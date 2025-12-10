ETV Bharat / bharat

दुखों का पहाड़ बनकर टूटा दिल्ली ब्लास्ट, बेटे ने खोई आंख, टूटा सपना, दिल दहला देगा इस परिवार का दर्द

अंकुश की आंखों में दर्द के साथ सबसे बड़ा डर है उसका टूटा हुआ सपना. वह सुनार का कारीगर बनना चाहता था.

दिल्ली बम ब्लास्ट में अंकुश का टूटा सपना
दिल्ली बम ब्लास्ट में अंकुश का टूटा सपना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 12:44 PM IST

नई दिल्ली/ विवेक पठानिया: दिल्ली बम ब्लास्ट को आज पूरा एक महीना हो चुका है, लेकिन इस हादसे में घायल हुए परिवार अभी भी अपने घावों और दर्द से उबर नहीं पाए हैं वक्त के साथ घाव भरने चाहिए थे, पर कई पीड़ितों के लिए हर बीतता दिन नया दर्द लेकर आता है. ईटीवी भारत की टीम आज आपको रूबरू करा रही है पीड़ितों में से एक अंकुश से, जिसकी जिंदगी इस हादसे ने पूरी तरह बदल दी.

28 वर्षीय अंकुश अपने दोस्त के साथ चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर दर्शन करने गया था. कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी दुनिया राख हो जाएगी. ब्लास्ट के जोरदार धमाके में उसका दोस्त दूर जाकर गिरा और खुद अंकुश गाड़ी के नीचे दब गया वह बताता है.

दिल्ली बम ब्लास्ट में अंकुश ने खोई अपनी आंख, 24 दिन बाद अस्पताल से वापस आया घर (ETV Bharat)

अंकुश का कहना है कि

“मेरी सीधी आंख चली गई, आधा कान कट चुका है, पैर और हाथ बुरी तरह जल गए प्लास्टिक सर्जरी हुईं और आज डिस्चार्ज के बाद भी मैं बेड से उठ नहीं पाता.”

अंकुश की आंखों में दर्द के साथ सबसे बड़ा डर है उसका टूटा हुआ सपना. वह सुनार का कारीगर बनना चाहता था और इसके लिए उसने 12 साल तक कारीगरी सीखने में अपना जीवन लगाया, लेकिन अब एक आंख खो देने के बाद वह मानता है कि शायद वह अपना पुराना काम कभी नहीं कर पाएगा.

24 दिन बाद अस्पताल से हुई छुट्टी

अस्पताल में भर्ती 24 दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे, और स्थिति तब और खराब हुई जब अस्पताल की थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसकी टांगों में भी दिक्कत आ गई. अब उसे लगातार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि चलना भी मुश्किल है. यह संघर्ष सिर्फ अंकुश का नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का भी है.

अंकुश के पिता ने बयां किया अपना दर्द
अंकुश के पिता ने बयां किया अपना दर्द (ETV Bharat)

अंकुश के पिता ने बयां किया दर्द

अंकुश के पिता सुधीर प्रकाश शर्मा बताते हैं कि "यह महीना मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक महीना रहा है अपना काम छोड़ बेटे के इलाज में लगे रहना, उसे सहारा देना यह एक पिता के लिए सबसे कठिन परीक्षा है जिस उम्र में बेटा हमारा सहारा बनता है, उसी उम्र में हम उसके सहारे पर खड़े हैं. बड़ा भाई भी एक महीने से नौकरी से छुट्टी लेकर घर और अस्पताल की जिम्मेदारी संभाल रहा है."

अंकुश ने बम हादसे में खोई एक आंख
अंकुश ने बम हादसे में खोई एक आंख (ETV Bharat)
सरकार की ओर से किए गए वादों और दावों पर परिवार सवाल उठाता है उनका कहना है कि इलाज की सही सुविधा नहीं मिल रही, ओपीडी में एक केस की डेट आज मिलती है तो दूसरे की अगले दिन. जिस पीड़ित को चलना तक मुश्किल है, उसे रोज अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
अंकुश
अंकुश (ETV Bharat)
परिवार की मांग है कि सरकार पीड़ितों के लिए रोजगार और स्थायी मदद दे, ताकि उनके टूटे सपनों को कुछ सहारा मिल सके सरकार कहती है मदद मिलेगी, पर अब तक कुछ नहीं मिला” पिता की आंखें नम हो जाती हैं.बता दें कि दिल्ली बम ब्लास्ट का एक महीना गुजर गया, पर अंकुश जैसे कई लोग आज भी दर्द, संघर्ष और उम्मीद के बीच फंसे हुए हैं. यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सिस्टम से जवाब मांगते उन सभी पीड़ितों की है जिन्हें अभी भी न्याय और सहारे की जरूरत है.
दिल्ली ब्लास्ट में घायल अंकुश के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ (ETV Bharat)
