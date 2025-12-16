ETV Bharat / bharat

'भिंडी' नाम से मशहूर है बिहार का यह गांव, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी?

भिंडी गांव की रिपोर्ट ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: अमित कुमार समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है, जिसका नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे. सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 'खाना है या फिर जाना है' जिला मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर इस गांव की पहचान यहां के लोगों के काम से है. भिंडी ही पहचान: हम बात कर रहे हैं मोरवा प्रखंड स्थित एक बड़ी आबादी वाली पंचायत की. यहां के लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड पर पंचायत के नाम के आगे 'भिंडी' लिखा होता है. मोरवा प्रखंड में हरपुर भिंडी और बशही भिंडी मशहूर है. यहां के लोग भिंडी ना सिर्फ खाते हैं बल्कि खिलाते भी हैं और भिंडी (गांव) में रहते हैं. भिंडी गांव की रिपोर्ट (ETV Bharat) जिधर नजर, उधर भिंडी: हरपुर भिंडी पंचायत के रहने वाले किसान सूर्य नारायण सिंह कहते हैं कि 'अगर भिंडी की खेती देखनी हो तो जनवरी महीने के बाद इस गांव में आइये, जिधर नजर जाएगी, उधर भिंडी की खेती दिखाई देगी.' यहां पूरे फसल में 75 प्रतिशत खेती भिंडी की होती है. "हमारे यहां 75 प्रतिशत खेती भिंडी की होती है. कई किस्म की भिंडी उगाई जाती है. ज्यादातर हाईब्रिड भिंडी की खेती की जाती है, क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा है. कम मेहनत में अच्छी पैदावार होती है." -सूर्य नारायण सिंह, किसान, हरपुर भिंडी निवासी 'सदियों से गांव की पहचान': हरपुर भिंडी पंचायत के ही रहने वाले मुकेश कुमार सिंह भी भिंडी की खेती करते हैं. कहते हैं कि इसी से इस पंचायत की पहचान है, हालांकि वे कहते हैं कि यह पंचायत कितनी पुरानी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सदियों से इसके नाम के आगे भिंडी लगता रहा है. "हरपुर भिंडी में सबसे ज्यादा किसान भिंडी की खेती करने वाले हैं. हरी सब्जी में बैंगन, गोभी, मटर आदि की भी खेती होती है, लेकिन भिंडी की खेती सबसे ज्यादा होती है. इसमें 90 प्रतिशत की बचत होती है." -मुकेश कुमार सिंह, हरपुर भिंडी पंचायत