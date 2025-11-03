ETV Bharat / bharat

मोकामा की 'खूनी' कहानी, दिलीप से दुलारचंद.. सूरजभान से अनंत सिंह तक

दुलारचंद यादव हत्याकांड ने मोकामा में बाहुबलियों की उपस्थिति के साथ चुनावी लड़ाई को और तेज कर दिया है. जानें पूरी कहानी

BAHUBALI OF MOKAMA
मोकामा के बाहुबली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 5:49 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: सुजीत कुमार झा और बृजम पांडे

पटना: बिहार के पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टाल क्षेत्र के बड़े बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने पूरे प्रदेश की राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. 30 अक्टूबर की शाम दुलारचंद यादव की हत्या मोकामा के तारतर गांव में हुई थी. इस मामले में बाहुबली व जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. जानें गैंग्स ऑफ मोकामा की पूरी कहानी.

दुलारचंद यादव हत्याकांड से सनसनी: यहां के लोग बताते है कि दुलारचंद यादव जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इसी बीच गाड़ियों का काफिला आमने सामने हुआ और फिर टाल में खूनी झड़प देखने को मिली. हत्या का आरोप मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा हैं, जबकि अनंत सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है.

मोकामा से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

मोकामा के जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने हत्या का आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने साफ कहा कि चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे तो आगे निकल गए. पीछे रह गई उनके काफिले की गाड़ियों को जन सुराज के समर्थकों ने घेर लिया और हमला कर दिया. अनंत सिंह ने इस पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश करार दिया है.

दुलारचंद ने दिलीप सिंह के खिलाफ लड़ा था चुनाव: 90 का दशक आपको याद होगा जब में 'टाल क्षेत्र के आतंक' कहे जाने वाले दिलीप सिंह यानी अनंत सिंह के भाई के सामने दुलारचंद यादव चुनाव भी लड़े थे. 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलारचंद यादव की ताकत और बढ़ गई. तब विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्र ने आरोप लगाया था कि लालू यादव जाति के आधार पर अपराधियों को संगठित कर रहे हैं.

BAHUBALI OF MOKAMA
दुलारचंद यादव (ETV Bharat)

दिलीप सिंह के खिलाफ दुलारचंद को सपोर्ट: उस समय लालू यादव की पार्टी (जनता दल) से दिलीप सिंह मोकामा के विधायक थे. दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई थे. भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे. कहा जाता है कि बाढ़-मोकामा में दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने दुलारचंद यादव को खड़ा किया था.

RJD से नहीं मिला टिकट: 2010 के चुनावी हलफनामे की माने तो दुलारचंद यादव पर एक दर्जन से अधिक मामले थे. 1991 में हुए बहुचर्चित सीताराम सिंह हत्या में भी दुलारचंद यादव को अभियुक्त बनाया गया था. 90 के दशक में मोकामा बाढ़ के क्षेत्रों में दुलारचंद यादव का सिक्का चलता था. शुरुआती दौर से पहलवानी के शौकीन दुलारचंद को लालू यादव का हनुमान कहा जाता था. लेकिन करीबी होने के बाद भी लालू यादव ने दुलारचंद यादव को कभी अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया.

BAHUBALI OF MOKAMA
जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी (ETV Bharat)

दुलारचंद यादव के बारे में ये भी जानें: अस्सी और नब्बे के दशक में आतंक का दूसरा नाम दुलारचंद यादव बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार होते हैं. दुलारचंद यादव कभी लालू तो कभी नीतीश के करीबी रहे. 90 के दशक में इनका बाढ़ और मोकामा टाल में खासा प्रभाव था और ये बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे.

अनंत सिंह लड़ रहे मोकामा से चुनाव : बिहार के पटना जिले में पड़ने वाला मोकामा अक्सर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की वजह से सुर्खियों में रहता है. अनंत सिंह फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं. कभी गोलीकांड की वजह से तो कभी अपने मजाकिया अंदाज से अनंत सिंह खबरों की दुनिया को गुलजार रखते हैं.

BAHUBALI OF MOKAMA
दुलारचंद यादव और सूरजभान सिंह की तस्वीर (ETV Bharat)

2005 से लगातार जीत दर्ज करने वाले अनंत सिंह 2022 में अवैध गतिविधियां अधिनियम के मामले में दोष साबित होने के बाद अयोग्य घोषित कर दिए गए. तब उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सवालों के जवाब एक शब्द या एक लाइन में देने वाले अनंत सिंह नेशनल मीम मटेरियल हैं. यही कारण है कि अनंत सिंह को चेज करते हुए दिल्ली के पत्रकार भी उनके क्षेत्र बाढ़ पहुंचते हैं.

BAHUBALI OF MOKAMA
दुलारचंद यादव की तस्वीर (ETV Bharat)

2000 में जीते थे सूरजभान सिंह: मोकामा के बाहुबलियों में सूरजभान सिंह का भी नाम आता है. सूरजभान सिंह ने आगे चलकर बड़े व्यापारों में भी अपना लोहा मनवाया. वहीं मोकामा की राजनीति में भी सक्रिय हुए. मोकामा सीट से 2000 में सूरजभान सिंह भी विधायक रह चुके हैं. उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था. वहीं, 2004 में बलिया लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं.

BAHUBALI OF MOKAMA
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (ETV Bharat)

दादा बनाम छोटे सरकार: मोकामा की लड़ाई छोटे सरकार (अनंत सिंह) और दादा (सूरजभान सिंह) के बीच की है. अयोग्य घोषित किए गए सूरजभान सिंह ने प्रतिष्ठा की लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी पत्नी वीणा देवी को आगे कर दिया है. जबकि अनंत सिंह को चुनाव लड़ने के लिए अब अपनी पत्नी की जरूरत नहीं है. वह खुद मोर्चा संभाल चुके हैं.

BAHUBALI OF MOKAMA
अनंत सिंह (ETV Bharat)

बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा: बिहार के राजनीति में बाहुबलियों का प्रवेश 90 के दशक से शुरू होता है. 90 के दशक में कई बाहुबलियों ने अपना चोला बदलकर कर राजनीति में प्रवेश करना चाहा, जिसमें कुछ कामयाब हुए और कुछ असफल भी हुए. कोसी क्षेत्र से पप्पू यादव, आनंद मोहन. दूसरी तरफ उत्तर बिहार से छोटन शुक्ला (केसरिया), मुजफ्फरपुर के बड़े बाहुबली रामू ठाकुर औराई से, सिवान से मो. शहाबुद्दीन, गोपालगंज से काली पांडेय मोकामा से दिलीप सिंह.

BAHUBALI OF MOKAMA
अनंत सिंह (ETV Bharat)

मोकामा की जंग: मोकामा विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का मुकाबला पूर्व सांसद सूरजभान की पत्नी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार वीणा देवी से है. 2000 के बाद दोनों परिवारों के बीच मुकाबला हो रहा है. यह कई मायनों में अहम माना जा रहा है.

