ETV Bharat / bharat

असम में स्पेशल वोटर रिवीजन पर हंगामा: विपक्ष ने 'दो दिन के रेजिडेंसी प्रोविजन' पर सवाल उठाए

गुवाहाटी: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के वोटर रोल के इंटेंसिव स्पेशल रिवीजन (SIR) पर नए निर्देशों के बाद असम में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. यह विवाद इस बात को लेकर है कि दूसरे राज्यों से सिर्फ दो दिन पहले आने वाले लोग भी अगर काम के लिए असम में रह रहे हैं और रहने का इरादा रखते हैं, तो वे Form-8 का इस्तेमाल करके वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

विपक्षी पार्टियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है. उनका आरोप है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले 'वोटरों को इंपोर्ट' करने की जमीन तैयार कर रही है. बिहार चुनाव के तुरंत बाद असम में SIR शुरू करने के अचानक फैसले ने और शक को बढ़ा दिया है.

कुर्सी बचाने के लिए BJP बाहर से लोगों को लाने का प्लान: कांग्रेस

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने गहरी चिंता जताई और दावा किया कि यह कदम वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की कोशिश है. गोगोई ने आरोप लगाया, “मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जानते हैं कि असम के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे. वह असम में BJP के लिए सबसे बड़ा बोझ हैं. इसलिए वह उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को लाकर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने और वोट पक्का करने की कोशिश कर सकते हैं.”

APCC के पूर्व प्रेसिडेंट और पूर्व MP रिपुन बोरा ने इस नियम को गैर-संवैधानिक बताया और चेतावनी दी कि इससे बड़े पैमाने पर चुनावी हेरफेर हो सकता है. बोरा ने कहा, “अगर बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति दो दिनों के अंदर वोटिंग का अधिकार पा सकता है, तो रूलिंग पार्टी चुनाव में धांधली करने के लिए बिहार या महाराष्ट्र से हजारों लोगों को ला सकती है. यह खतरनाक और मंजूर नहीं है.”

‘ECI असम में गेम बदलने की कोशिश कर रहा है’

रायजोर दल के प्रेसिडेंट और MLA अखिल गोगोई ने एक कड़ा बयान जारी कर आरोप लगाया कि BJP 2026 में गैर-कानूनी तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है. अखिल गोगोई ने कहा, “BJP गैर-कानूनी तरीके से जीतने के लिए वोटर लिस्ट में नए नाम भरना चाहती है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि दो दिन पहले आने वाला कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है. यह चिंता की बात है. यह इलेक्शन कमीशन द्वारा गेम बदलने की कोशिश है.

'बाहरी लोगों के आने का रास्ता खुलेगा'

असम जातीय परिषद (AJP) के प्रेसिडेंट लुरिनज्योति गोगोई ने इस नियम को बहुत खतरनाक बताया और कहा कि इस तरह के नियम से असम में बड़े पैमाने पर लोगों का आना-जाना हो सकता है.

लुरिनज्योति ने कहा, “दो दिन पहले बाहर से आने वालों का भी एनरोल किया जा सकता है. इससे हजारों, यहां तक ​​कि लाखों लोगों को असम में लाने का रास्ता खुल जाता है. जब तक NRC पूरा नहीं हो जाता, SR या SIR को आगे नहीं बढ़ना चाहिए.”