किसी किताब की कहानी नहीं होती, बल्कि हर कहानी वह खुद तैयार करती हैं.

बोइंग-747 उड़ाने का सपना: 22 वर्षों के करियर में स्वाति कई तरह के विमान उड़ा चुकी हैं. वह कहती हैं कि अगर भविष्य में अवसर मिला तो वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित चार इंजन वाले विमानों में शामिल बोइंग-747 उड़ाना चाहेंगी.

अंतरिक्ष में जाना चाहती हैं स्वाति: बातचीत के आखिर में जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या सपना है तो उन्होंने बिना देर किए कहा, "अगर कभी किसी प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला तो मैं जरूर जाना चाहूंगी. स्पेस में उड़ान भरना मेरे जीवन का अगला बड़ा सपना है."

घूमने-फिरने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार एक ही जगह जाना पसंद नहीं है. हालांकि यूरोप उन्हें बेहद आकर्षित करता है. पेरिस और जर्मनी की खूबसूरती उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचती है. हाल ही में वह दक्षिण कोरिया भी गई थीं और वहां का अनुभव भी उनके लिए यादगार रहा.

ये भी पढ़ें

सफलता की उड़ान: बिहार की बेटी ने रचा इतिहास, MBBS पास कर बनीं अपने गांव की पहली महिला डॉक्टर

ऑटो चालक की बेटी ने तोड़ी सामाजिक बेड़ियां, बनीं अपने समाज की पहली महिला वकील

'ताना मारने वाले अब तारीफ करते हैं', बस चालक बन नई मिसाल पेश कर रहीं बिहार की ये 6 बेटियां