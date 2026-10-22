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कॉर्बेट नगरी का 'नन्हा जादूगर'! किराए के जर्जर मकान से 'विराट' सपनों की उड़ान, 9 वर्षीय मैजिशियन साहिल से मिलिए

9 साल के जादूगर से मिलिए ( Etv Bharat )

रामनगर (नैनीताल): उत्तराखंड के रामनगर की पहचान यूं तो विश्वभर में कॉर्बेट नगरी के रूप में होती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहां के एक नन्हे जादूगर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है. सभी जानना चाहते हैं कि कौन है वो हुनरमंद बच्चा जो रामनगर में रहता है. आइए आपको उस बच्चे से रूबरू करवाते हैं. उम्र 9 साल, नाम साहिल और पहचान नन्हा जादूगर. नैनीताल जिले के रामनगर में रहने वाला ये 9 साल का जादूगर साहिल छोटी उम्र में बड़ा फनकार बनकर सामने आया है. लेकिन देशभर में नाम के बाद भी साहिल अपने पिता के साथ संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा है. हालांकि, उसके सपने बहुत बड़े हैं.

विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बनने का सपना: साहिल जादू की दुनिया में पहचान बनाने के साथ ही विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनकर भारतीय टीम के लिए खेलना और देश का नाम रोशन करना चाहता है. रामनगर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से किराए के जर्जर मकान में रहने वाले नौ वर्षीय साहिल की कहानी संघर्ष, प्रतिभा और उम्मीदों से भरी हुई है. छोटी उम्र में ही अपने पिता को जादू के करतब दिखाते देखकर साहिल ने हाथ की कलाकारी सीखनी शुरू कर दी थी. देखते ही देखते उसने कई करतब सीख लिए और पिता के साथ अलग-अलग जगहों पर लोगों का मनोरंजन करने लगा.