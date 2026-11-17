ETV Bharat / bharat

IIT BHU से पढ़ाई, सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़ खड़ी की कंपनी, 90 शहरों में 200 स्टोर तक पहुंचा कारोबार

नई दिल्ली: सफलता की कहानी हमेशा बड़े निवेश और बड़े संसाधनों से शुरू नहीं होती. कई बार एक छोटे से कमरे, सीमित पूंजी और कुछ नया करने के जुनून से भी बड़े कारोबार की नींव रखी जा सकती है. ऐसी ही कहानी है एक निजी कंपनी के डायरेक्टर निशांत त्रिपाठी की. आईआईटी बीएचयू से मेटलर्जी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद निशांत ने सॉफ्टवेयर सेक्टर में नौकरी शुरू की, लेकिन कुछ अलग करने की इच्छा उन्हें उद्यमिता की दुनिया में ले आई.

साल 2011 में उन्होंने महज तीन से चार लाख रुपये के शुरुआती निवेश और एक घरेलू वॉशिंग मशीन के साथ लॉन्ड्री कारोबार की शुरुआत की. शुरुआती वर्षों में कई प्रयोग किए, गलतियों से सीखा और कारोबार के अलग-अलग मॉडल आजमाए. कभी ऑफलाइन मॉडल अपनाया तो कभी बीटूबी कारोबार की ओर रुख किया. कई चुनौतियों के बाद उन्होंने ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस को अपना आधार बनाया. आज उनकी कंपनी का नेटवर्क देश के 90 शहरों में फैल चुका है. कंपनी के करीब 200 स्टोर हैं और इसके नेटवर्क से लगभग 1500 लोग जुड़े हुए हैं. कंपनी लगातार 20 से 25 फीसदी की सालाना ग्रोथ दर्ज कर रही है और इस साल 40 फीसदी तक वृद्धि की उम्मीद कर रही है.

ऑफलाइन से बीटूबी और फिर ऑनलाइन मॉडल तक, कई बार बदली कारोबार की रणनीति: कंपनी की शुरुआत पूरी तरह ऑफलाइन मॉडल से हुई थी. निशांत ने बताया कि शुरुआती दो वर्षों तक इस मॉडल पर काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी सीमाएं समझ आने लगीं. उन्होंने बताया कि ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने, ऑर्डर मैनेज करने और हर प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से चलाने में काफी परेशानी होती थी. उन्होंने बताया कि कारोबार को कॉपी और रजिस्टर के पारंपरिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाना चाहता था. ऐसे में इस मॉडल को रोकने का फैसला किया.

एक कमरे और घरेलू वॉशिंग मशीन से तीन-चार लाख रुपये में रखी कारोबार की नींव: साल 2011 में जब निशांत ने कंपनी की शुरुआत की, तब उनके पास न तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री का अनुभव था और न ही इस क्षेत्र से जुड़ी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि. उन्होंने एक छोटे से कमरे में घरेलू वॉशिंग मशीन के साथ काम शुरू किया. शुरुआत में कुल तीन से चार लाख रुपये का निवेश किया गया. कारोबार को समझने और आगे बढ़ाने के लिए अगले तीन-चार वर्षों में यह निवेश बढ़कर करीब 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच गया. निशांत त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती दौर आसान नहीं था. लॉन्ड्री इंडस्ट्री के कामकाज, ग्राहकों की जरूरतों, मशीनों, कर्मचारियों और सर्विस मैनेजमेंट को समझना एक नया अनुभव था. कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जिनके परिणाम बाद में समझ आए.

निशांत त्रिपाठी वर्ष 2007 में आईआईटी बीएचयू से मेटलर्जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सॉफ्टवेयर सेक्टर में नौकरी करने लगे. एक स्थिर करियर होने के बावजूद उनके मन में खुद का कुछ शुरू करने की इच्छा थी. उनके सामने कई कारोबारी विचार थे. मीडिया क्षेत्र से लेकर जिम और लॉन्ड्री तक के विकल्पों पर उन्होंने विचार किया. आखिरकार उन्होंने लॉन्ड्री कारोबार को आजमाने का फैसला किया. निशांत ने बताया कि आइडिया आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी कुछ नया करने का विचार आता है. असली बात यह है कि उस विचार को जमीन पर उतारने की हिम्मत कौन करता है.

इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस मॉडल (बीटूबी) पर काम शुरू किया. उन्होंने बताया कि इसके तहत करीब 500 बच्चों वाले एक हॉस्टल को लॉन्ड्री सर्विस देने के लिए प्लांट लगाया गया. इसके अलावा एक होटल में भी इन-हाउस लॉन्ड्री प्लांट शुरू किया गया. शुरुआती गलतियों और चुनौतियों के बाद यह मॉडल भी स्थिर होने लगा और इससे कमाई शुरू हुई. निशांत ने बताया कि इस मॉडल में विस्तार के लिए अलग-अलग जगहों पर नए प्लांट लगाने होंगे और लगातार पूंजी निवेश करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि ऐसा कारोबार बनाना चाहते थे जिसे तकनीक और व्यवस्थित प्रक्रियाओं के जरिए बड़े स्तर पर चलाया जा सके. इसलिए बीटूबी मॉडल से आगे बढ़कर दोबारा रिटेल लॉन्ड्री सर्विस पर ध्यान केंद्रित किया.

