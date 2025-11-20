ETV Bharat / bharat

असम में स्पेशल वोटर रिवीजन पर हंगामा: विपक्ष ने 'दो दिन के रेजिडेंसी प्रोविजन' पर सवाल उठाए

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले 'वोटरों को इंपोर्ट' करने की जमीन तैयार कर रही है.

गौरव गोगोई (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 7:29 PM IST

गुवाहाटी: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के वोटर रोल के इंटेंसिव स्पेशल रिवीजन (SIR) पर नए निर्देशों के बाद असम में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. यह विवाद इस बात को लेकर है कि दूसरे राज्यों से सिर्फ दो दिन पहले आने वाले लोग भी अगर काम के लिए असम में रह रहे हैं और रहने का इरादा रखते हैं, तो वे Form-8 का इस्तेमाल करके वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

विपक्षी पार्टियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है. उनका आरोप है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले 'वोटरों को इंपोर्ट' करने की जमीन तैयार कर रही है. बिहार चुनाव के तुरंत बाद असम में SIR शुरू करने के अचानक फैसले ने और शक को बढ़ा दिया है.

कुर्सी बचाने के लिए BJP बाहर से लोगों को लाने का प्लान: कांग्रेस
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने गहरी चिंता जताई और दावा किया कि यह कदम वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की कोशिश है. गोगोई ने आरोप लगाया, “मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जानते हैं कि असम के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे. वह असम में BJP के लिए सबसे बड़ा बोझ हैं. इसलिए वह उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को लाकर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने और वोट पक्का करने की कोशिश कर सकते हैं.”

APCC के पूर्व प्रेसिडेंट और पूर्व MP रिपुन बोरा ने इस नियम को गैर-संवैधानिक बताया और चेतावनी दी कि इससे बड़े पैमाने पर चुनावी हेरफेर हो सकता है. बोरा ने कहा, “अगर बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति दो दिनों के अंदर वोटिंग का अधिकार पा सकता है, तो रूलिंग पार्टी चुनाव में धांधली करने के लिए बिहार या महाराष्ट्र से हजारों लोगों को ला सकती है. यह खतरनाक और मंजूर नहीं है.”

‘ECI असम में गेम बदलने की कोशिश कर रहा है’
रायजोर दल के प्रेसिडेंट और MLA अखिल गोगोई ने एक कड़ा बयान जारी कर आरोप लगाया कि BJP 2026 में गैर-कानूनी तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है. अखिल गोगोई ने कहा, “BJP गैर-कानूनी तरीके से जीतने के लिए वोटर लिस्ट में नए नाम भरना चाहती है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि दो दिन पहले आने वाला कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है. यह चिंता की बात है. यह इलेक्शन कमीशन द्वारा गेम बदलने की कोशिश है.

'बाहरी लोगों के आने का रास्ता खुलेगा'
असम जातीय परिषद (AJP) के प्रेसिडेंट लुरिनज्योति गोगोई ने इस नियम को बहुत खतरनाक बताया और कहा कि इस तरह के नियम से असम में बड़े पैमाने पर लोगों का आना-जाना हो सकता है.

लुरिनज्योति ने कहा, “दो दिन पहले बाहर से आने वालों का भी एनरोल किया जा सकता है. इससे हजारों, यहां तक ​​कि लाखों लोगों को असम में लाने का रास्ता खुल जाता है. जब तक NRC पूरा नहीं हो जाता, SR या SIR को आगे नहीं बढ़ना चाहिए.”

मुख्यमंत्री ने आरोपों का जवाब दिया
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि एक ही समय में दो राज्यों में नाम नहीं हो सकते. CM ने कहा, “अगर कोई दूसरे राज्य से यहां परमानेंट रहने आता है - जैसे, रेलवे या OIL का कर्मचारी - तो उन्हें पहले अपना नाम पिछली वोटर लिस्ट से हटाना होगा. किसी का नाम दो जगहों पर नहीं हो सकता. इसमें कोई विवाद नहीं है.”

ECI ने सफाई दी
मीडिया में आई बड़ी खबरों और राजनीतिक आलोचना के बाद चुनाव आयोग ने एक ऑफिशियल सफाई जारी की, जिसमें इस दावे को खारिज कर दिया गया कि लोग सिर्फ दो दिन रहकर रजिस्टर कर सकते हैं.

असम के डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक सिर्फ वही लोग जो लंबे समय तक असम में रहना चाहते हैं और आम तौर पर एक पते पर रहते हैं, वे फॉर्म-8 का इस्तेमाल करके अपने नाम ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद ही स्वीकार किए जाते हैं.

विपक्ष ने नए सवाल उठाए
सफाई के बावजूद विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं. विपक्ष का कहना है कि बसने के इरादे को कैसे वेरिफाई किया जाएगा? क्या कम समय के लिए आने वाले लोग सिर्फ एनरोल होने का दावा कर सकते हैं? क्या इससे चुनाव से पहले लोगों का बड़े पैमाने पर आना-जाना हो सकता है?

स्पेशल रिवीजन चल रहा है और असम 2026 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमा गया है. आलोचकों का कहना है कि ECI के कम्युनिकेशन में स्पष्टता की कमी थी, जबकि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर बेवजह घबराहट पैदा करने का आरोप लगा रही है. इस बढ़ते विवाद ने असम के इलेक्टोरल रोल रिवीजन को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है और पार्टी लाइन से हटकर ट्रांसपेरेंसी की मांग तेज हो रही है.