निशांत त्रिपाठी अपनी टीम के साथ (ETV Bharat)

नोएडा से ऑनलाइन शुरुआत, गुरुग्राम और लखनऊ तक पहुंचा कारोबार: निशांत ने ऑनलाइन मॉडल के साथ दोबारा शुरुआत की. इस बार उन्होंने नोएडा को अपना पहला बड़ा बाजार बनाया. कंपनी ने शुरुआत में पूरे नोएडा में ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस देने की योजना पर काम किया. इस मॉडल में ग्राहकों को घर बैठे लॉन्ड्री सर्विस पर काम किया गया. नोएडा में कारोबार स्थिर होने के बाद कंपनी ने गुरुग्राम में विस्तार किया. यहां भी कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के जरिए कारोबार को व्यवस्थित किया. निशांत ने बताया कि गुरुग्राम में मॉडल सफल होने के बाद भरोसा हुआ कि कंपनी को हर शहर में खुद मौजूद रहकर चलाने की जरूरत नहीं है. सही तकनीक और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे दूसरी जगहों से भी संचालित किया जा सकता है. यहीं से कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत की.

नोटबंदी और कोरोना जैसी चुनौतियों के बीच तैयार किया विस्तार का रोडमैप: कारोबार के सफर में नोटबंदी और कोरोना महामारी जैसी बड़ी चुनौतियां भी सामने आईं. निशांत ने बताया कि इन परिस्थितियों का असर लॉन्ड्री सेक्टर के छोटे कारोबारियों पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि यह इंडस्ट्री लंबे समय से असंगठित तरीके से काम कर रही थी. कई छोटे कारोबारी बाजार में आई रुकावटों के कारण अपना काम जारी नहीं रख पाए. हालांकि, कंपनी के लिए भी इन परिस्थितियों में मुश्किलें थीं. कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार प्रभावित हुई और विस्तार की योजनाओं पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगाना पड़ा. लेकिन इस दौरान कंपनी ने अपनी कार्यप्रणाली, मशीनरी, केमिकल्स, सप्लाई और सर्विस से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर काम किया.

कोरोना की दूसरी लहर में 13 दिन वेंटिलेटर पर रहे निशांत, टीम ने संभाली कंपनी की जिम्मेदारी: इस पूरी कारोबारी यात्रा में निशांत के लिए कोरोना की दूसरी लहर सबसे कठिन व्यक्तिगत दौर साबित हुई. उन्होंने बताया कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया था और 13 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा. स्वस्थ होने के बाद करीब तीन से चार महीने तक काम नहीं कर पाया. उन्होंने बताया कि लेकिन इस दौरान कंपनी का संचालन प्रभावित नहीं हुआ. तब तक कंपनी की टीम और कामकाज का सिस्टम इतना मजबूत हो चुका था कि गैरमौजूदगी में भी कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा. सभी टीम सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियां संभालीं और कंपनी का काम जारी रखा.

निशांत त्रिपाठी की कंपनी (ETV Bharat)

90 शहरों में 200 स्टोर, नेटवर्क से जुड़े हैं करीब 1500 लोग: आज कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार देशभर में किया है. निशांत ने बताया कि कंपनी करीब 90 शहरों में 200 स्टोर के साथ काम कर रही है. पिछले वर्ष कंपनी ने 10 नए शहरों में अपना विस्तार किया था. उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यालय में करीब 40 लोग काम करते हैं. वहीं वर्कशॉप और अन्य परिचालन इकाइयों में लगभग 120 लोग जुड़े हुए हैं. फ्रेंचाइजी और दूसरे नेटवर्क को मिलाकर कंपनी से जुड़े लोगों की संख्या करीब 1500 है. उन्होंने बताया कि धोबीलाइट कंपनी पिछले कुछ वर्षों से लगातार 20 से 25 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करती आई है. उन्होंने बताया कि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 10 करोड़ रुपए रहा जबकि नेट वर्थ 38 करोड रुपए रहा. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर करीब 40 फीसदी तक वृद्धि की उम्मीद है.

अपनी लंबी कारोबारी यात्रा से मिले अनुभवों को साझा करते हुए निशांत युवाओं को जोखिम लेने और नए विचारों को आजमाने की सलाह देते हैं. उनका मानना है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके सफल या असफल होने के बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बजाय एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए. उनके मुताबिक, असफल होने पर भी व्यक्ति को ऐसा अनुभव मिलता है, जो भविष्य में किसी दूसरे काम को बेहतर तरीके से करने में मदद करता है. इसलिए केवल इस डर से पीछे नहीं हटना चाहिए कि कामयाबी मिलेगी या नहीं.



यह भी पढ़ें: